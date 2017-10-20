Создание игры для мобильного телефона на движке Constract для детей 9-12 лет. Алматы

Бесплатные мастер-классы в рамках Европейской недели программирования для детей.

В рамках Европейской недели программирования и акции «Meet and Code» Компьютерная академия ШАГ проведет бесплатные мастер-классы для детей. Дети пройдут практическое ознакомление с программированием, робототехникой и созданием игр для мобильного телефона.

На курсе ребята создадут интерфейс и героев, научатся писать программу для анимации в игре.

Мастер-классы пройдут в 10:00 и 15:00. Для участия необходима предварительная регистрация.