Security Forum. Алматы

Узнайте, как обезопасить периметр новой эры и победить в войне за сохранность.

Стремительное развитие современных угроз приводит к постоянному обновлению средств защиты. Быть в безопасности — значит быть на шаг впереди атакующих и быть в курсе событий.

Что ожидать от события?

— Новые решения. Представим новые решения на рынке информационной безопасности и в портфеле Softprom by ERC.

— Security Use Cases. Разложим по полкам сценарии использования ключевых решений рынка ИБ, с примерами подбора и внедрений.

— Speed Dating. Обеспечим знакомство с мировыми экспертами в сфере ИБ и площадкой для персональных консультаций.

— Security Demo Labs. Возможность оценить эффективность решений, испытав их в демо-зонах, используя свой сценарий.

— Brand Gaming Awards. Стать экспертом и завоевать награду и титул одного из мировых лидеров рынка ИБ.

Участие в мероприятии бесплатно, необходима регистрация.