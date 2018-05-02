Женщины в ИТ: Жанл Мамыкова

На факультеты, связанные с ИТ, поступает много девушек, — считает директор Центра анализа и обработки данных КазНУ им. Аль-Фараби.

Сегодня гостья нашей рубрики — Жанл Мамыкова, директор Центра анализа и обработки данных КазНУ им. Аль-Фараби. И говорим мы, как и раньше, о женщинах в ИТ, и о том, какие качества необходимы, чтобы добиться успехов в этой отрасли.

— Жанл, как вы оказались в ИТ, что этому предшествовало, какие события?

— В школе мне очень нравилась информатика, но поступать я хотела исключительно на экономический факультет. К сожалению, конкурс на экономические специальности был очень высокий. Поэтому, просчитав все риски, выбрала информационные технологии.

— То есть, вмешалась Ее Величество Случайность?

— Да, возможно (смеется). Но парадокс в том, что в итоге конкурс на ИТ-специальности оказался даже выше, чем на экономические. Правда, в тот момент, когда я подавала документы, я еще не знала об этом. В целом, у меня получился компромисс — специальность называлась «Информационные системы в экономике, бизнесе и управлении». В программе было много экономических предметов, было много математики. В итоге, выпускники выходили скорее управленцами, чем экономистами или программистами. Позже я поступила в магистратуру, аспирантуру. В целом, если исключить школу, то процесс обучения у меня занял почти 10 лет. Закончив его, я приняла предложение, став руководителем проекта «Электронный университет» в Восточно-казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева, где занималась вопросами автоматизации учебного процесса.

В 2011 году меня пригласили на работу в КазНУ на должность директора департамента информационных технологий. Круг обязанностей здесь существенно расширился. Если раньше я занималась исключительно программными продуктами, то в КазНУ пришлось заниматься еще и вопросами ИТ-инфраструктуры. Позже департамент был трансформирован в Институт информационных технологий и инновационного развития. И мы занимаемся исключительно развитием и управлением ИТ-инфраструктуры КазНУ. За эти 7 лет моя команда сделала очень большой рывок, сделано много проектов в автоматизации учебных, учетных и бизнес-процессов. Кроме того, мы ведем большую научную работу, разрабатываем собственные программные решения, коммерциализируем их. Кстати, с точки зрения коммерциализации, уже есть хорошие результаты — в нескольких вузах Казахстана используются наши продукты.

— ИТ в Казахстане на современном этапе — это, скорее, мужская вотчина, женщин здесь немного. Какие качества нужны, чтобы закрепиться?

— Думаю, что нужно быть очень компетентной, уверенной в себе, ориентированной на результат — знать, что ты получишь на выходе. Нужно уметь слушать, но это не значит, что вы не должны уметь отстаивать свое мнение. О команде — а у меня большой опыт — я работала с тремя командами. Так вот, нужно верить в свою команду. Невозможно быть компетентным абсолютно во всем, поэтому команда — ваше спасение, ваш тыл. Я приведу пример. Когда перед нами была поставлена задача по развитию электронного кампуса, мы не обладали опытом — до сих пор никто ничего подобного не делал. Мне удалось воодушевить ребят, ведь этот проект амбициозный, он ранее еще не реализовывался — и это помогло настроиться на нужную волну. Такой же подход мы использовали при создании дата-центра. У нас не было компетенций, но мы сами их взрастили, ребята сами учились по ходу дела. Результат налицо! Я хочу сказать, что у коллектива должна быть мотивация — это должны быть интересные, новаторские проекты. Вызов — он всегда очень стимулирует. В ближайшее время мы начнем реализовывать еще один амбициозный проект — на территории КазНУ будет возведен суперкомпьютерный кластер, мы выиграли грант КНР на его строительство. И это тоже для нас вызов.

