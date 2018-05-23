3D-принтеры: будущее уже наступило

Технологии 3D-печати становятся все более актуальными, делая многие вещи дешевле, эффективнее и уникальнее, изменяя мышление современного человека не только в профессиональной сфере.

3D-печать все прочнее входит в нашу жизнь, превращаясь из узконаправленной и дорогой услуги в незаменимого помощника для профессионалов различных сфер деятельности. Доступность 3D-печати позволяет проводить смелые эксперименты в архитектуре, строительстве, мелкосерийном производстве, медицине, образовании, ювелирном деле, полиграфии, изготовлении рекламной и сувенирной продукции.

Сегодня мы шире раскроем ранее затронутую тему «3D-принтеры печатают наше будущее». В прошлом материале мы рассматривали сферы применения 3D-печати и то, какое значение в наше время имеет ее применение в медицине и строительстве. Теперь же рассмотрим применение 3D-печати в сфере образования, а также готовые решения для школ, решивших применять новую технологию в образовательном процессе. Эти решения уже доступны в интернет-магазине ITmart.

Сферы применения 3D-печати достаточно обширны, но особую нишу она заняла в сфере образования. В образовательном процессе 3D-печать предоставляет широкие возможности:

— У преподавателя всегда есть возможность изготовить необходимый наглядный материал для любых дисциплин (макет солнца, цепь ДНК, скелета и т. д.).

— Ученики смогут самостоятельно работать над проектами. Ранее макеты можно было изготовить из пластилина, бумаги и т. д. С применением новых технологий макеты можно распечатать на 3Dпринтере.

— На проектах 3D-печати можно проводить наглядные уроки информатики — обучение программам трехмерного моделирования и т. д.

Интернет-магазин ITmart предлагает не просто 3D-принтеры со специальным печатающим пластиком, а полностью готовые решения для школ, решивших перейти на новый уровень преподавания. Предложение включает в себя несколько составляющих, которые значительно упростят внедрение и использование новой технологии.

3D-принтеры и пластик по доступным ценам

Интернет-магазин ITmart предлагает самые низкие цены на 3D-принтеры и специальный печатающий пластик от ведущих производителей — Anet (3D-принтеры) и SunLu (пластик для 3D-печати). Информацию о производителе 3D-принтеров вы можете найти в статье «3D-принтеры печатают наше будущее». Что касается печатающего пластика, то заказчикам доступно несколько его видов — ABS, PLA, HIPS и прочие, с широким спектром расцветок.

Онлайн-обучение по использованию 3D-принтеров в любом городе Казахстана

Сотрудники интернет-магазина ITmart проведут онлайн-обучение клиентам, находящимся в любом городе Казахстана. Преподаватели смогут освоить основы работы с 3D-принтером за максимально короткие сроки благодаря высококвалифицированным специалистам сервисного центра ITmart, имеющим официальный сертификат от одного из производителей 3D-принтеров.

Онлайн-курс ITmart по изучению основ 3D-печати поможет понять принцип работы технологии, научиться работать с необходимым ПО, избежать типичных ошибок при работе. По окончании обучения учителям выдаются сертификаты о прохождении курса, подтверждающие освоение основ 3D-печати.

Предоставление методических пособий для преподавательского состава на русском и казахском языках

Немаловажным фактором является то, что для преподавательского состава, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом среднего образования, интернет-магазином ITmart разработано специальное методическое пособие. Оно поможет сформировать у преподавателей представления о возможностях использования современных технологий 3D-моделирования в учебном процессе. Методическое пособие представлено на казахском и русском языках, поэтому оно может применяться в школах с разными языками обучения.

Подведем небольшой итог. Учитывая темпы развития образовательного процесса, вскоре многое, о чем мечтали ранее, станет реальностью. Может, стоит принять правильное решение уже сегодня? Интернет-магазин ITmart.kz поможет вам в этом.