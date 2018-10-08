Обзор Huawei Mate20 lite: 4 камеры с искусственным интеллектом

Размытие фона, замедленная съемка, таймлапс и многие другие эффекты позволяют пользователям снимать очень качественные фото и видео, имея при этом лишь один компактный гаджет.

Согласно данным аналитического портала Counterpoint Research, мировые продажи смартфонов за июнь 2018 года показали, что 42% реализованных устройств — это смартфоны с двумя или тремя модулями основной камеры. По оценкам экспертов, цифра продаж таких телефонов легко может вырасти до 60% уже до конца года. Двойная и тройная камера — это не только новый тренд, но и расширенные возможности для пользователей смартфонов, которые были доступны до этого только владельцам профессиональных камер. Размытие фона, замедленная съемка, таймлапс и многие другие эффекты позволяют пользователям снимать очень качественные фото и видео, имея при этом лишь один компактный гаджет.

На днях в рамках образовательного проекта для журналистов и блогеров Media Hub, организуемого совместно с Beeline, компания Huawei представила в Казахстане новую модель смартфона Huawei Mate20 lite. Главной особенностью новинки стало наличие четырех камер с функцией искусственного интеллекта. Новый смартфон является младшей моделью бизнес-линейки Mate, предназначенной для деловых людей. К слову, флагман этой серии будет представлен мировому сообществу 16 октября в Лондоне.

Бизнес-ориентированность новинки читается во всем: внешнем виде, технической начинке и софте. Смартфон выглядит очень достойно, несмотря на принадлежность к среднему ценовому сегменту. Задняя панель выполнена из стекла и имеет неоднородную поверхность с рифленым участком на островке, где расположены 2 камеры и сенсор отпечатков пальцев. Подобное решение выглядит весьма необычно и сразу бросается в глаза.

Большая часть передней панели смартфона занята дисплеем –81% площади. Он имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение FHD+. В верхней части экрана расположена так называемая «монобровь», на которой находятся два модуля фронтальной камеры, динамик и остальные сенсоры. Стоит отметить, что смартфон имеет идеально симметричное расположение элементов, а изогнутое 2,5D стекло, плавно перетекающее в корпус, только обостряет великолепное ощущение от использования смартфона.

Самым интересным компонентом технической начинки смартфона является новый процессор Kirin 710, выполненный по 12-нм техпроцессу. Чип несет в себе 4 ядра Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Mali-G51 MP4. Кроме того, имеется поддержка LTE Cat. 12/13, Dual-SIM, Dual 4G VoLTE, улучшенные DSP (процессор цифровой обработки сигналов) и ISP (процессор обработки изображений) для лучшей работы камеры в условиях низкой освещенности, распознавание сцен и разблокировка по лицу. Компанию новому процессору составили флеш-модули на 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также емкий аккумулятор на 3750 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

А что же камеры? Huawei Mate20 lite относится к той категории смартфонов, где разрешение фронтальной камеры больше, чем у основной. Некоторые пользователи называют такие модели «селфифонами». На фронтальной стороне смартфона разместилось 2 модуля камеры с разрешением 24 Мп и 2 Мп. Фото-помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), изучивший в лаборатории более 100 тысяч фотографий, способен построить выразительную композицию и автоматически оптимизировать настройки камеры для 8 категорий объектов: небо, пляж, цветы, растение, снег, комната, ночь и сцена.

С помощью алгоритмов ИИ ваши селфи станут просто неотразимыми. Смартфон самостоятельно подберет необходимые настройки света, теней и контрастности, учитывая форму бровей, глаз, губ, чтобы ваш автопортрет был идеальным. Постепенно обучаясь на селфи, в скором времени Mate20 lite будет выдавать совершенные автопортреты. Еще одной особенностью фронтальной камеры Huawei Mate20 lite является наличие аппаратного HDR Pro и подсветки, которые очень полезны в случаях фотографирования при сложном освещении: контровом свете, множестве источников света, сумерках и др.

Основная камера Huawei Mate20 lite также имеет двойной модуль, но уже с разрешением 20 Мп и 2 Мп, где второй модуль отвечает за распознавание глубины картины, резкости и формирует тот самый эффект «боке», который является неотъемлемым атрибутом качественного портрета и макроснимков. ИИ основной камеры способен распознавать объекты в 22 категориях: кошка, собака, портрет, групповое фото, водопад, цветок, растение, еда, текст, сцена, пляж, салют, закат/рассвет, снег, ночь, голубое небо, осенние листья, облака, панда, велосипед, машина и старинные здания. При фотографировании этих объектов смартфон самостоятельно подбирает настройки контрастности, света, экспозиции и другие для получения идеального снимка. Поэтому, даже если у вас нет навыков фотографирования, благодаря умному фото-помощнику ваши фотографии будут приятно удивлять вас и ваших близких.

На фото-функциях возможности использования ИИ в Huawei Mate20 lite не заканчиваются. Новинка от Huawei может похвастать целым набором ИИ коммуникаций, среди которых: быстрое восстановление сигнала 4G после выхода из лифта, быстрое определение геолокации, умное удаление шумов во время разговора даже в ветреную погоду. И, несмотря на то, что смартфон относится к бизнес-линейке, производитель не забыл о тех, кто молод душой и любит играть в мобильные игры. Искусственный интеллект нашел применение и в этом направлении: благодаря ИИ игровой и центральный процессоры подстраивают свою работу под каждую игру индивидуально. Во время игры происходит более плавное переключение между 4G и Wi-Fi при пропадании того или иного сигнала, а также появилась возможность быстро возвращаться в игру после ответа на звонок.

Huawei Mate20 lite работает на базе Android 8.1 c установленной оболочкой EMUI 8.2, а это значит, что владельцы гаджета могут воспользоваться преимуществами технологии GPU Turbo, которая способна увеличить мощность графического процессора во время игр на 60%. В данный момент поддерживается только 2 популярные игры: Mobile Legends, PUBG Mobile, но этот список обязательно будет расширяться.

Отвечая на вопрос, кому будет интересна эта новинка, Олеся Колесниченко, PR-менеджер Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии говорит: «Это работающая молодежь, парни и девушки, которые начинают обеспечивать себя самостоятельно. Для них Huawei Mate20 lite — это оптимальный выбор. Стильный внешний вид, отличная фронтальная и основная камеры, хорошая производительность и доступная цена».

В свою очередь, для бизнес-аудитории Huawei готовится представить флагман серии Mate — его презентация состоится в Лондоне уже через две недели. Ожидается, что компания снабдит новинку своими самыми последними разработками и инновациями, одной из которых, предположительно, станет первый в мире 7-нм процессор Kirin 980.