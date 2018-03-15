IT технологии — основа технологической модернизации экономики. Павлодар
Второй межрегиональный IT форум.
Инновационный Евразийский университет приглашает принять участие во втором межрегиональном IT форуме «IT технологии — основа технологической модернизации экономики».
По поручению Президента РК принята и реализовывается государственная программа «Цифровой Казахстан». Целью программы является повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики Казахстана посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы. В рамках реализации программы 16 марта 2018 года в Инновационном Евразийском университете пройдет второй межрегиональнй IT-форум. Работа форума предусматривает проведение пленарного заседания и трех параллельных секций:
Секция 1 — Подготовка ИКТ специалистов. Актуальность образовательных программ.
Секция 2 — Цифровая инфраструктура в повседневной жизни.
Секция 3 — Развитие цифровых навыков среди населения.
Форум станет площадкой для обсуждения таких актуальных вопросов как:
— Требования работодателей региона к IT-специалистам
— Организация образовательной среды в вузах и колледжах с целью формирования IT-компетенций
— Работа электронных порталов банков второго уровня
— Развитие концепции «Умный дом», электронная торговля на примере магазинов электронной и бытовой техники
— Реализация концепции «Smart City» в Павлодарском регионе
— Повышение квалификации преподавателей вузов в области IT и др.
Форум пройдет в формате однодневной открытой конференции в 4 потока докладов, с награждением победителей конкурса IT-проектов, соревнований по робототехнике, предметной интернет-олимпиады по информатике среди школьников и студентов колледжей Павлодарской области.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться.