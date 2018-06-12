Дмитрий Шустер, Cisco: мы рискуем построить цифровую экономику на «аналоговой» ИТ-инфраструктуре

В фокусе беседы с руководителем офиса Cisco в Казахстане — тренды, вызовы и, конечно, цифровизация.

— Дмитрий, для начала было бы интересно узнать ваше мнение о наиболее актуальных трендах в инфокоммуникациях. Где сегодня, на ваш взгляд, находится центр тяжести?

— Я бы сказал, что основной тренд существует достаточно давно, и называется он «цифровизация». Все остальное, с моей точки зрения, — это производные. И если посмотреть на тех, кто участвует в этой цифровизации, на тех, кто получает или пытается получить преимущества от нее, то, наверное, можно выделить три основные группы. Начнем с пользователей, людей — нас с вами, тех, кто, собственно, получает какие-то бенефиты. Далее — это государство, которое пытается помочь не только людям, но и себе с точки зрения эффективности процессов. И, наконец, бизнес — компании и корпорации, которые также пытаются использовать тренд для того, чтобы повысить свою эффективность, стать ближе к потребителям. Сама цифровизация как процесс началась давно — с тех пор, как появились мейнфреймы, и с того времени постоянно ускорялась, вплоть до её нынешней стадии развития, видимой большинству людей, — смартфона, что лежит у большинства из нас в кармане.

В этом большом тренде под названием «цифровизация» есть несколько подтрендов, и на некоторых из них я хотел бы остановиться особо. Первое — это Интернет вещей, IoT. Здесь стоит много задач для индустрии — собирать информацию с устройств, являющихся частью концепции, обрабатывать ее, делать какие-то выводы из нее. Сейчас много говорят об Индустрии 4.0 и, на мой взгляд, Интернет вещей может быть как в составе этого технологического уклада, так быть и отдельным трендом.

Конечно, пока количество устройств будет исчисляться миллионами, все кажется вполне реалистичным. А вот после, то есть, когда речь пойдет о миллиардах, без другого глобального супертренда, идущего за руку с цифровизацией, никак не обойтись — речь идет об искусственном интеллекте и автоматизации, которые и решают вопросы масштабирования. Сейчас мы уже видим первые признаки проникновения ИИ в массовый сектор — через интеллектуальные чат-боты, через разнообразные системы в контакт-центрах. Пока пионер — это банковский сектор.

В принципе, если абстрагироваться от деталей и описать цифровизацию двумя словами, то это, в первую очередь, новые удобные сервисы и эффективность (причем, вне зависимости от того, говорим ли мы о государстве, бизнесе или простом человеке).

— И как выглядит Казахстан в этой новой парадигме?

— Очень выгодно, так как у нас, в отличие от Европы или США, нет наследия, каких-то легаси-систем. Это дает нам возможность активного движения вперед, мы фактически можем перепрыгнуть через 2-3 ступеньки. Причем не только можем, но и перепрыгиваем. Например, некоторые сервисы, которые уже есть у нас, невозможны в той же Европе, страны которой связаны своими старыми системами по рукам и ногам.

Если вернуться к вопросу масштабирования, то, полагаю, что среди актуальных трендов можно назвать популярные на данный момент SDN (программно-определяемые сети — прим. редакции), которые способны подстраиваться под потребности бизнеса, способны автоматизировать подключение новых устройств, обеспечить новые уровни защиты. Это и периферийные вычисления, работу которых можно привести на примере распределенной сети, где информация частично обрабатывается на устройствах, находящихся в непосредственной близости от точки сбора данных. Таким образом, в сторону основного ЦОДа или облака информация может выходить уже в нормализованном виде. Такой подход существенно сокращает нагрузку на каналы передачи данных, пропускной способностью которых мы в Казахстане не избалованы, и дает возможность принимать ряд решений на месте, без обращения в ЦОД, тем самым увеличивая скорость реакции технологической системы на возникающие события.

