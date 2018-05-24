PROFIT Finance Day. Алматы

Информационные технологии в финансовом секторе — конференция для управляющих, ИТ-руководителей и ИТ-специалистов финансовых организаций.

Финансовый сектор традиционно остается одним из самых активных инноваторов. Ведь для успешной работы на высококонкурентном рынке требуются самые передовые ИТ-решения. Их внедрение позволяет улучшить вопросы безопасности и качества обслуживания клиентов, предоставить новые сервисы, а значит, и увеличить лояльность. К тому же, ИТ позволяют снизить издержки и получить дополнительную прибыль.

О том, какие сегодня ожидания у бизнеса от ИТ и какие решения бизнесу могут предложить ИТ-компании, мы и обсудим в рамках конференции PROFIT Finance Day.

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.