SOC-FORUM 2018. Астана

На форуме будут подниматься вопросы, связанные с созданием, эксплуатацией и взаимодействием Центров мониторинга и реагирования на инциденты ИБ.

В Астане при поддержке министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК пройдет SOC-FORUM 2018 на тему «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга информационной безопасности».

SOC-Форум является эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов построения и функционирования центров мониторинга информационной безопасности. Под термином SOC (от англ. Security Operations Center) понимается функционирование Центров мониторинга и реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности. В ходе форума представители профессионального сообщества выступят с докладами, в которых будут подниматься вопросы, связанные с созданием, эксплуатацией и взаимодействием Центров мониторинга и реагирования на инциденты ИБ.

Мероприятие будет состоять из следующих секций:

— Свой SOC, шаг за шагом

— SOC: Технологии

— SOC: Процессы и люди

— Практика выявления и предотвращения инцидентов инструментарием SOC.

Более подробная информация и регистрация участников доступны на сайте мероприятия.