И это только несколько трендов…

— Как бы вы обрисовали технологический ландшафт в инфокоммуникациях на текущий момент? Перед какими вызовами стоит отрасль?

— Думаю, что самый большой вызов происходит из того, что продолжать проектировать сети, управлять ими в текущей парадигме уже нельзя. Нужно смотреть на мир по-новому, нужно инвестировать в компетенции — сегодня их катастрофически недостаточно. В идеале сети должны помогать управлять собой, помогать обеспечивать безопасность. В противном случае мы рискуем построить колоссы на глиняных ногах — цифровую экономику на «аналоговой» ИТ-инфраструктуре. Какое-то время это будет работать, но неизбежно рухнет. Тут ключевая мысль — новые технологии должны помогать ИТ-руководителям и специалистам избавляться от рутинных задач в пользу стратегических.

Невозможно пройти мимо информационной безопасности. Здесь нужно отметить, что существующий на сегодня во многих компаниях «заплаточный» подход в этом вопросе, когда решаются текущие задачи без стратегического планирования на будущее, не позволяет получить максимальную эффективность. Мы в Cisco ратуем за комплексный подход к обеспечению защиты сети. Когда изначально продумывается то, каким образом будет обеспечиваться информационная безопасность сети в тех или иных плоскостях — на границе сети, с почтовыми клиентами, с доступом в интернет, что мы будем делать с обеспечением физической безопасности на предприятиях. Каким образом мы будем решать вопрос с рисками, связанными с человеческим фактором. Другой момент — у нас появляются не только новые устройства, но и новые типы устройств (например, класса IoT). У нас мало кто владеет пониманием того, как обеспечить безопасность такой сети. Кстати, одна из исследовательских компаний заявила, что в ближайшее 5 лет около половины затрат ИТ-подразделений в разрезе IoT придется не столько на обеспечение безопасности сети, сколько на исправление ошибок, которые были допущены в процессе ее создания. А также на восстановление данных, которые будут утеряны или повреждены в результате кибератак. Поэтому важно помнить, что устройства мира IoT могут нести в себе огромное количество лазеек и требуют очень внимательного подхода к вопросу проектирования сетей. Требуется качественный аудит сетей, необходимо разработать актуальную стратегию развития сети. И она должна в полной мере учитывать современные тренды, новые технологии. Делать это нужно уже сейчас.

— Тут, вероятно, будет уместно попросить вас рассказать о недавнем форуме, посвященном Digital Network Architecture. Если я правильно понимаю, это интеллектуальные и интуитивные сети, способные самостоятельно развиваться и адаптироваться. Может ли эта концепция быть ответом на вызовы, которые вы озвучили выше?

— С одной стороны, с Digital Network Architecture мы не претендуем на истину в последней инстанции. С другой — надо понимать, что за то время, что существует компания Cisco, а это более 30 лет, мы сделали огромную работу в части анализа того, какие стоят задачи перед нашими заказчиками. Как следствие, уже 5-6 лет назад пришло понимание, что классический подход к построению и управлению сетевой инфраструктурой не выдержит «цифрового» напора. И это притом, что сетевая инфраструктура является фундаментом для цифровизации. Именно на ее базе будут запускаться сервисы. Точно так же, как любая инфраструктура будет невостребованной без сервисов, которые работают на ее базе, так и новые цифровые сервисы, аналитические системы не смогут эффективно и надежно работать на сетевой инфраструктуре, которая неспособна поддерживать их полноценную работу. Это к колоссу на глиняных ногах, о котором я говорил выше.

