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Цифровая эволюция на службе у добрых дел

Карагандинские спасатели используют максимум современных технологий, чтобы рассказывать о себе, помогать людям и приходить на выручку горожанам.

6 сентября 2018 14:07, Наргиз Асланова, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт, Общество, Регионы

Сегодня мы много говорим об инновационных подходах. Однако для цифровой трансформации не достаточно одних технологий, важны люди, принимающие решения. Именно они, в конечном счете, определяют то, будет ли та или иная компания работать и развиваться в духе времени. Цифровой путь для бизнеса — это шаг к своему клиенту, его удобству, запросам и нуждам. И что немаловажно — шаг туда, где именно клиенту удобнее получать услугу. Именно по такому пути решили пойти в Карагандинской службе спасения ЧС. Спасатели стараются быть всегда рядом, чтобы иметь возможность придти на помощь максимально быстро. И теперь у них на службе — цифровые блага.

Развитие технологий изменяет привычки людей — современный среднестатистический горожанин не расстается со своим смартфоном и много времени проводит в интернете. Если он окажется в чрезвычайной ситуации, конечно же, ему даже в голову не придет искать городской номер для вызова экстренных служб. Понимая это, Карагандинская служба спасения, которая была основана 16 лет назад,  решила внедрить у себя единый номер «1355», по которому можно звонить как с городского, так и с мобильного телефона.

Цифровая эволюция на службе у добрых дел

Арсенал услуг у службы спасения достаточно широк и часто связан с вполне бытовыми ситуациями, которые могут произойти с горожанами — открытие захлопнувшихся дверей, транспортировка больных или инвалидов, подрезка аварийных деревьев, снятие с них кошек, вскрытие автомобилей, чьи владельцы оставили ключи внутри, буксировка заглохших авто или отогрев в случае замерзания зимой, и даже отлов змей, заползших в жилища. Последнее очень актуально в Шымкенте, где недавно был открыт филиал службы. По всем этим и многим другим инцидентам клиенты службы теперь могут обращаться по единому номеру и быть уверенными, что их звонок не сорвется и обязательно будет обработан оператором.

«Раньше у нас все услуги были платные, каждая стоила 5-6 тысяч. Но теперь мы ввели услугу в систему коммунальных платежей. То есть, каждому владельцу квартиры, независимо от того, сколько человек в ней проживает, приходит коммунальный счет на 80 тенге. Если он по этому тарифному плану раз в месяц оплачивает квитанцию, то весь перечень услуг, который у нас есть, достается ему бесплатно. Получается, эти 80 тенге — как страховка. Если вдруг что-то случается, мы обязаны приехать, круглосуточно. И все услуги мы оказываем бесплатно, — рассказывает Андрей Фридовский, начальник собственной безопасности ТОО „Карагандинская Служба Спасения ЧС“. — Это очень удобно для пенсионеров. Они платят по 80 тенге, и им уже не надо искать 4-5 тысяч, чтобы мы, например, открыли квартиру. Ведь государственная служба спасения выезжает, только если есть угроза для жизни, — она не поедет, если вы просто потеряли ключ по неосторожности и не можете попасть домой. К вам же не приедет мобильная бригада, которая должна заниматься техногенными ситуациями, которая должна непосредственно спасать людей. У нас же профиль более бытового характера. Хотя, если случается угроза жизни, как правило, все равно люди звонят нам. И мы также выезжаем, и все делаем бесплатно, независимо от того, наш ли это абонент».

Цифровая эволюция на службе у добрых дел

При поступлении звонка диспетчер узнает домашний адрес, по которому проверяется, является ли звонящий абонентом службы, либо ему нужна разовая услуга. Учитывая, что компания теперь работает в нескольких регионах, единый номер стал удобным выбором и для нее, и для ее клиентов. Как отмечают спасатели, они реагируют на любой звонок, круглосуточно и без перерывов. Это в корне отличает их от «частников», которые предлагают свои услуги, например, по открытию дверей.

«Частник вывесил объявление — днем работает, одну дверь открыл, другую, третью. А если часов в 10 вечера люди не могут попасть в квартиру, с детьми стоят, а он говорит — „я не обязан ездить к вам“? — у нас такого нет. Мы обязаны на любой звонок круглосуточно отреагировать. У нас все заявки регистрируются, мы проверяем обязательно документы, прежде чем открыть квартиру или машину», — говорит представитель спасателей.

В каждом городе на звонки отвечает по одному оператору. В Шымкенте в день поступает 25-35 вызовов, в Караганде — 11-15. В каждой бригаде на выездах — по три человека, в день работает по две бригады. Всего в каждом городе задействовано 15-20 спасателей.

К слову, раньше, когда спасатели пользовались коротким номером, привязанным к городскому номеру, им приходилось держать отдельный мобильный для абонентов, которые обращались с сотовых телефонов. Это создавало определенные неудобства, поскольку создавало трудности в регистрации заявок.

«Благодаря компании Кселл у нас появилась возможность бесплатно принимать звонки на номер „1355“ с любого телефона, любого мобильного оператора. Стало легче дозвониться, клиентов это устраивает, они видят изменения. Мы планируем сейчас более-менее закрепиться в двух городах, довести процент абонентов до 80-90%. Каждый месяц люди видят нашу работу, звонят и подключают услугу. Для этого достаточно позвонить и сообщить нам свой номер лицевого счета либо домашний адрес. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения в другие города. Можно сказать, что наша служба спасения вооружается новыми технологиями, — мы просто вынуждены это делать. Я понимаю, что это все расходы, но они, я думаю, себя оправдают», — поясняет Андрей Фридовский.

Цифровая эволюция на службе у добрых дел

В будущем функционал работы со звонками планируется значительно расширить — компания задумывается о переводе обращений сразу на компьютер, работе с SMS и WhatsApp, автоматическом определении абонента для ускорения процесса обработки заявки.

К слову, единый номер дозвона — это лишь одно из новшеств компании. Другая важная инициатива — присутствие в соцсетях. Ведь до граждан важно доносить информацию о том, что в случае непредвиденной ситуации им есть, куда обратиться. Компания ведет свой профиль в Instagram, где рассказывает о своей работе, делится статистикой и некоторыми подробностями вызовов.

В целом, можно сказать, что спасатели делают ставку на цифровые технологии, стараясь усовершенствовать систему помощи. Андрей Фридовский уверен, что клиенты чувствуют заботу о себе и ценят те инициативы, которые идут им на благо.