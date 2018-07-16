Взгляд: Александр Комаров о магии вокруг возможной покупки Кселл Казахтелекомом

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан делится своим мнением об одобрении Антимонопольным комитетом ходатайства Казахтелекома о выкупе доли в Кселл.

«Главное правило магии непреложно:

то, что видится, и то, что делается, — это разные вещи»

Кристофер Прист, «Престиж»

Есть ощущение, что сага о рассмотрении ходатайства АО «Казахтелеком» о приобретении 75% голосующих акций «Ксеll» закончена, и главные герои, как в хорошей пьесе, замерли в рамках отведенных им ролей с разными выражениями лиц: кто-то радуется, кто-то снисходительно улыбается, а кто-то выражает сожаление. Но я думаю, что это окончание только первого акта, и мы все, участники и зрители, еще увидим продолжение.

Начну издалека… Весной этого года компании Sprint и T-Mobile в США объявили, в очередной раз, о слиянии своих операций. И если после объявления динамика их акций была предсказуема, то, как ни удивительно, акции их конкурентов — AT&T и Verizon — практически не отреагировали на это сообщение. Основная причина — скептическое отношение аналитиков к возможности заключения сделки (из-за резко отрицательной позиции антимонопольного регулятора) и вообще к идеям консолидации и попыткам таких слияний. Это уже третья попытка за последние несколько лет: то AT&T пытается купить T-Mobile, то Sprint покупает T-Mobile, то наоборот. И каждый раз идея упирается в Министерство юстиции США, позиция которого проста и понятна: консолидация рынка от четырех до трех операторов (и это не от трех к двум!!!) является антиконкурентной, и не может быть оправдана риторикой о синергии, экономической целесообразности, необходимости инвестировать в новые технологии.

В своих оценках американский регулятор использует, в том числе, очень простую методологию, основанную на индексе уровня конкуренции в отрасли (Индекс Херфиндаля-Хиршмана), который определяется как сумма квадратов доли продаж каждой фирмы в отрасли при объединении:

HHI = S12+S22+S32+…

S — процент доли продаж фирм в отрасли, определяемый как отношение объема продаж фирмы к объему всех продаж отрасли.

У них там, в далекой Америке, считается, что если индекс отрасли выше 2500 (максимальный 10000), то данная отрасль является сверх концентрированной и нуждается в регулировании и контроле, а также, если рыночные изменения приводят к росту индекса более чем на 200 пунктов, то такое изменение обязательно должно согласовываться с Антимонопольным регулятором, даже если отрасль существенно ниже границы концентрации. Так как планируемая сделка между Sprint и T-Mobile в США приведет к росту HHI с текущих 2,825 до 3,258 и рост составит более 400 пунктов, я думаю, что у сделки ничтожно малые шансы быть утвержденной, невзирая на риторику операторов: о благе для клиентов, инвестициях в новые технологии и неизбежности слияния из-за гипотетической экономической долгосрочной несостоятельности. И еще раз повторю: это возможная динамика консолидации рынка мобильной связи США при консолидации от четырех к трем операторам.

Если применить ту же методологию, а я надеюсь, Комитет по регулированию естественных монополий Казахстана пользуется лучшими мировыми практиками, то возможная консолидация рынка от трех к двум субъектам приведет к росту индекса с текущих 3380 до 5660 (на основании долей рынка по доходу 2017 года), на серьезные 2280 пунктов.

Ах да, по мнению Министерства национальной экономики, Казахтелеком и Алтел/Теле2 не являются связанными лицами, невзирая на то, что Казахтелеком владеет мажоритарной экономической долей в совместном предприятии, участвует в назначении менеджмента Алтел/Теле2, в утверждении всех функциональных стратегий и стратегических проектов, бюджета компании, в конце концов. Мне кажется, что этот вопрос изучили не досконально, есть целый ряд признаков, помимо управляющего контроля, которого лишь пока нет, которые говорят, что Казахтелеком обладает большим объемом прав в рамках СП и очень эффективно реализует свои права, тем самым оказывая влияние на весь рынок мобильной связи. И еще очень смущает, что для такого глубокого вывода понадобилось шесть месяцев и «тщательный анализ и оценка конкуренции на рынке».

Однако, непризнание того факта, что Казахтелеком и Алтел/Теле2 являются связанными лицами, весьма осложняет задачу получения разрешения на дальнейшую концентрацию. А именно — реализацию колл-опциона в рамках сделки Казахтелеком и Алтел/Теле2 (выкуп доли Алтел/Теле2 на заранее согласованных условиях), который, как писала пресса, должен быть в начале 2019 года, и который является одним из основных элементов стратегии повышения рыночной капитализации Казахтелекома в преддверии приватизации.

Будет очень интересно активно поучаствовать в новом процессе согласования ходатайства Казахтелекома на приобретение 50,52% голосующих акций Алтел/Теле2. У нас с коллегами по телекому, видимо, традиция — каждый декабрь подавать ходатайство на концентрацию в отрасли мобильной связи. И тут, опять же, как в пьесе — акт второй, или, как в кино — продолжение следует.