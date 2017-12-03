ВидеоБайга
Первый в Казахстане конкурс для авторов YouTube
В Казахстане стартовал первый конкурс для авторов YouTube «ВидеоБайга». Целями проекта являются укрепление видеоблогерского сообщества Казахстана и генерация качественного и интересного видеоконтента.
Проект делится на 3 этапа:
1. 9 ноября — 26 ноября — прием заявок от начинающих видеоблогеров (каналы до 50 тысяч подписчиков в Youtube)
2. 27 ноября — 4 декабря — пользовательское голосование
3. 9 декабря — фестиваль «ВидеоБайга» и церемония награждения лучших проектов Youtube Казахстан.
В конкурсе предусмотрено 4 номинации:
— Начинающие видеоблогеры
— Лучший Youtube-проект 2017
— Лучший телеканал в Youtube
— Спецноминация от Beeline
Призовой фонд конкурса — 5 000 000 тенге.
Подать заявку и получить больше информации о конкурсе можно на официальном сайте.