GameDev Time. Алматы

Самый масштабный ивент игровой индустрии в Алматы.

В Алматы состоится самый масштабный ивент игровой индустрии в Алматы — GameDev Time. Мероприятие пройдет в формате ток-шоу: топовые спикеры расскажут все об индустрии в самом уникальном и понятном формате, начиная от геймификации трудового процесса, киберспорта и до коммерциализации игры, крупных игровых студиях-гигантах. На мероприятии будут присутствовать не только казахстанские, но и международные звезды и специалисты в данной области. Второй этап мероприятия пройдет в формате демонстрации проектов инди-игровой индустрии (E3-like experience). Третий этап — открытая площадка. В это время можно будет посмотреть лучшую продукцию мировых производителей на бренд-зонах, окунуться в атмосферу будущего интерактивных развлечений, получить опыт с выставок и уникального контента.

Если ты талантливый, целеустремленный, имеешь опыт и желание проявить себя, то у тебя есть шанс стать участником в конкурсе GDT.

Подробную информацию о мероприятии и условия участия можно найти на сайте GameDev Time.