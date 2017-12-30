«Интернет Дома» с Lenovo. Казахстан

Клиенты Beeline получат домашний интернет при покупке техники Lenovo.

Beeline Казахстан запустил акцию «Интернет Дома» совместно с Lenovo. При покупке техники Lenovo в магазинах электроники участник акции получает сертификат на подключение и три месяца бесплатного пользования услугой «Интернет Дома» по высокоскоростному тарифному плану 100 Мбит/сек.

Для активации сертификата клиенту необходимо позвонить в call-центр по номеру 3131 и продиктовать код. Если у покупателя нет технической возможности подключения, то сертификат можно передать третьим лицам. В акции могут участвовать только новые пользователи «Интернет Дома». Акция «Интернет Дома» с Lenovo действует до 31 декабря 2017 года.

Информация об услугах, включая стоимость, проверку технической возможности подключения и форму заявки, доступна на Beeline.kz.