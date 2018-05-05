Женщины в ИТ: Асель Жиенбаева

Все возможности открыты, главное — ставить правильные цели, — считает Директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

Директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Асель Жанасова (Жиенбаева) — о том, какие события в жизни привели ее в ИТ-сферу, о первых шагах в карьере, и о том, сложно ли женщинам в «мужской» профессии.

— Асель, как вы оказались в ИТ? Какие события привели к этому?

— В 8 классе, благодаря увлечению математикой, я поступила в знаменитую РФМШ. Математика давалась легко, я осваивала годичную программу за одну четверть. Тогда же я впервые почувствовала дискриминацию — я попала в олимпийский резерв по математике и была в этой группе единственной девушкой. А позже мне сказали открытым текстом — девушкам здесь не место.

— Позвольте, а кто это сказал?

— Руководитель. Но я поставила перед собой цель закончить школу на «отлично», но для этого нужно было стать призером олимпиады. Но так как с математикой у меня «не вышло», я пошла в физику. Я не была сильным «физиком» — у меня при поступлении был по предмету минимальный балл. Но, благодаря моему новому руководителю, я восполнила пробелы в знаниях и, более того, стала призером по физике на международной олимпиаде. Закончила школу с золотой медалью, и звезды сложились так, что именно мне удалось выиграть единственный грант на обучение и проживание в колледже в Лондоне — двухгодичный курс подготовки к университету. Когда я сказала об этом маме, то она была против. Я поехала в Лондон против ее воли.

— Удовольствие недешевое…

— Да, учитывая, что мама — преподаватель в Женском педагогическом университете в Алматы, а жизнь в Лондоне очень дорогая.

— И как вы справились?

— Училась выживать на 100 долларов в месяц. Правда, эта экономия сказалась на здоровье. Закончила колледж с отличием. Тогда я поняла, что все возможности открыты, главное — ставить правильные цели.

Затем я поступила на факультет компьютерных наук в Кембриджский университет — на тот момент он был лучшим в мире. Почему факультет компьютерных наук? Предыстория такова — средств у меня не было, а единственной надеждой была стипендия «Болашак». В списке грантов, которые предоставлялись в то время, я нашла астрономию и другие «заоблачные» и неприкладные специальности (смеется). Но были в этом списке и компьютерные науки. И это меня вдохновило, тем более, что роль математики в этих науках высока. Только после получения гранта «Болашак» я, наконец, получила возможность, не отвлекаясь, заниматься своим образованием. К слову, тогда же я купила свой первый лэптоп — до этого занималась обычно в библиотеке.

Я оказалась в группе, где из 60 студентов девушек было лишь трое.

— И никаких скидок?

— Никаких. Более того, использовался дифференцированный подход, основанный на среднем балле в основной группе. Ты мог, например, отстать только на 1 балл от нее и не пройти, не сдать экзамен. Конкуренция была огромная.

Сейчас я преподаю в университете AlmaU, и вижу, насколько велика разница в подходах в образовании. У нас учат языку, программированию, а в Кембридже парадигма другая. Там язык — это второстепенно, главное — наука, логика, алгоритмы.

— Как вы считаете, какие качества нужно воспитать в себе, чтобы конкурировать с мужчинами в ИТ?

— В первую очередь, нужно воспитывать характер. Мужчины будут оказывать давление на вас. Даже если вы превосходите их и в образовании, и в профессионализме. Это давление не должно вам мешать, тем более, сейчас, когда ИТ — это не только программирование, а самые различные компетенции — от искусственного интеллекта и Big Data до дизайна интерфейсов. Я бы посоветовала не конкурировать, а использовать свои преимущества — женщины более скрупулезны, они намного эффективнее в некоторых областях, например, в аналитике данных.

Будьте готовы доказывать свою компетентность постоянно. Ваше оружие — это знания. В то же время умейте слушать, уважать своего оппонента.

— Вернемся к вашей карьере после окончания Кембриджа.

— После окончания Кембриджа с отличием, я получила предложение от британского офиса ENRC (ныне — ERG, Eurasian Resourses Group) возглавить направление ИТ-безопасности в компании. И коллектив был соответствующий — в основном мужчины среднего возраста. Представьте себе, как они относились ко мне — вновь назначенному молодому руководителю, да еще и девушке. Но от такого предложения нельзя было отказываться — меня увлекла кибербезопасность. Во-первых, это относительно новая отрасль. Во-вторых, она интересна еще и тем, что дает большие возможности для серьезных экспериментов.

Первые полгода меня вообще не воспринимали. Все это время мне потребовалось на то, чтобы найти подходы к сотрудникам, доказать им свою компетентность. Это был просто невероятный опыт. Компания верила в меня, тратила средства на мое дополнительное образование. Например, нанимался тренер, который обучал меня нюансам взаимодействия с сотрудниками в коллективе — первое время мне было очень страшно выступать публично, говорить с топ-менеджерами.

