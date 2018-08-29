Технический директор компании о стратегии развития, об облаках, новых направлениях, и о том, где следует ждать очередного большого «взрыва».

- Сегодня Kazteleport выглядит как универсальная компания, которая охватывает широкий спектр услуг – от инфокоммуникационных и услуг поставщика оборудования до его монтажа и более того – строительства дата-центров. И все-таки складывается ощущение, что «облачная» история для компании сейчас в приоритете. Так ли это?

- Вы правы, мы многопрофильная компания. И не из-за того, что мы всеядные и хотим занять все ниши: у нас есть акционер – Народный банк Казахстана который и определяет вектор нашего развития. Напрашивается аналогия со Сбербанком России и его дочкой, которая занимается технологическим развитием. Исторически Kazteleport – это каналы передачи данных. То, что происходит в компании сейчас – то есть, центры обработки данных, облака – это относительно свежая история. Кроме того, в сферу наших интересов переходят и другие направления, например, функционал департамента обслуживания банкоматов. Понятно, что это рядом с ИТ, хотя это не совсем свойственная деятельность для компании.

То, что мы пошли в облака – это общая тенденция развития ИТ-рынка. И мирового, и локального – как ведомого мировым. Где-то, в каких-то странах это происходит быстрее, где-то – медленнее. Мы смотрим, куда рынок идет и видим, что эти тенденции находят отражение на нашем рынке – цифровизация, сервисная модель – все это напрямую связано с облаками. Иными словами, мы идем ровно этим путем – в сторону сервисной компании, которая оказывает эти самые сервисные услуги. Если вернуться к облакам, то я вспоминаю, что на каком-то этапе, обсуждая стратегии развития компании, мы думали о том, что нам удастся перепрыгнуть colocation – погрузившись сразу в облака, в IaaS. Но не получилось, видимо, мы должны были пройти этот путь – через дата-центры к colocation и далее к облакам…

- Валерий, относительно недавно мы опубликовали большой материал о реалиях и перспективах развития дата-центров в Казахстане. Сложилось двоякое мнение – с одной стороны, рынок развивается, с другой стороны, его темпы явно отстают от тех же российских. Какова стратегия компании в облачном бизнесе?

- Хотя мы и универсальный, то есть, в том числе, и телекоммуникационный оператор, у нас есть понимание того, что мы не можем прыгнуть выше головы – у нас нет магистральных каналов – мы обладаем каналами лишь в некоторых крупных городах. Что касается рынка colocation, то развивается он давно и довольно хорошо – продавать «холод» и «чистую» энергию в Казахстане еще можно, и даже более того – конкурировать на этом непростом рынке. Но общее развитие здесь все-таки смещается в сторону IaaS, и у нас есть желание туда двигаться, и даже быстрее рынка. В качестве косвенного подтверждения буду констатировать хороший спрос на различные бэкап-сервисы, которые мы запустили относительно недавно.

Если смотреть на большом масштабе, то мы будем и далее оставаться провайдером корпоративного уровня, масс-сегмент – это не наше. Мы, кстати, довольно серьезно изучали этот вопрос, и пришли к мнению, что конкурировать с Amazon и Google – просто невозможно. Мы не в состоянии предложить подобные цены. С другой стороны, у нас есть сложившаяся база – финансовые институты, с которые мы сотрудничаем не один год – без малого это все казахстанские банки. К счастью, именно этот сектор сейчас является драйвером развития в сегменте центров обработки данных, основным покупателем сервисов, того же colocation. И есть понимание, что в будущем этот спрос сместится в сторону IaaS. Нам комфортно работать на этом рынке.

Теперь о стратегии. Она есть, есть план, который наше видение выражает в деталях.

- Всегда хотел задать этот вопрос. Несмотря на то, что вы дочерняя компания Народного банка Казахстана, вам удалось выстроить доверие со стороны других банков и финансовых организаций. В чем секрет? Как вам удалось найти компромисс?

