Blockchain & Bitcoin Conference. Москва

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В московском КВЦ «Сокольники» пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Moscow — крупнейшее в СНГ событие, посвященное блокчейну и криптовалютам. Отечественные и зарубежные эксперты расскажут о рынке криптовалют, организации ICO, инвестировании в токены и о том, как выгодно интегрировать блокчейн в бизнес. А выставка станет рекордной по количеству участников в СНГ.

В рамках конференции предусмотрены два параллельных потока выступлений спикеров. Первый — «Финансовая сфера», с советами об использовании блокчейна и криптовалют в бизнесе. Второй — «Разработки», о технических аспектах финансовых технологий.

Участники конференции расскажут о современных тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии. Спикеры отдельно коснутся вопросов законодательного регулирования ICO и криптовалют в разных юрисдикциях. Тема первичного размещения токенов будет рассматриваться не только с точки зрения закона, но и организаторов, инвесторов. А в дополнение к докладам на конференции пройдут панельные дискуссии, где можно будет задать вопросы участникам, и мастер-классы с практическими знаниями и разбором конкретных кейсов.

Выставочная зона вместит рекордное количество экспонентов. Стенды займут представители финтех-компаний из разных стран. Они представят свои услуги, ПО и «железо» для майнинга.

Blockchain & Bitcoin Conference — крупнейшая в СНГ сеть мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам. Ее организатор — международная компания Smile-Expo, уже 12 лет работающая в сфере выставочного и конференц-сервиса. Начиная с 2014 года, было организовано 15 мероприятий Blockchain & Bitcoin Conference, которые посетили 10 тысяч гостей в СНГ и Европе. За один только 2017-й участие в конференциях приняли 85 компаний.

Подробнее о подготовке к событию — на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Moscow.