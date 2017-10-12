Основы робототехники Lego для детей 9-12 лет. Алматы
Бесплатные мастер-классы в рамках Европейской недели программирования для детей.
Мероприятие пройдет 13 октября 2017 года
Место проведения — пр. Абая 68/74 (угол ул. Ауэзова), 2 этаж
В рамках Европейской недели программирования и акции «Meet and Code» Компьютерная академия ШАГ проведет бесплатные мастер-классы для детей. Дети пройдут практическое ознакомление с программированием, робототехникой и созданием игр для мобильного телефона.
На курсе «Основы робототехники Lego» ребята соберут роботов из самого популярного в мире конструктора, научатся основам программирования, используя блочный язык Lego Mindstorm Ev3, создадут и запрограммируют своего робота. Кроме того, в программе — бои роботов Лего Сумо.
Мастер-классы пройдут в 12:00 и 15:00. Для участия необходима предварительная регистрация.
Организатор — Компьютерная академия ШАГ
г. Алматы, пр. Абая 68/74 (угол ул. Ауэзова), 2 этаж
+7 (727) 344-05-66, (777) 555-57-72, (777) 555-51-71