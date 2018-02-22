PROFIT Retail Day. Алматы

Умные технологии в продажах — конференция для владельцев, руководителей и ИТ-директоров розничного бизнеса.

В наше время нельзя игнорировать значимость информационных технологий, как в обыденной жизни, так и в бизнесе. ИТ управляют производствами и бизнес-процессами. В Казахстане крупные компании держат руку на пульсе инноваций. Однако большинство казахстанских компаний, работающих в ритейле и сфере услуг, минимально используют возможности современных технологий, теряя при этом клиентов и недополучая прибыль. А самое главное — не понимая выгоды от вложений в ИТ.

Задача PROFIT Retail Day — исправить сложившуюся ситуацию и показать безграничные возможности современных технологий в секторе. Конференция призвана рассказать казахстанским компаниям малого и среднего бизнеса, как посредством ИТ увеличить продажи и снизить издержки. «Умный магазин», «умная гостиница» или «умный ресторан»? — Легко!

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.