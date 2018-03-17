Google’s Women Techmakers. Алматы

Участники мероприятия ознакомятся с деятельностью женщин, работающих в сфере IT, и пройдут семинары и мастер-классы.

18 марта в IT-квартале состоится конференция Women Techmakers IWD — Almaty'18, посвященная роли женщин в сфере высоких технологий. Мероприятие проходит по всему миру в рамках празднования Международного женского дня.

Women Techmakers — это бренд Google, представляющий глобальные программы поддержки женщин в области высоких технологий. С 2014 года по настоящее время Women Techmakers регулярно запускает глобальные инициативы, а также новые программы поддержки и расширения прав и возможностей женщин в данной области. За последние три года проведено более 200 мероприятий в 52 странах мира.

Программа мероприятия в Казахстане будет состоять из двух частей. В первой половине дня участники ознакомятся с деятельностью женщин, работающих в сфере IT. Они поделятся своим опытом работы над IT-проектами, в том числе в крупных зарубежных компаниях. Во второй половине дня пройдут семинары и мастер-классы по управлению проектами и разработке IT-продуктов.

Women Techmakers открыто для всех желающих. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.