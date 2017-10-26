Следите за новостями

Цифра дня

56% занимает Google в Казахстане среди поисковиков

Цифровой Казахстан: технологичные финансы. Алматы

Участники обсудят основные вопросы риск-менеджмента, бизнеса, технологий а также других финансовых инноваций.

Мероприятие пройдет 27 октября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», отель RitzCarlton Almaty.

В Алматы состоится крупнейшая банковская конференция в Казахстане «Цифровой Казахстан: технологичные финансы», которая соберет более 200 представителей банковской сферы и финтех-компаний.

Конференции Первого кредитного бюро — это серия ежегодных специализированных мероприятий для профессиональных участников финансового рынка. Конференции и другие мероприятия ПКБ собирают финансовый рынок для обсуждения основных вопросов риск-менеджмента, бизнеса, технологий а также других финансовых инноваций.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации. Биометрическая регистрация проводится через чат-бот в мессенджере Telegram. Следуйте указаниям бота — @RiskChallengeBot.

Организатор — Первое кредитное бюро
+7 (727) 300-01-50

 Добавить в Google Calendar