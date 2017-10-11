Онлайн-презентация новой версии bpm’online. Казахстан

Интерактивный формат позволит погрузиться в мир BPM-технологий и CRM-инструментов, а также узнать больше об инновациях в продуктах и платформе bpm’online.

ГК Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online 7.11. Интерактивный формат презентации позволит погрузиться в мир BPM-технологий и CRM-инструментов, а также узнать больше об инновациях в продуктах и платформе bpm’online. В фокусе онлайн-презентации — 5 инноваций bpm’online 7.11:

1. Искусственный интеллект — сокращайте время на выполнение ежедневных задач, а также повышайте скорость и качество принятия решений.

2. Бизнес-процессы и кейсы — познакомьтесь с новыми пользовательскими инструментами для изменения рабочих процессов «на лету».

3. Единая цифровая экосистема — расширяйте возможности bpm’online, используя готовые приложения и темплейты Marketplace.

4. Дизайнер кампаний — запускайте маркетинговые кампании любой сложности и легко управляйте десятками сценариев работы с клиентами.

5. Мобильное приложение — используйте все возможности аналитики и фильтрации данных, независимо от устройства, на котором вы работаете.

Кроме того, вас ждут более чем 200 новых возможностей и улучшений в bpm’online 7.11. Узнать о ключевых инновациях релиза, а также стать участником онлайн-презентации новой версии системы можно на сайте Terrasoft. Присоединяйтесь, чтобы взглянуть по-новому на возможности bpm’online!

Презентация пройдет с 11:00 до 12:00 по московскому времени.