Цифровая трансформация предпринимательства в мире и в Казахстане

К 2020 году аналитики прогнозируют новый всплеск кризиса — такие разговоры уже ведутся на мировом уровне.

Пережить сложный период поможет исключительно развитие предпринимательства и, в первую очередь — малого и среднего бизнеса, уверены эксперты. Сегодня положение Казахстана, казалось бы, имеет устойчивые позиции — мы занимаем 47 место из 183-х в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business». Однако показатели уровня ВВП говорят об обратном — государству еще есть над чем работать. Доля малого и среднего бизнеса составляет меньше трети ВВП, а в сравнении со среднемировым показателем (63 процента) — это крайне мало. Чтобы изменить ситуацию, нужно менять и подход к бизнесу. Как показывает практика, старые методы поддержки предпринимателей сегодня недостаточно функциональны. Успешными могут быть только те компании, которые используют digital-технологии. Это понимают многие страны, в 15 из них сейчас реализуются национальные программы, направленные на развитие цифровизации. На передовых позициях находятся Китай, Дания, Новая Зеландия, Южная Корея и Сингапур. Развитие ИТ-рынка идет по трем крупным направлениям: оборудование, лицензионное программное обеспечение и услуги в сфере ИТ.

По данным исследований, опубликованных на сайте Primeminister.kz, объем ИТ-рынка Казахстана в 2014 году составил $2 млрд, в 2015 всего лишь $1,7 млрд, а в 2016 — и вовсе $1,3 млрд. Мы видим снижение роли высоких технологий в формировании ВВП, низкую эффективность инвестиций в ИТ. И, если так пойдет и дальше, то эта печальная тенденция обретет еще более минорный характер.

В таких странах, как Англия и Франция, доля ИТ-услуг в 2016 году составила 46,5% и 43,7%, соответственно. В восточно-европейских странах, например, в Польше и Чехии, доля услуг в общем объеме ИТ-рынка составила 32,6% и 34,9%, соответственно. В России доля ИТ-услуг составила 23,8%.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня бизнесу необходима четкая цифровая стратегия. Согласно результатам опроса ИТ-директоров крупнейших компаний РК, в приоритете у большинства — увеличение операционной эффективности и улучшение бизнес-процессов. Такие ответы дали около 75 процентов респондентов. О желании получить больше инновационных продуктов и услуг, а также за широкое внедрение BI-инструментов выступили чуть более половины опрошенных.

Однако централизованного решения на государственном уровне пока нет. В Казахстане ввели программу по развитию цифровизации, но на данном этапе она не дает нужного результата для предпринимателей. Выше мы говорили о том, что 15 стран также поддерживают развитие диджитализации, так вот в Южной Корее ведущие компании сами начали инвестировать в цифровые проекты. Так, один из крупнейших телеком-операторов поддерживает создание технологии искусственного интеллекта и «Интернета вещей».

В фокусе нашей страны, такой же политики придерживаются несколько провайдеров сотовой связи, один из них — лидер телеком-рынка, компания Beeline. Помимо стандартного перечня услуг, оператор сотовой связи активно развивает большое количество digital-опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги, интернет вещей и многое другое. Но наиболее актуальным предложением для бизнеса сегодня становится вывод на рынок облачных решений и инновационных сервисов. Поэтому, компания Beeline, совместно с Microsoft, начала продажу облачных продуктов, включая Office 365. Данные сервисы направлены на улучшение производительности, а также обладают высоким уровнем защиты от посторонних воздействий.

Для чего это нужно предпринимателям? Экономия времени, благодаря оптимизации устаревших процессов, позволяет увеличить производительность. То есть возможно за то же время выполнять в два раза больше работы. А вследствие этого повышается и прибыль. Повышается прибыль — улучшается положение малого и среднего бизнеса. А дальше… не стоит загадывать, но масштабы развития успешного сценария могут быть довольно внушительными.

Нельзя сказать, что предприниматели Казахстана не пользовались инновационными сервисами. Но, как отмечает коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Beeline Казахстан Рауан Кабдрахимов: «ранее это требовало немалых вложений. Если крупные компании могут себе позволить приобрести серверное оборудование, дорогостоящие лицензии, то предприниматели, занимающие нишу малого и среднего бизнеса, не имеют таких средств. Один корпоративный пакет на сотрудника стоит примерно 100 тысяч тенге — это стандартный набор программ, без инноваций. Сегодня, благодаря партнерству Beeline Казахстан и Microsoft, бизнесмены получают комплексные решения по более оптимальной цене».

Beeline имеет прямой контракт с Microsoft. Исходя из этого, провайдер сотовой связи может предложить самую выгодную цену на продукт. Немаловажным фактором является и сервис. Благодаря прямому партнерству, а не работе с рядом «третьих лиц», по любым вопросам клиент получает быструю и квалифицированную консультацию. Beeline получил от Microsoft статус GOLD-партнера — это показатель высочайшего уровня экспертизы сотрудников и качества предоставляемых услуг.

Какие сервисы сегодня помогают улучшить бизнес-процессы?

В первую очередь, это, безусловно, облачное хранилище One Drive, размером от 1 терабайта на каждого сотрудника. По данным Beeline, сейчас около 70 процентов бизнеса по всему миру переходят на облачный принцип хранения информации. Это удобство и экономия. Для организации рабочего места сотрудника необходимо множество ресурсов. Данное решение позволяет сэкономить средства и, не инвестируя большие деньги, развернуть полноценный офис. Если говорить проще, то сотруднику будет достаточно предоставить ноутбук с минимальными техническими требованиями, а вся система уже будет интегрирована в компьютер.