Но вернемся к DNA, а как вы видите, тут есть игра аббревиатур, ведь DNA — это ДНК, то есть, Cisco DNA в свободной транскрипции может быть понято как ДНК сети. И это не случайно. Мы эту архитектуру анонсировали почти год назад и ее идеология в том, что она позволяет обеспечить автоматизацию управления сетью. За счет того, что мы уходим от командной строки, к которой привыкли администраторы, в графический интерфейс, где достаточно просто и понятно осуществляется конфигурация параметров сети, а дальше контроллер загружает необходимую конфигурацию на сами сетевые устройства. С другой стороны, это безопасность. DNA предполагает, что сама сеть, через которую проходят данные, является ключевым компонентом в комплексной системе обеспечения информационной безопасности. Соответственно, в широком понимании сеть может быть с одной стороны использована как разграничитель доступа к конкретным устройствам и сервисам, а с другой — как некий сенсор, который может реагировать на подозрительные активности в сети. Третий компонент — это, конечно же, аналитика, искусственный интеллект, который позволяет не только понять сколько пакетов проходит через тот или иной интерфейс коммутатора или маршрутизатора, но и собирать телеметрию сети, анализировать степень ее здоровья, степень ее загрузки, состояние тех или иных устройств, прогнозировать в какой части сети может потребоваться расширение производительности.

Мы считаем, что архитектура DNA будет релевантна для любой компании, любого предприятия — от малого бизнеса до компании уровня корпорации. Понятно, что чем больше масштаб сети, тем больше бенефитов — именно на большом масштабе чувствуется разница в том, насколько эволюционировал метод управления сетью. Отмечу, что одновременно с анонсом DNA мы представили новую линейку коммутаторов Catalyst 9000. И эта линейка коммутаторов имеет невероятный спрос, показав рекордный уровень продаж нового продукта за всю историю компании Cisco. Для нас это звучит как подтверждение того, что и DNA, и компоненты для нее попали в ожидания заказчиков.

При этом не стоит думать, что для того, чтобы ощутить все преимущества DNA, потребуется менять оборудование на новое — значимая часть оборудования, которое мы продавали последние годы, может работать в архитектуре DNA. Более того, я призываю воспринимать Cisco DNA не в качестве набора новых продуктов для закупа, а как целевую архитектуру, стремясь к которой вы сможете построить сеть, готовую к вызовам цифровизации.

— Госсектор в Казахстане — крупный игрок на рынке инфокоммуникаций. Более того — маркетмейкер. Сейчас реализуется программа «Цифровой Казахстан». Насколько она хороша на ваш взгляд? Где Cisco могла бы помочь в ее реализации?

— Программа «Цифровой Казахстан» хороша тем, что она есть. И здесь нет никакой иронии, потому что в мире есть множество стран, где ничего подобного нет. Даже если посмотреть на Россию — там над этой программой стали работать много позже, и если я не ошибаюсь, она принята лишь относительно недавно. Со своей стороны, мне приятно осознавать, что Cisco, в какой-то степени, стояла у истоков программы «Цифровой Казахстан»: встреча экс-руководителя Cisco Джона Чемберса с Нурсултаном Назарбаевым в 2015 году сыграла роль одного из катализаторов начала разработки программы. И, конечно, мы были вовлечены в процесс ее разработки вместе с другими компаниями. За эти несколько лет программа развилась, обросла конкретикой, и сейчас включает в себя четкие шаги, которые нужно выполнить, чтобы достичь целевых показателей. Мы продолжаем активно взаимодействовать с правительством, госкомпаниями с точки зрения пилотирования тех или иных решений, связанных с цифровизацией. Сейчас, например, реализуем пилотные проекты в разрезе концепции «Умный город» в Астане и Алматы. Причем в Алматы мы ведем сразу несколько пилотных проектов — умное освещение, умные парковки, работаем над созданием Wi-Fi зоны в одной из пешеходных зон города. Здесь, кстати, речь идет не просто о «голом» Wi-Fi — проект характеризуется наличием блока аналитики. Думаю, что вскоре совместно с «Центром развития Алматы» мы сможем рассказать больше об этих проектах.

Работаем мы и с государственными органами, ответственными за цифровизацию: и в части развития электронного правительства Казахстана, и в части развития государственных услуг удаленным способом. В частности, совместно в госкорпорацией «Правительство для граждан» мы пилотируем нашу технологию удаленного эксперта для того, чтобы центры облуживания населения могли предоставлять свои услуги удаленно — и даже не на территории республики. В этом направлении мы работаем и с «Казпочтой», где аналогичный сервис уже работает в новых цифровых офисах оператора. Это очень удобно, отзывы об услуге очень хорошие, а ее популярность растет из месяца в месяц.