- Хороший вопрос. Как я уже говорил, традиционно Kazteleport – это каналы передачи данных. И в свое время Visa, Master Card, Reuters стали нашими клиентами. Это высокая степень доверия, и она сыграла лучше всякой рекламы – к нам пошли казахстанские банки. Где-то по причине того, что нужно было обеспечить каналы взаимодействия с вышеуказанными компаниями, а где-то потому, что наши услуги были вполне релевантными по стоимости и по качеству. Из этого у нас одними из первых на рынке выросло понимание того, что безопасность в этой сфере – это главный приоритет. Возможно, это в какой-то степени оказалось решающим фактором. Второе. Поскольку мы являемся частью большой группы, то и у наших клиентов есть понимание того, что мы не нуждаемся в каких-то дополнительных источниках финансирования, а это гарантия, что мы будем всегда поддерживать наши технологические возможности в актуальном состоянии. Третье – бизнес-процессы. Мы, обладая таким внушительным пулом клиентов, имеем целую фабрику кейсов, например, в области бизнес-процессов по безопасности, выступая, таким образом, экспертами для наших клиентов со всеми необходимыми сертификациями. И реализуем задачи быстро и качественно. Наконец, степень доверия – финансовых организаций в Казахстане не так много, со многими мы работаем годами, сложился опыт, и мы понимаем запросы наших клиентов в силу этого опыта без дополнительных вопросов.

И все-таки не нужно идеализировать ситуацию – банки охотно работают с нами там, где нет прямой конкуренции. В противном случае – они все-таки стараются решать задачи сами…

- Вас не пугает, что банковский сектор в Казахстане сжимается?

- Мы не можем изменить ситуацию, но можем привлекать новые организации, которые, пусть и не являются банками, но имеют функционал, свойственный финансовым компаниями со всеми вытекающими из этого потребностями.

- Валерий, если бы вы составляли хит-парад запросов клиентов, что бы вы поставили на первое место?

- Тут без вариантов – безопасность. Причем, не только информационная, но и физическая. Здесь не нужно питать иллюзий – у вас информационная безопасность может быть на хорошем уровне, но физическая – на уровне вахтера. В такие структуры серьезные клиенты не пойдут. У нас не просто не только в ЦОД попасть, нужно еще и в здание зайти (смеется). Кроме того, у нас развитая система контроля физического доступа, видеофиксации и так далее – есть программно-аппаратный комплекс. Тоже касается бесперебойной работы наших ЦОДов – у нас это задача возведена в культ, здесь тоже все в порядке.

- Что сегодня представляет собой Kazteleport с точки зрения возможностей – центры обработки данных, присутствие в регионах?

- Наиболее сильно на сегодня мы представлены в Алматы – у нас есть 3 площадки, которые объединены оптическим кольцом, так что если одна локация выйдет из строя, то работоспособность не будет нарушена. Сейчас мы ищем возможности для расширения. Одна локация у нас есть Астане, имеется оптическое кольцо, и мы намерены расширять бизнес в столице – в последнее время количество запросов растет – на развитии астанинской площадки мы будем делать определенный акцент. Тем более, что в связи с объединением банков появились новые возможности и с точки оптимизации, и с точки новых площадок.

Что касается областных центров, то почти в каждом из них имеются точки нашего присутствия – как минимум это одна стойка, как максимум – семь. И при необходимости мы можем быстро нарастить инфраструктуру, нарастить возможности. Ведь, по большому счету, бизнес центров обработки данных находится там, где находится сам потребитель – бизнес, поэтому, спрос на такие услуги будет расти соразмерно уровню его развития. Причем, в отличие от других компаний мы можем предложить сервис быстро – пусть не в полном объеме, но основные позиции – да.

- Если посмотреть несколько шире, то у казахстанского рынка инфокоммуникаций есть ахиллесова пята – высокая стоимость каналов. С другой стороны, все понимают, что, не имея каналов, довольно сложно конкурировать на рынке услуг связи. Какова ваша стратегия в этом вопросе?

- У нас есть две большие проблемы. Первая – у нас отсутствует нормальный пиринговый центр. И если эта проблема будет решена, то будет очень неплохо, так как для некоторых сервисов пиринговый центр просто необходим.

Далее – стоимость каналов передачи данных. Стоимость внутреннего трафика падает, а вот внешние каналы слишком дороги, они определенно тормозят развитие. Это мы видим на примере нашего бизнеса, поскольку работаем с зарубежными провайдерами.