Что касается преобладания мужчин в ИТ, то тут я бы не согласилась — во всех коллективах, которые я возглавляла, женщин было много. Более того, в двух из них ведущие программисты были девушками. Кроме того, мои коллеги — руководители отделов Института — женщины, профессионалы своего дела. И они очень талантливы.

— Интересно. Жанл, есть мнение, что мужчины более сильные руководители. Вы бы согласились?

— Я не думаю, что эффективность как-то связана с гендерностью. Думаю, что тут важны знания, компетенции и навыки управления.

— Вы можете быть жестким руководителем?

— Бывало, но не часто. Это не мой стиль управления.

— Давайте поговорим о семье и карьере. Совместимы ли эти два океана?

— Мне трудно судить, я еще не создала семью, но думаю, что компромисс всегда можно найти.

— Какими проектами вы гордитесь?

— Назвала бы проект, который уже упоминала — это электронный кампус в КазНУ. Этот проект составной, он, в свою очередь, состоит из разных небольших проектов — дата-центр, модернизация сетевой инфраструктуры, запуск цифровой библиотеки, полное покрытие Wi-Fi на территории кампуса. В этот же список входит центр ситуационного управления. И это только самые большие проекты.

Второй проект — коммерциализация собственных разработок. Как я сказала выше, мы разрабатываем решения и предлагаем их к внедрению в других вузах. Я эту работу начала будучи еще в Усть-Каменогорске, а продолжила здесь — в КазНУ.

— А можно чуть подробнее, что это за проект?

— Это система автоматизации учебного процесса, система индикативного планирования и рейтинга — оценка деятельности преподавателя, система учета научно-исследовательской деятельности, информационно-аналитическая система и разнообразные интеграционные приложения. С той же, например, 1 °C. Какие-то фрагменты подобной системы в вузах имеются, но ни не охватывают весь комплекс процессов — а мы позволяем одним решением закрыть все наиболее важные потребности вуза в информационных системах. Продукт востребован на рынке, мы полагаем, что нам удастся внедрить его в 10 вузах Казахстана уже в этом году.

И еще я хотела бы сказать несколько слов о предстоящем запуске суперкомпьютера. Как уже говорила, в его рамках на территории КазНУ будет построен ИТ-технопарк в сотрудничестве с Альянсом университетов Шелкового пути. ИТ-технопарк, помимо суперкомпьютера производительностью 1200 терафлопс, будет иметь разнообразные лаборатории. Суперкомпьютер будет самым производительным в Казахстане. В настоящий момент мы определяем его конфигурацию, работаем над концепцией лабораторий, а также определяем перечень задач, которые актуальны под эти мощности. Мы надеемся, что этот проект вызовет большой интерес у отечественных вузов, станет точкой роста ИТ-индустрии Казахстана. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию уже в конце этого, либо в начале следующего года.

— Как вы видите свою карьеру в долгосрочной перспективе?

— Я думала над этим. Мне очень хотелось бы развиваться в секторе интеллектуального анализа данных. Это очень перспективная область. Интересна мне и преподавательская деятельность, сейчас я набрала небольшую группу студентов, планирую заняться преподаванием бизнес-аналитики. Решаем прикладные задачи на тех данных, которые есть у нас. К лету мы выйдем за эти пределы, и будем пробовать себя в проектах по мониторингу социальных сетей и контент-анализа.

— Завершающий вопрос. Что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Нужно однозначно идти в ИТ. Здесь интересно, вся наша жизнь глубже и глубже переплетается с информационными технологиями. Большие перспективы в ИТ и с точки зрения развития — можно, добившись какого-то уровня, уйти в смежную отрасль. И еще знаете, почему ИТ так интересны? Потому, что вы можете ощутить результат вашего труда. Он осязаемый — это улучшенный процесс, это какие-то данные. Но вернемся к девушкам. Сегодня на факультеты, связанные с ИТ, поступает много девушек — по моим оценкам до 50%. Так что, ситуация уже меняется…