XII Инновационный конгресс. Алматы

В этом году тема конгресса определена как «Развитие технологического предпринимательства».

В Алматы состоятся XII Инновационный конгресс и выставка инновационных проектов. В рамках мероприятий будут обсуждаться ключевые тематики инновационного и технологического развития. В этом году тема конгресса определена как «Развитие технологического предпринимательства».

В работе конгресса примут участие более 500 ведущих зарубежных и казахстанских экспертов — государственные деятели, инвесторы, консультанты, представители бизнес-сообществ в сферах трансфера технологий, элементов Индустрии 4.0 и Интернет вещей, бизнес инкубирования, Blockchain.

На площадке конгресса участникам будет предоставлена услуга по организации и проведению деловых встреч. А в рамках выставки инновационных проектов будут представлены передовые технологии, применяемые в реальном секторе экономики. Кроме того, на мероприятиях будут отмечены наиболее активные компании в инновационной деятельности.

Ознакомиться с программой конгресса, получить дополнительную информацию и пройти регистрацию можно на официальном сайте мероприятия.