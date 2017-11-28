Инновационные технологии управления государством: Цифровой Казахстан. Астана

Конференция призвана помочь участникам сформировать лучшие подходы для реализации актуальных вопросов.

Место проведения — г. Астана, пр. Кабанбай батыра 1, в отель The St. Regis

29 ноября в Астане состоится конференция «Инновационные технологии управления государством: Цифровой Казахстан», в которой примут участие международные эксперты, представители государственных организаций стран Западной Европы и Тихоокеанского региона, представители ведущих ИТ-вендоров. Конференция призвана помочь участникам сформировать лучшие подходы для реализации актуальных обсуждаемых вопросов:

— Как получить резкий рост прибыли, увеличить производительность и капитализацию от цифровизации?

— Как предоставить более высокое качество обслуживания граждан при переходе на цифровые услуги?

— Как преобразовать стратегию в сфере сельского хозяйства, промышленности, горнодобывающей отрасли, автоматизации транспортно-логистической системы страны, развития электронной торговли, усовершенствования деятельности здравоохранения, информационно-коммуникационной отрасли страны, создания умных городов?

Участие для представителей государственных и частных структур является бесплатным, при условии предварительной регистрации на сайте конференции http://idcgovconf.com/.