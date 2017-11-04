IV Startup Weekend Astana. Астана
Блокчейн и умные контракты, использование блокчейн-технологий в здравоохранении и медицине.
Мероприятие пройдет 3 — 5 ноября 2017 года
Место проведения — г. Астана, ул. Достык 8/1, здание головного офиса Forte bank
3-5 ноября в Астане пройдет четвертый Startup Weekend Astana. Startup Weekend — это трехдневное мероприятие, объединяющие экспертов, предпринимателей, стартап-команды и инвесторов для создания нового бизнес-проекта. Тема завершающего Startup Weekend Astana — блокчейн и умные контракты. Использование блокчейн-технологий в здравоохранении и медицине.
Участники должны разработать решение к задачам за 54 часа и презентовать их жюри. Призовой фонд конкурса составит 1 000 000 тенге.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Работать можно как командно, так и индивидуально.
Организатор — АО «Астана Innovations»
г. Астана, ул. Кунаева, БЦ «Изумрудный квартал», блок Б, 20 этаж
+7 (7172) 57-89-50