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В 9 раз выросли расходы казахстанцев на онлайн-обучение

SOC-FORUM 2018. Астана

На форуме будут подниматься вопросы, связанные с созданием, эксплуатацией и взаимодействием Центров мониторинга и реагирования на инциденты ИБ.

Мероприятие пройдет 12 апреля 2018 года
Место проведения — г. Астана, ул. Кабанбай Батыра 15, Hilton Garden Inn Astana

В Астане при поддержке министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК пройдет SOC-FORUM 2018 на тему «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга информационной безопасности».

SOC-Форум является эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов построения и функционирования центров мониторинга информационной безопасности. Под термином SOC (от англ. Security Operations Center) понимается функционирование Центров мониторинга и реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности. В ходе форума представители профессионального сообщества выступят с докладами, в которых будут подниматься вопросы, связанные с созданием, эксплуатацией и взаимодействием Центров мониторинга и реагирования на инциденты ИБ.

Мероприятие будет состоять из следующих секций:

— Свой SOC, шаг за шагом
— SOC: Технологии
— SOC: Процессы и люди
— Практика выявления и предотвращения инцидентов инструментарием SOC.

Более подробная информация и регистрация участников доступны на сайте мероприятия.

Организатор — ТОО «ПАЦИФИКА» Казахстан»
010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева 29/1, офис 1906
+7 (7172) 28-00-82

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