— Асель, напрашивается вопрос, а почему вы не остались? Карьера в порядке, Лондон…

— Я хотела домой. Я ассоциировала себя с Казахстаном, а не с Британией. Кроме того, я завершила свой пятилетний проект в компании и, не раздумывая, вернулась домой. На решение повлияло еще и то, что я получила предложение от Национального банка Казахстана поработать над его ИТ-стратегией. Позже я возглавила холдинг «Зерде», а теперь в МФЦА возглавляю ИТ-блок.

— В чем состоит суть вашей работы в МФЦА?

— Я занимаюсь формированием ИТ-стратегии. Этим, кстати, работа в МФЦА отличается от работы в Нацбанке — здесь у меня есть возможность создавать все с нуля, не оглядываясь на «наследие», на какие-то нормы и правила. Один из проектов — переход на безбумажную деятельность. В структуре МФЦА много подразделений и мы пилотируем минипроекты в каждом из них. Как только они будут реализованы, мы объединим все это в единую систему.

— Есть мнение, что женщина-руководитель более эффективна. Вы согласились бы?

— Да. У женщин более глубокая и тонкая организация. Мы чувствуем скрытые конфликты в коллективе, а если их не заметить своевременно, то это в итоге может отразиться на качестве проекта. Считаю, что очень эффективна такая стратегия — нужно донести, почему тот или иной сотрудник должен делать именно так, прояснить его мотивацию в этом проекте, «активировать» ее с пользой для проекта.

К сожалению, я сталкивалась с примерами, когда при равных способностях и компетенциях выбор делался в пользу мужчин. Просто потому, что они мужчины.

Есть и более глобальная проблема. ИТ — это подразделение, которое до сих пор не на первых ролях. Во многих компаниях это все еще сервис. И поднять статус ИТ-департамента на один уровень с финансовым отделом или отделом логистики — это сверхзадача руководителя. Бизнес должен воспринимать ИТ адекватно вкладу в процессы — а сейчас это один из столпов.

— Каким проектом в карьере гордитесь?

— Их несколько. В ENRC, например, мне удалось выстроить систему информационной безопасности. Я начала с самого простого — с человеческого фактора. Именно из-за него происходит большая часть инцидентов в сфере кибербезопасности. Обычно, у многих были очень примитивные пароли. Что я тут сделала? Первое — установила правила написания личных корпоративных паролей. И эти правила вывесила… в туалетных комнатах. Эффект был потрясающим! Далее шаг за шагом мы ввели политики безопасности, нивелировали человеческий фактор. В итоге все это выросло в цельную комплексную систему безопасности, основанную на процедурах, на мощных программных решениях.

Второй проект — в холдинге «Зерде». Он не связан напрямую с ИТ. Это, скорее, стратегический проект — бизнес-процессы, персонал, команда. И это был хороший управленческий опыт. Кроме того, очень горжусь тем, что стояла у истоков программы «Цифровой Казахстан».

— Асель, какие карьерные планы строите для себя в долгосрочной перспективе?

— Меня очень интересуют проекты государственного масштаба. Считаю, что именно здесь могу принести максимальную пользу. Я вижу проблему, вижу, как сделать, чтобы ее исправить. Мне всегда важно видеть результат своей работы, но не абстрактный, а прикладной, полезный для граждан.

— С другой стороны, в бизнесе вы могли быть более свободной — здесь меньше границ…

— Возможно, но сейчас мне интересно работать в госорганах, здесь я могу больше, именно сейчас закладываются процессы на долгие годы. Я постоянно получаю предложения присоединиться к международным компаниям и командам, но пока их отвергаю.

— Что бы вы посоветовали девушкам, которые хотели бы посвятить себя ИТ, но боятся сделать первый шаг?

— Первое — воспитывайте характер, не нужно бояться высказывать свое мнение, свое отношение к проблеме. Второе — не нужно себя заставлять любить предмет, который вы не сможете полюбить ни при каких обстоятельствах. Это касается любой сферы деятельности, не только ИТ. Но если вам все-таки нравится ИТ, то, считаю, вам крупно повезло. Третье — нужно всегда развиваться. Доказывайте свою состоятельность, будьте в курсе новых технологий, читайте книги. Это крайне важно — нужно постоянно читать, пополнять багаж своих знаний. Это ваше конкурентное преимущество.

Думаю, что девушкам следует обратить внимание на отрасли, связанные с аналитикой данных, Big Data — я уже говорила об этом. В таких специалистах сейчас есть большая потребность в Казахстане. Например, в AlmaU всего четыре магистранта по этой специальности. И не обязательно поступать в университет — получайте знания самостоятельно, например, посредством Coursera. Второе — машинное обучение — перспективное направление. И, наконец, кибербезопасность — здесь женщины благодаря своей скрупулезности будут очень эффективны.