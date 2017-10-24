Ежегодное событие, для участия в котором съезжаются ведущие профессионалы в сфере медиа из разных стран.

В Алматы состоится третий Казахстанский Медиа саммит — ежегодное событие, для участия в котором съезжаются ведущие профессионалы в сфере медиа из разных стран. Мероприятие состоит из панельных дискуссий и презентаций спикеров.

Аудитория: представители телевизионной индустрии и digital-рынка, СМИ, маркетологи, бренд-менеджеры, PR-специалисты локальных и международных компаний, сотрудники рекламных агентств.

В текущем году в числе подтвержденных на сегодняшний день спикеров — представители Google, YouTube, Mail.ruGroup, Яндекс, ivi.ru, Megogo.net, YouScan, VideoInternational, ChocoFamily.

Регистрация участников открыта на сайте проекта.