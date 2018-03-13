Следите за новостями

Цифра дня

600 млн тг инвестиции Chocofamily в объединенную компанию

IDC Digital Workplace Forum 2018. Алматы

Форум, посвященный вопросам цифровизации рабочего пространства и корпоративных рабочих мест.

Мероприятие пройдет 14 марта 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», отель Ritz Carlton Almaty

В Алматы в отеле The Ritz Carlton состоится IDC Digital Workplace Forum 2018. Цифровая трансформация ведет к изменению способов, стилей и характера работы каждого сотрудника на всех уровнях организации. Критически важным для бизнеса становится возможность оперативного реагирования и принятия решений в режиме реального времени, обеспечения гибкого стиля работы для удержания талантов, эффективного использования инструментов командной работы ввиду растущего взаимодействия в матричных организационных структурах. На фоне растущих угроз во главу угла ставится контроль над корпоративной информацией и обеспечение ее защиты. Эти и многие другие вопросы мы рассмотрим на форуме.

Специальный гость, Нариман Мукушев, управляющий директор по трансформации и информационным технологиям АО «Казпочта», расскажет о проектах построения цифровых офисов и применении искусственного интеллекта.

Темы форума:

— Стратегия: целостный подход к инвестированию в мобильные, социальные и облачные технологии
— Информация на ходу: корпоративные решения для мобильных и носимых устройств
— Видео и веб-конференции: мультимедийные системы для встреч и обучения
— Искусственный интеллект: цифровое рабочее место в эру когнитивных вычислений
— Информационная безопасность: баланс между доступом к информации и защитой данных
— Современная СЭД: от управления документами к управлению эффективностью
— Новые возможности «в полях»: инструментарий для выездных и полевых сотрудников
— Корпоративный интранет: цифровой бизнес-центр

К участию приглашаются следующие сотрудники частного и государственного секторов: CEO, топ-менеджеры, ИТ-директора, руководители структурных подразделений CISO, директора по информационной безопасности, менеджеры ИБ, менеджеры проектов, бренд-менеджер, менеджеры и директора по маркетингу, HR​-директора, HR-менеджеры, начальники отделов подготовки кадров, административные и офис-менеджеры.

Более подробная информация и регистрация по ссылке.

Организатор — IDC Central Asia
Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 188, бизнес-центр «Кулан», офис 201/202
+7 (727) 264-28-50

 Добавить в Google Calendar