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SAS Business Forum 2017. Алматы

В этом году форум будет посвящен теме цифровой трансформации.

Мероприятие пройдет 12 октября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

В Алматы пройдет SAS Business Forum 2017. Это профессиональная площадка, где обсуждаются тенденции и направления развития бизнеса и аналитики. Форум проводится в Казахстане третий год подряд, и на этот раз будет посвящен теме цифровой трансформации.

Построение цифровой экономики невозможно без анализа данных, объемы которых растут в геометрической прогрессии. SAS Business Forum 2017 в полной мере отражает влияние технологических и информационных перемен на появление новых задач, новых инструментов и новых возможностей для бизнеса. В зале будет работать демо-зона, где делегаты смогут посмотреть, как работает аналитика SAS.

Для участия в SAS Business Forum 2017 необходима предварительная регистрация.

Организатор — SAS Казахстан
г.Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, д. 97, БЦ «Самал-Тауэрс», Блок А-1, 5 этаж
+7 (701) 722-55-02

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