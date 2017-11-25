Фестиваль бизнес-знаний. Алматы

Представители бизнеса и финтех-компаний проведут воркшопы для стартапов.

Бизнес-инкубатор MOST совместно с Международным финансовым центром «Астана» проведет в Алматы Boot camp, фестиваль бизнес-знаний. Фестиваль проходит в рамках хакатона FintechStars. FintechStars — это серия республиканских хакатонов, направленная на создание стартап-проектов и инновационных решений в сфере финтех.

Суббота, 25 ноября

13:00 — Воркшоп от Александра Дорошенко, директора и основателя Wooppay. «Как выводить компанию на рынок: какие стадии должен пройти основатель».

14:00 — Воркшоп от Константина Аушева, KPMG Казахстан. «Корпорация и финтех-стартапы: зачем они нужны друг другу».

Воскресенье, 26 ноября

14:00 — Панельная дискуссия на тему «Финтех в Казахстане». Встреча Нацбанка, БВУ, стартапа и кредитного бюро.

Участники:

— Н. Жагипаров, управляющий директор Qazkom

— А. Дорошенко, директор Wooppay

— Р. Омаров, генеральный директор Первого Кредитного Бюро

— Представитель Национального Банка

В хакатоне могут принять участие проекты на стадии идеи и/или запуска. Подробная информация и регистрация на сайте проекта http://fintechstars.kz/.