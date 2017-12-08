Google DevFest 2017. Алматы

Серия IT-конференций для разработчиков, которая проводится по всему миру.

Almaty Tech Garden совместно с Google Developer Groups проведет конференцию GDG DevFest 2017. Это серия IT-конференций для разработчиков, которая проводится по всему миру. Конференция пройдет на площадке IT-квартала в Алматы.

Это возможность получить бесценный опыт, узнать о новых технологиях, прокачаться, обсудить новинки с коллегами и стать частью большого IT-сообщества. Участников ожидает насыщенный день, состоящий из серии мастер-классов от ведущих представителей сферы технологий и инноваций. GDG DevFest 2017 является отличной площадкой для обмена опытом, хантинга и невторкинга.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.