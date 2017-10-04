Astana Digital Forum 2017. Астана

Трансформация СМИ, бизнеса и маркетинга: как подготовиться к вызовам нового времени?

В Астане состоится Astana Digital Forum — международный проект, посвященный актуальным вопросам развития интернет-бизнеса, взаимодействия онлайн-СМИ, предпринимателей и маркетологов. Участие в форуме, который впервые пройдет в столице Казахстана, примут 500 делегатов из Казахстана, Польши, России, Украины, Узбекистана и других стран.

Digital-специалисты, бренд-менеджеры, онлайн-предприниматели, представители СМИ и сотрудники государственных органов соберутся в одном месте, чтобы научиться реагировать на вызовы эпохи цифрового маркетинга. Проект объединит сильнейших экспертов индустрии медиа и интернет-рекламы, станет площадкой для общения и обмена опытом.

Участников Astana Digital Forum ждут 8 часов интенсивного обучения от 15 спикеров, которые поделятся личным опытом и представят свежие кейсы интернет-маркетинга. Гости форума смогут пообщаться друг с другом, обменяться контактами, назначить деловые встречи, а также протестировать актуальные инструменты digital-продвижения.

В программе мероприятия:

— Обзор рынка-интернет рекламы в Казахстане

— Эффективное развитие бизнеса через прямые эфиры и вебинары на Facebook, YouTube и собственной платформе

— Видео-блоггинг в Казахстане: какой контент востребован в 2017 году?

— SMM 2020: новые инструменты SMM-продвижения

— Digital-реклама: тренды и новые возможности

Среди спикеров форума — стратег Google по развитию ключевых аккаунтов в странах СНГ Асия Мамбеталиева (Польша), директор по международному развитию Mail.Ru Group Александр Корнеев (Россия), официальный представитель Mail.ru Group в Казахстане Алан Ибраим (Казахстан), руководитель ТОО «Яндекс.Казахстан» Артем Борисов (Казахстан), директор Genesis YouTube Qazaqstan Самсон Безмятежный (Казахстан) и другие.

Astana Digital Forum пройдет в рамках казахстанской медиа-недели Astana Media Week, которая пройдет 4-6 октября. Регистрация участников открыта на сайте проекта.