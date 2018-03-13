IDC Digital Workplace Forum 2018. Алматы
Форум, посвященный вопросам цифровизации рабочего пространства и корпоративных рабочих мест.
В Алматы в отеле The Ritz Carlton состоится IDC Digital Workplace Forum 2018. Цифровая трансформация ведет к изменению способов, стилей и характера работы каждого сотрудника на всех уровнях организации. Критически важным для бизнеса становится возможность оперативного реагирования и принятия решений в режиме реального времени, обеспечения гибкого стиля работы для удержания талантов, эффективного использования инструментов командной работы ввиду растущего взаимодействия в матричных организационных структурах. На фоне растущих угроз во главу угла ставится контроль над корпоративной информацией и обеспечение ее защиты. Эти и многие другие вопросы мы рассмотрим на форуме.
Специальный гость, Нариман Мукушев, управляющий директор по трансформации и информационным технологиям АО «Казпочта», расскажет о проектах построения цифровых офисов и применении искусственного интеллекта.
Темы форума:
— Стратегия: целостный подход к инвестированию в мобильные, социальные и облачные технологии
— Информация на ходу: корпоративные решения для мобильных и носимых устройств
— Видео и веб-конференции: мультимедийные системы для встреч и обучения
— Искусственный интеллект: цифровое рабочее место в эру когнитивных вычислений
— Информационная безопасность: баланс между доступом к информации и защитой данных
— Современная СЭД: от управления документами к управлению эффективностью
— Новые возможности «в полях»: инструментарий для выездных и полевых сотрудников
— Корпоративный интранет: цифровой бизнес-центр
К участию приглашаются следующие сотрудники частного и государственного секторов: CEO, топ-менеджеры, ИТ-директора, руководители структурных подразделений CISO, директора по информационной безопасности, менеджеры ИБ, менеджеры проектов, бренд-менеджер, менеджеры и директора по маркетингу, HR-директора, HR-менеджеры, начальники отделов подготовки кадров, административные и офис-менеджеры.
Более подробная информация и регистрация по ссылке.