Что касается нашей компании, то, как я уже говорил, мы не намерены развивать междугородные каналы связи, мы не позиционируем себя как магистральный оператор – на этом рынке и так становится тесно, стоимость каналов падает. Вот город – это да, тут есть логика в сторону того, чтобы развивать свои каналы, есть мотивация развивать собственную сеть центров обработки данных. На этом мы в какой-то обозримой перспективе и будем концентрироваться.

И еще раз об облаках. В последнее время заметна тенденция, когда Kazteleport поставляет ряд услуг из своего облака. Это, конечно, не что-то уникальное, но хотелось бы понять, куда идет этот тренд, есть ли здесь потенциал, будет ли какая-то специализация у компании в этой части?

Мы будем двигаться в сторону предоставления облачных сервисов, возможно, в сторону SaaS. И есть несколько моментов, которые нужно обсудить. Начнем с прогнозов, но делать их неблагодарное занятие, ведь как вы заметили ранее, мы сильно отстаем в этом вопросе, например, от России. Но если крупными мазками, то можно сказать о не раз уже упомянутом IaaS – это как минимум. Тут следует напомнить, что, поскольку мы акцентируемся на корпоративных пользователях, то здесь есть свои процедуры, они сложные, но необходимые. И где-то наш бизнес еще просто не созрел для IaaS, ограничиваясь colocation. Это не значит, что мы не должны быть готовы к росту спроса на IaaS – в 2019 году мы планируем расширить эту инфраструктуру в 2 раза. О втором направлении я уже говорил, и доказательством тому, что безопасность имеет хороший спрос на рынке – это сервис защиты от DDoS-атак. Он востребован, и у него хорошие перспективы. Есть планы уйти несколько дальше, предлагая безопасность как сервис. По аналогии с ранее упомянутыми проектами, у нас имеется очень внушительный портфель кейсов из области ИБ, которые уже нашли внедрение, в том числе, в рамках Halyk Group. Это хороший подход – портировать такие кейсы в третьи компании.

Двигаемся мы и в сторону PaaS, запустив платформу. Пока я лично не вижу ажиотажного спроса, интерес робкий, несмотря на то, что мы активно продвигаем ее.

И все-таки с позиции своего опыта хотелось бы заметить, что главная проблема – это недоверие. Хотя, какие-то движения в эту сторону есть – взять, например, государство, которое активно продвигает сервисную модель. Здесь мы можем быть весьма полезными, но двигается процесс не так быстро. А может, это и к лучшему, что эти процессы идут не так быстро, а параллельно с эволюцией нашего понимания ситуации – здесь просто не нужно торопится, можно и дров наломать…

- Расскажите, пожалуйста, о планах компании. Куда будет направлена роза ветров? Есть ли у вас планы в части IoT, Big Data?

- Мы изучаем. Здесь я прагматик, точнее, становлюсь им, так как по роду службы должен довольно критично смотреть на технологии, а также взвешенно оценивать их роль в бизнесе Kazteleport. Нужно соблюдать баланс. Учитывая, что я являюсь энтузиастом, делать это непросто (смеется).

Теперь конкретнее. Если мы говорим об IoT, то у нас есть некоторое видение, некоторое понимание того, как мы могли бы предлагать подобные сервисы на рынке. Есть понимание, как мы могли бы взаимодействовать с партнерами-операторами, которые могут появиться на этом рынке. Такое же понимание есть у нас в части Big Data – это обусловлено тем, что в силу своей специализации, мы работаем с банками. И эта тема в финансовом секторе на слуху, она актуальна, хотя ярких кейсов пока определенно недостаточно. Кстати, мы двигаемся в эту сторону и на уровне R&D в некоем эджайл-режиме, быстро проверяя гипотезы и идеи. Эта модель для управления компанией не годится, но вот для R&D – вполне.

Стоит ли здесь [Big Data, IoT] ждать большого взрыва, как вещают нам некоторые СМИ? Не знаю, время покажет, хотя где-то интуитивно на своем личном уровне вижу интересные перспективы у IoT, более того, у нас в компании есть даже платформа для работы в этом направлении. И основная проблема – даже не пилот, а бизнес-модель, здесь, на этом уровне и происходят основные сложности…