Объемы потерянных данных по всему миру с 2012 года выросли на 400%. Внеплановые простои и потери данных обходятся организациям по всему миру ежегодно более чем в $1,45 млрд. Согласно Глобальному индексу кибербезопасности Международного союза электросвязи в 2017 году Казахстан занял только 83-е место из 193 стран. Изменить ситуацию сегодня можно при помощи облачного хранения данных на серверах повышенной безопасности. Именно такой уровень, по словам сотрудников корпорации Microsoft, предоставляет компания. Информация хранится в зашифрованном виде в более чем 80 дата-центрах по всему миру, которые дублируют друг друга в случае ЧП. Файлы находятся под круглосуточным надзором, использованные жесткие диски утилизируются, никакой повторной записи на них нет. Потеря или утечка информации минимизирована. Чтобы обеспечить подобный уровень безопасности самостоятельно, предприятию необходимо потратить огромные средства на строительство защищенного центра, на найм охраны, но даже это не убережет от возможного сбоя системы. Только такой проверенный временем digital-гигант, как Microsoft, может предоставить безопасный сервис с максимальным уровнем защиты. Однако в Казахстане данное нововведение воспринимают с осторожностью. «Многие предпочитают хранить данные по старинке, вкладывая огромные средства в собственное серверное оборудование. Затем происходит утечка информации или банкротство компании. Это все ведет к потере данных и к потере средств. Сегодня удобнее хранить информацию в облаке. С вашими файлами работаете только вы, риски минимизированы», — отмечает Рауан Кабдрахимов.

Помимо облачного хранилища, в пакет предложений входит сервис электронного документооборота. Это экономит время, сотруднику не нужно собирать подписи у коллег, все договора можно завизировать онлайн. Сервис экономит и средства — в будущем можно отказаться от помещений для хранения документации. Также можно будет обойтись и без командировок. Для проведения совещаний с сотрудниками из других городов есть Skype, на такой же формат переводятся встречи с клиентами и партнерами. Это расширяет бизнес-географию. Также в комплекте услуг есть сервисы для редактирования документа в онлайн-режиме одновременно несколькими людьми, где, в рамках мер безопасности, можно ограничить пересылку одного или нескольких документов, количество скачиваемых файлов. Есть услуги по самостоятельному созданию сайта, приложения для телефона, онлайн графика для сменных работников и т. д.

Нельзя сказать, что этих предложений ранее у бизнесменов не было. Но ранее клиентам необходимо было делать большие единовременные платежи только за почтовый сервер Exchange, систему электронного документооборота Share Point и за Skype for Business, приобретать серверное оборудование и лицензирование. Плюс ко всему — траты на связь и интернет. Теперь предложение Microsoft Office 365 от Beeline позволит упростить эту процедуру и значительно сократить расходы. Корпоративным клиентам больше не нужно приобретать услуги отдельно. Сейчас клиенты Beeline имеют возможность приобрести комплексное предложение. То есть пакет программ Microsoft, пакет услуг Beeline и квалифицированное обслуживание — за фиксированную абонентскую плату, с единым платежом.

Тот факт, что при всех преимуществах, перечисленных выше, такие базовые, но при этом недешевые программы, как Word, Excel, PowerPoint и One Note, входят в пакет доступных услуг по умолчанию — лишь приятная вишенка на торте.

Екатерина Сергеева, менеджер Microsoft по развитию телеком-партнеров в Центральной и Восточной Европе, отмечает, что цифровая трансформация бизнеса — это уже настоящее, и компания Beeline, являясь надежным проводником высокотехнологичных решений, предоставляет абонентам возможность быть в авангарде этого перехода: «именно поэтому Microsoft в партнерстве с Beeline запустил в Казахстане предложение для клиентов, в рамках которого они могут получить лицензионный доступ к офисным программам и услугам связи на простых условиях».

Сегодня приложениями Microsoft уже пользуются многие компании Казахстана. В их числе — ТОО «Аидиес Боржоми Казахстан». Специалист по логистике Айдана Жантасова отметила, что наиболее полезным для их компании оказался сервис с возможностью онлайн-редактирования файла несколькими сотрудниками. «Это позволило в разы сэкономить работу над определенными проектами, повысилась эффективность. Такой принцип работы позволит быть нашей компании еще более конкурентоспособной», — отметили в компании.

Оценили приложения и сотрудники TOO «Sary-arka copper processing». Айдар Селеубаев, руководитель дирекции информационных технологий, заявил, что теперь у него нет необходимости закупать оборудование, нанимать технического специалиста: «мы не хотели тратить много времени на организацию инфраструктурных вещей, таких как установка серверных, закупка лицензий. Поэтому решили арендовать ресурсы — и как раз кстати пришлось предложение от Beeline и Microsoft. В итоге мы имеем и современные приложения, и качественный интернет. При этом это намного дешевле, чем покупать те же продукты. Плюс ко всему, это все мобильно, мы не ощущаем каких-либо границ, расстояний между нашими офисами».

Подключаться к собственной учетной записи можно с 5 устройств. Это помогает сотруднику всегда быть на связи — в командировке он, заболел или работает по удаленному принципу. В будущем компания Beeline расширит перечень облачных продуктов, готовых решений для бизнеса. Планируется включить в комплексное предложение антивирус, есть идеи продавать фирменные девайсы с уже встроенным интернетом, связью и предложениями от Microsoft.