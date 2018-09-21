Как казахстанский банк заменил одной СХД двенадцать других и обеспечил доступность системы в семь девяток

Внедрение флагманского решения значительно снизит капитальные и операционные затраты в Eurasian Bank в среднесрочной перспективе.

«Самым главным критерием выбора новой СХД была скорость, а вторым — надежность системы. Другая немаловажная причина — у нас заканчивалось место на сервере. Перед банком встал выбор: либо продлить дорогостоящую техническую поддержку, либо покупать новую систему», — рассказывает Алексей Кан, директор департамента информационных технологий Eurasian Bank.

Eurasian Bank входит в десятку крупнейших казахстанских банков. Банк лидирует на рынке розничного банкинга, особенно в автокредитовании, и предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам, а также малому и среднему бизнесу. Международные рейтинговые агентства высоко оценивают банк. Например, Standard & Poor’s подтверждает долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне B/B, а прогноз по рейтингу — на уровне kzBB+ по национальной шкале.

Eurasian Bank стремится к выстраиванию прибыльной бизнес-модели. Поэтому три главные стратегические цели банка это:

1. Стать самым удобным банком для клиентов.

2. Обеспечить стабильную доходность.

3. Завоевать титул «Лучший работодатель».

Одним из последних мероприятий, призванных помочь в достижении указанных целей, было сотрудничество с израильской компанией INFINIDAT по приобретению корпоративной системы хранения данных.

Вызов: транзакции — быстрее, надежнее и дешевле

«Быть быстрее» — значит, обрабатывать больше транзакций за единицу времени. «Быть надежнее» — свести риски простоя к минимуму. «Быть дешевле» — использовать самые современные технологии и алгоритмы, оборудование, способное масштабироваться в кратчайший срок и без существенных дополнительных инвестиций, и обладающее к тому же значительным технологическим заделом на долгие годы.

Казалось бы, разве возможно совместить эти вещи, особенно в ИТ, где в ряде случаев сохраняется почти линейная зависимость между надежностью, производительностью системы, ее функциональностью и ценой? Но в банке поставили именно такую непростую задачу.

«За последние два года банк показал колоссальные темпы роста бизнеса. Это неминуемо повлекло за собой увеличение нагрузки на ИТ-системы, а также привело к значительному росту обрабатываемой банком информации. Перед ИТ-командой возникла задача предоставить надежный и высокопроизводительный сервис по хранению корпоративной информации», — комментирует Алексей Кан, директор департамента информационных технологий Eurasian Bank.

Решение: InfiniBox

Разумеется, в банке рассматривали несколько производителей систем хранения данных. И по разным причинам они не удовлетворяли потребностям Eurasian Bank.Так почему же именно INFINIDAT? Инновационное решение INFINIDAT полностью удовлетворило требованиям ИТ-департамента Eurasian Bank, а местами даже превзошло их. «Таким образом, мы решили принять предложение компании INFINIDAT», — говорит Алексей Кан.

Как отмечает Георгий Ли, региональный менеджер INFINIDAT в России и странах СНГ, Eurasian Bank крайне требовательно подошел к вопросу выбора вендора. «Будучи финансовым учреждением, банк минимизировал риски, запросив информацию и кейсы об использовании наших решений в профильной индустрии, посмотрев на оборудование глазами своих специалистов, и пообщавшись с заказчиками компании без нашего присутствия», — добавляет он.

В активе InfiniBox: высокая производительность, исчисляемая в 500 тысяч IOPS, при потребности банка в 350 тысяч IOPS; высокая доступность системы, исчисляемая в 99,99999% (семь девяток) при потребности банка в 95%; возможность гибкого увеличения объема пространства от 10 ТБ до 4 ПБ.

«Кроме того, многие сотрудники ИТ-департамента отмечают, что система весьма доступна и понятна в использовании. Это еще одно из преимуществ InfiniBox», — добавляет Алексей Кан.

INFINIDAT — глобальная компания из Израиля, занимающаяся разработкой, производством и продажами СХД корпоративного класса. Компанию в 2011 году основал ученый и бизнесмен Моше Янай, который стоял у истоков EMC Symmetrix и руководил подразделением, разрабатывавшим это решение, а также создал компании XIV и Diligent. Компания специализируется на корпоративных решениях по надежному хранению больших объемов данных с высокими требованиями по производительности. Благодаря автоматизированному управлению, выделению ресурсов и интеграции с приложениями, решения компании в области СХД крайне эффективны и просты при внедрении и использовании.

Внедрение: ввести в эксплуатацию за несколько дней

Процесс внедрения и инсталляции проходил довольно быстро, что является особенностью систем хранения данных от INFINIDAT.

«За один день были доставлены в два разных места две системы хранения данных, занесены в центры обработки данных, собраны, подключены и первоначально настроены. На следующий день был проведен тренинг для администраторов, таким образом, обе системы были уже полностью готовы к началу переноса данных. Для нас это нормально, а для заказчика было приятным сюрпризом», — рассказывает Георгий Ли.

Станислав Соколов, директор компании Oberon Group, которая является партнером INFINIDAT в Казахстане, добавляет, что обучение персонала банка работе с InfiniBox заняло не более двух часов.

Результат: оптимизация и производительность

«Внедрение решения от INFINIDAT позволило в кратчайшие сроки повысить доступность ключевых сервисов банка, а также заменить одной системой 12 из 40 систем хранения, которые имеются сегодня в банке. Кроме того, это значительно снизит капитальные и операционные затраты в перспективе 3-5 лет», — оценивает эффект от внедрения директор департамента информационных технологий Eurasian Bank.

«Eurasian Bank на основе нашего решения решил свои текущие задачи на несколько лет вперед, тем не менее, мы могли бы поработать вместе для организации высокой доступности большего числа приложений на базе имеющегося оборудования. Кроме того, банк активно развивается, и мы будем рады поддержать его рост с помощью наших инфраструктурных решений. Мы рассматриваем Казахстан как второй наиболее перспективный и развитый ИТ рынок в СНГ. Здесь хорошо работает финансовый сектор, телеком, активно развиваются облачные услуги. Это те области, где наша компания традиционно сильна, и мы уже прорабатываем ряд совместных проектов с нашими локальными партнерами», — делится региональный менеджер INFINIDAT в России и странах СНГ Георгий Ли.