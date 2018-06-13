Ricoh: мы продаем не печатные машины, а готовую концепцию бизнеса

Какие преимущества дают бизнесу профессиональные печатные машины и чем сегодня интересен рынок цифровой печати в Казахстане?

Андрей Буркин, глава департамента дистрибуции Ricoh в России и странах СНГ, и Мадина Шекемова, национальный менеджер региона Казахстан, рассказали о том, какие преимущества дают бизнесу профессиональные печатные машины Ricoh, а также чем сегодня интересен рынок цифровой печати в Казахстане.

— Как сегодня выглядит рынок печати в Казахстане?

— Мадина Шекемова: Рынок коммерческой печати в Казахстане очень разнообразный: тут много как офсетных типографий, направленных в основном на работу с большими тиражами, так и цифровых, работающих с малыми тиражами, но производящих очень разнообразную продукцию: от простых визиток до сложной и персонифицированной упаковки. Сегодня спрос на малые тиражи и эксклюзивную продукцию растет, а потому спрос на цифровые машины тоже идет вверх.

— Почему, на ваш взгляд, сложилась ситуация, что цифровая печать еще не настолько популярна?

— Андрей Буркин: Я считаю, причин тут несколько. Во-первых, спрос на уникальную полиграфическую продукцию еще не достаточно велик: в большинстве своем это визитки, брошюры, стандартные календари, простая упаковка и т. д. Типографиям нет необходимости инвестировать в сложное оборудование, т. к. сам рынок еще не просит этого. Во-вторых, большинство полиграфистов (а основа коммерческого рынка печати Казахстана — офсетные типографии), смотрят на «цифру» так же, как и на офсет, выбирая исключительно по стоимости отпечатка. А так как продукция, о которой я говорил выше, не требует специального оборудования, ее можно сделать как на офсетной, так и на самой обычной офисной машине. Таким образом, если тираж хоть немного подходит под офсет, его там и производят, а от совсем мелких заказов типография может даже отказаться — большой прибыли там все равно нет.

— Какие тенденции вы можете отметить?

— Андрей Буркин: Сегодня мы наблюдаем увеличение спроса на уникальную продукцию, с помощью которой можно не только привлечь больше внимания к своему товару, но и создать что-то абсолютно новое: 3D-книги, настольные светильники, предметы декора и пр. Себестоимость отпечатка в данном случае уходит на второй или даже третий план — важна цена, которую покупатель готов платить за такую уникальность. Такая продукция всегда делается небольшими тиражами, и к тому же современные цифровые машины лучше приспособлены для работы со сложными материалами. Но сама по себе машина — это всего лишь инструмент, производящий красивые отпечатки, а отпечаток — это еще не продукт. Таким образом, мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения спроса на оборудование полного цикла, способного дать типографиям конкурентное преимущество перед другими игроками рынка. И сегодня на выставке Central Asia Reklam 2018 мы, Ricoh, совместно с нашим стратегическим партнером, компанией PrintStore, представляем не просто машины, а готовые идеи, которые принесут прибыль своим владельцам, давая ту самую уникальность и конкурентное преимущество, которые востребованы на рынке.

— Говоря о выставке Central Asia Reklam 2018, какие именно решения вы привезли в Казахстан?

— Мадина Шекемова: Для того, чтобы показать все возможности наших машин и продемонстрировать полный цикл производства, мы создали совместный стенд с нашим партнером PrintStore, который также является дистрибутором производителя оборудования для постпечатной обработки Morgana, и с компанией «Дубль В», российским производителем бумаги.

Из оборудования Ricoh мы привезли две абсолютные премьеры 2018 года: наш новый флагман, 5-красочная листовая машина Ricoh Pro C7200X, и текстильный принтер Ricoh Ri 3000. Также мы привезли широкоформатный латексный принтер Ricoh Pro L4160. Отличительная особенность всех трех машин — это печать белым цветом, что важно для производства ярких отпечатков на темных и прозрачных поверхностях.

— Чем ваши новинки будут интересны заказчикам? Каковы их ключевые особенности?

— Мадина Шекемова: Что касается нашей листовой машины Ricoh Pro C7200X, ее главное преимущество — это количество цветов, доступных для печати. На сегодня их 9(!): CMYK, белый, прозрачный лак, неоновые желтый и розовый, а также невидимый красный цвет. Это абсолютно уникальная машина, дающая практически неограниченную свободу в производстве качественно новой продукции. И это еще не все — конструктивная особенность машины в том, что белый цвет можно установить как первым для печати подложки на темных или прозрачных материалах, так и последним, для нанесения непосредственно белого изображения. И все это возможно в один прогон. Неоновые краски (желтая и розовая) видны и при обычном свете, но полностью раскрываются под неоновым светом, а невидимый красный становится видным исключительно при неоновом свете, что позволяет дизайнерам создавать продукты, которые полностью меняются в зависимости от освещения.

Если говорить о «латексе», то главное преимущество Ricoh Pro L4160 — это уникальные AR-чернила, способные высыхать практически мгновенно после нанесения, что значительно повышает производительность и скорость создания готового продукта. А также дополнительные зеленый и оранжевый цвета, обеспечивающие цветовой охват до 93% диапазона Pantone. Использование белых чернил в качестве базы для цветного слоя обеспечивает яркость цветов на прозрачных материалах, но, что важно, поскольку белый слой печатается между цветными, изображение видно с обеих сторон, хотя оно напечатано только на одной стороне. Еще одной уникальной характеристикой Ricoh Pro L4160 является печать в 3(!) слоя за один прогон.

Ricoh Ri 3000 — это первый принтер в семействе полиграфических машин Ricoh для прямой печати на текстиле. Его уникальность — печатающая головка, способная воспроизвести отпечаток размером 30×25 см менее, чем за 51 секунду. И это не на бумаге, а сразу на ткани. Сменные столы позволяют печатать не только на футболках или рубашках, но также кепках, рукавах и карманах. Уникальные пигментные чернила на водной основе, проникая в верхние слои ткани, после термообработки останутся яркими и насыщенными как минимум на 80 стирок — скорее вам надоест ваша футболка, чем сотрется изображение, напечатанное на Ricoh Ri.

— Каким ваша компания видит будущее современных типографий? Какие инновации будут определять этот бизнес?

— Андрей Буркин: Я считаю, что будущее за теми типографиями, которые смогут отличаться от других игроков на рынке и всегда предложат заказчику что-то новое. Эта формула успеха только кажется простой, на самом деле найти свою отличительную черту — самое сложное в бизнесе. Посмотрите на рынок: по-настоящему успешны только те компании, которые предлагают клиенту что-то новое, отличное, уникальное, которые постоянно ищут новые идеи и инвестируют в новые проекты. Весь вопрос только в креативности этих идей и их реализации.

— Как вы видите себя на казахстанском рынке в ближайшем будущем? Как планируете развиваться?

— Андрей Буркин: Мы видим себя абсолютным лидером на рынке, но не в плане его доли, а в качестве основного драйвера направления коммерческой печати. Мы продаем не просто машины. Мы уже сегодня предлагаем заказчику готовую концепцию бизнеса — решения, которые позволяют создавать что-то новое, привлекать клиентов, создавать уникальный продукт и извлекать прибыль. И эти идеи и концепции, которые мы несем, как раз и дадут нам право называться лидером и быть в авангарде процесса трансформации полиграфического рынка Казахстана.