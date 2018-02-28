Презентация Центра очистки «интернет-трафика»

Казтелепорт объявляет о сотрудничестве с DDoS-GUARD.

Сегодня примерный ущерб бизнесу от инцидентов в области информационной безопасности в мире оценивается в астрономическую цифру — 500 млрд $. Но даже она не отражает реального положения дел — большинство инцидентов так и остаются необнародованными. В ответ растут и мировые расходы компаний на обеспечение информационной безопасности — в 2017 году, по оценке аналитической компании Garnter, они составили 89,13 млрд $. При этом, как замечают эксперты, корпоративные затраты на кибербезопасность почти на 7 млрд $ превысили сумму 2016 года (82,2 млрд $).

Типовыми задачами DDoS-атак являются шантаж и вымогательство, идеологическая борьба, киберхулиганство и недобросовестная конкуренция. Угроз подобного типа будет только больше.

«Способствовать этому будет широкое распространение незащищенных от взлома девайсов — IoT-устройств, смартфонов и так далее. Все эти устройства — потенциальные боты для организации сети для DDoS-атак», — считает Берик Султанбеков, начальник управления защиты ресурсов ЦОД АО «Казтелепорт».

Проблема настолько масштабная, что с ней способны справится лишь специализированные компании, имеющие огромную экспертизу.

«Тут настоящий клубок проблем — с одной стороны, постоянно растущая канальная емкость в совокупности с недостаточным контролем трафика операторами последней мили и расширением зоны свободного доступа в сеть, с другой — упомянутая „армия“ незащищенных устройств, которые в любой момент могут стать ботами для масштабной DDoS-атаки. Наше сотрудничество с DDoS-GUARD означает, то, что в Казахстан пришла высококачественная экспертиза — компания, обладающая собственной геораспределенной сетью фильтрации трафика с достаточными вычислительными ресурсами и возможностью „горячего“ расширения канальной емкости», — отмечает Аскар Кусаинов, генеральный директор АО «Казтелепорт», добавляя, что услуги, осуществляемые «Центром очистки трафика» уже доступны для существующих и потенциальных клиентов АО «Казтелепорт».

Время проведения — 14.30 — 20.00.

По вопросам участия в презентации просим обращаться к Олесе Кулясовой