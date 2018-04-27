IaaS для SaaS

Самое важное требование клиентов к сервисам SaaS — это постоянная доступность.

IaaS — это вычислительная инфраструктура, состоящая из серверов, сетей, систем хранения и операционных систем, которую получает клиент от облачного провайдера для разворачивания на ней собственных информационных систем. И такой информационной системой может выступать сервис SaaS — приложения, работающие в облаке, доступ к которым конечные пользователи получают через сеть интернет.

Самое важное требование клиентов к сервисам SaaS — это постоянная доступность. Размещая программное обеспечение для аренды на собственных вычислительных ресурсах, вы берете дополнительную ответственность за работу сервера, СХД, сети, а также за резервирование питания и соблюдение благоприятного климата. Если с оборудованием что-то случится, клиент будет недоволен и накажет SaaS-провайдера рублем.

Другой вариант — взять инфраструктуру в аренду у облачного провайдера и сосредоточить свое внимание только на работе сервиса, что позволит обеспечить высокое качество услуг.

Преимущества IaaS для поставщика SaaS

1. Аренда инфраструктуры у облачного провайдера снимает с компании ответственность за оборудование и площадку, на которой оно размещено. Системным администраторам нет необходимости производить установку и настройку серверов, СХД, сетевых устройств. Их главной задачей становится установка и контроль работы операционных систем и сервисов. В дополнение к этому с помощью инструментов панели управления облачной инфраструктуры можно выполнять снапшоты, резервное копирование, создание виртуальных машин из шаблонов, клонирование существующих машин и многие другие автоматизированные функции, которые сокращают трудозатраты.

Как отмечает Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «КОРУС Консалтинг», до начала использования услуг IaaS решение задач клиентов было связано с покупкой серверов, сетевого оборудования, СХД и их интеграцией в ИТ-инфраструктуру клиента. Теперь же, в силу кризиса и изменений на рынке, не каждый заказчик готов сразу вложить в оборудование большие деньги. Клиенту сегодня более интересен облачный подход, чем размещение приложений на собственном железе.

Подробнее об опыте использования IaaS компанией «КОРУС Консалтинг».

2. Высокий уровень доступности сервиса. Дата-центр, в котором поставщик SaaS размещает свое оборудование, может гарантировать уровень доступности до 99,995% в случае соответствия стандарту Tier 4. Но как рассчитать доступность самого оборудования и платформы виртуализации на нем, если управлять и настраивать все системы приходится собственными силами? Малейшая ошибка или недостаточное резервирование систем может привести к падению всех сервисов и потере клиентов. В свою очередь IaaS-провайдер берет ответственность за железо, сети и платформу, прописывая в SLA четкие требования к доступности — 99,9% и выше, и в случае их нарушения отвечает рублем.

Размещение в облаке SaaS-сервиса, например такого как 1С, избавило «Южную дистрибьюторскую компанию» от расходов на дополнительное железо, оплату 1С и информационно-техническое сопровождение, а также от необходимости обновлять исполняемую среду. Потребляя 1 °C как SaaS-услугу, компания получает все и сразу, причем за приемлемые деньги. Таким образом, документооборот, включая бухгалтерские данные, зарплату, управление персоналом и оптовые продажи, сконцентрирован непосредственно в облаке.

Подробнее об опыте использования IaaS компанией «Южная дистрибьюторская компания».

3. Круглосуточная компетентная техническая поддержка облачного провайдера. Инженеры техподдержки не только постоянно следят за работой всех служб, но и готовы помочь в решении нестандартных задач, связанных с предоставляемыми услугами, выявить причины падения производительности виртуальной инфраструктуры клиента, помочь с миграцией в облако или интеграцией облачной среды с частным облаком заказчика. Чтобы самостоятельно разобраться в данных вопросах, можно потратить многие часы, проведя их на тематических форумах и изучая документацию от производителя. Но значительно эффективнее доверить это людям, которые каждый день сталкиваются с подобными задачами и знают, как их быстро решить.

4. Надежное хранение и резервное копирование данных — одна из прямых задач любого облачного провайдера. Для этого строятся отказоустойчивые системы хранения с несколькими контролерами и дублируемыми линиями связи, используются механизмы дедупликации и проверки целостности данных, выполняется миграция «горячих» данных на самые быстрые SSD-носителе и другие мероприятия, направленные на повышение эффективности хранения данных. В свою очередь клиенты облачного провайдера получают возможность создавать снапшоты и осуществлять периодическое автоматическое резервное копирование. Организация таких мероприятий собственными силами SaaS-провайдера в большинстве случаев затруднительна и несет большую финансовую нагрузку.

Компания «Запсибтрансгаз», входящая в состав «Сибур Холдинга», — это 26 производственных площадок, 27 тысяч сотрудников, продажи в 75 странах мира и 1400 крупных потребителей. Для решения задачи покрытия потребности материально-технического обеспечения крупного инвестиционного проекта и организации контроля снабжения территориально распределенной на сотни километров стройки со множеством складов требовалось детальное хранение информации, отслеживание присылаемой проектировщиками документации, контроль использования материалов собственными службами и прочее. Чтобы справиться с описанными задачами, было разработано решение, аналогов которому нет на рынке. Сервис разместили в облаке «ИТ-ГРАД» по модели SaaS, что позволило обеспечить контроль всего жизненного цикла материалов.

Подробнее об опыте использования IaaS компанией «Запсибтрансгаз».

Эти и другие преимущества IaaS-провайдера позволяют поставщику SaaS-сервисов предоставлять клиенту стабильный и надежный сервис по доступной цене.

Но на этом работа IaaS-провайдера не заканчивается. Чтобы выгодно отличаться от конкурентов, вводятся новые функции и возможности, которые также становятся преимуществом для SaaS. Например, большой популярностью пользуется возможность создания и хранения собственных эталонных образов виртуальных серверов, с помощью которых можно за считанные минуты развернуть новый виртуальный сервер. Современный тренд на использование виртуальных контейнеров (например, LXC) и решений по управлению ими (Docker/Kubernetes) также подталкивает облачных провайдеров к развитию своих услуг.

Использование приложений из облака помогает преодолеть зависимость от собственной ИТ-инфраструктуры, а также позволяет пользователю сократить затраты и не планировать покупку дорогого железа. Кроме того, облачные технологии обеспечивают бесперебойную работу приложений, что достигается путем использования поставщиком High-End-оборудования и резервных площадок. В связи с этим интерес к облаку возрастает не только в России, но и в странах СНГ, включая Казахстан.

«„Первый БИТ“ выходит на облачный рынок Казахстана по нескольким причинам. В первую очередь, компания располагает довольно сильным подразделением и имеет три офиса на территории РК. Изучив рынок, мы поняли, что в Казахстане практически отсутствуют предложения по аренде 1С. В силу различных причин этим вопросом никто не занимается, однако сам рынок вполне живой, и мы знаем, как с ним работать. Также мы знаем, что предложить заказчику, и хотим перенести российский опыт на Казахстан», — говорит Никита Меркуданов, руководитель офиса «Первый БИТ», Москва, «ЛАЙВ Технологии».

Подробнее об опыте использования IaaS компанией «Первый БИТ».

Заключение

Облачные технологии становятся главной частью ИТ как для конечных пользователей, которые размещают на арендованных вычислительных ресурсах свои информационные системы, так и для посредников, которые используют их для построения собственного бизнеса. Поставщикам облачных решений приходится постоянно развиваться и принимать меры по защите данных клиентов, удовлетворяя растущие требования к производительности и масштабируемости.