Основы программирования на C# с применением Unity для детей 12-15 лет. Алматы
Бесплатные мастер-классы в рамках Европейской недели программирования для детей.
Мероприятие пройдет 18 октября 2017 года
Место проведения — пр. Абая 68/74 (угол ул. Ауэзова), 2 этаж
В рамках Европейской недели программирования и акции «Meet and Code» Компьютерная академия ШАГ проведет бесплатные мастер-классы для детей. Дети пройдут практическое ознакомление с программированием, робототехникой и созданием игр для мобильного телефона.
На курсе «Основы программирования на С# с применением Unity» ребята научатся основам работы с движком Unity, попробуют программировать на языке C#, создадут свою первую игру.
Мастер-классы пройдут в 10:00 и 15:00. Для участия необходима предварительная регистрация.
Организатор — Компьютерная академия ШАГ
г. Алматы, пр. Абая 68/74 (угол ул. Ауэзова), 2 этаж
+7 (727) 344-05-66, (777) 555-57-72, (777) 555-51-71