Следите за новостями

Цифра дня

805 млн долларов – рынок e-commerce Казахстана в 2017

Security Forum. Алматы

Узнайте, как обезопасить периметр новой эры и победить в войне за сохранность.

Мероприятие пройдет 17 апреля 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», Ritz Carlton Almaty

Стремительное развитие современных угроз приводит к постоянному обновлению средств защиты. Быть в безопасности — значит быть на шаг впереди атакующих и быть в курсе событий.

Что ожидать от события?

— Новые решения. Представим новые решения на рынке информационной безопасности и в портфеле Softprom by ERC.
— Security Use Cases. Разложим по полкам сценарии использования ключевых решений рынка ИБ, с примерами подбора и внедрений.
— Speed Dating. Обеспечим знакомство с мировыми экспертами в сфере ИБ и площадкой для персональных консультаций.
— Security Demo Labs. Возможность оценить эффективность решений, испытав их в демо-зонах, используя свой сценарий.
— Brand Gaming Awards. Стать экспертом и завоевать награду и титул одного из мировых лидеров рынка ИБ.

Участие в мероприятии бесплатно, необходима регистрация.

Организатор — Softprom by ERC

 Добавить в Google Calendar