Это только некоторые примеры нашего участия в программе «Цифровой Казахстан». Еще больше проектов сейчас в стадии проработки, и по понятным причинам мы пока не можем о них рассказать.

Отдельный момент, на котором я бы сделал особый акцент: все эти технологии не имеют никакого смысла если нет людей, которые умеют эти технологии внедрять, запускать или хотя бы ими пользоваться. В этом контексте у Cisco есть программа сетевых академий, которая в прошлом году отметила 10-летие в Казахстане. В рамках этой программы мы помогаем молодым ребятам, студентам вузов получить базовые знания по информационным технологиям. Эти курсы успешно интегрируются в программы вузов, через них уже прошли десятки тысяч казахстанских студентов, а во всем мире счет идет на миллионы. Кстати, последние год-полтора мы активно развиваемся и в регионах Казахстана.

— Предлагаю поговорить о бизнесе Cisco в Казахстане. Удовлетворяет ли вас динамика роста? Какие знаковые проекты вы могли бы отметить? В каких направлениях в Cisco видят интересные перспективы для роста бизнеса в Казахстане?

— Когда я возглавил офис Cisco в Казахстане около полутора лет назад, передо мной стоял выбор: либо продолжать использовать зарекомендовавшие себя за долгие годы бизнес-процессы, либо перестроить офис, команду так, чтобы мы могли в перспективе соответствовать новым требованиям заказчиков. И этот выбор был непростым, ведь, понятно, что любая перестройка в какой-то степени может отразиться на динамике продаж. Но выбор был сделан. Сделан в сторону перестройки офиса и обновления команды. И с моей точки зрения, а я до Казахстана проработал в офисе Cisco в России чуть больше 10 лет, та команда, которая у нас сейчас сложилась — определенно одна из лучших среди тех, в которых мне посчастливилось работать.

Возвращаясь к динамике роста. Несмотря на реструктуризацию, спада не было, — более того, был рост, пусть и небольшой. И тот набор проектов, по которым сейчас идет активная работа, не оставляет сомнений в том, что вторая половина этого года будет тоже успешной. А кроме того, заложен хороший фундамент и на следующий год. То есть, мы смотрим очень оптимистично на бизнес Cisco в Казахстане.

Что касается знаковых проектов, то я не большой сторонник их обсуждать. Потому что большая часть из них не являются публичными — это решение заказчиков и его нужно уважать. Мне кажется важным, чтобы дела говорили сами за себя — если о наших проектах говорят заказчики в позитивном ключе — это лучше сотен рекламных материалов.

И несколько слов о продуктах и решениях, которые определенно будут востребованы рынком Казахстана — если не сейчас, то в скором будущем. Во-первых, это DNA, о которой мы говорили ранее. Во-вторых, это оборудование для центров обработки данных, в том числе, серверы. То, что Cisco выпускает такое оборудование, для многих является открытием, но это так. Более того, в Казахстане уже есть крупные и успешные внедрения наших серверных решений. Еще одна плеяда — это набор продуктов, которые позволяют компаниям отследить качество предоставляемых онлайн-сервисов. Это очень важный момент, потому как лояльность пользователей напрямую зависит от качества предоставляемых дистанционных услуг — таковы сегодня реалии. Зачастую определить, где, на каком этапе транзакции возникают задержки или сбои — очень трудно. Наше решение — AppDynamics — позволяет проследить каждый элемент транзакции, увидеть, что происходит на каждом этапе и выявить ошибки даже до того, как их заметит клиент.

И, наконец, информационная безопасность. На этом поле мы видим большой простор и потенциал. Более того, все, что связано с информационной безопасностью, это одно из наиболее быстрорастущих направлений бизнеса Cisco.