Jelastic PaaS: Облака рядом

Сервис раскрывает потенциал облачных вычислений для разработчиков, хостинговых компаний, OЕM-поставщиков и крупных организаций.

Облачные сервисы зарекомендовали себя в качестве эффективного решения, в особенности, когда речь идет о необходимости снижения расходов на инфраструктуру предприятия, с сохранением или даже ростом функциональности. Между тем, рынок облачных услуг в Казахстане традиционно принято считать недостаточно развитым. Причем это палка о двух концах — с одной стороны у бизнеса есть потребности в качественном облачном хостинге, а с другой — компаний, качественно предоставляющих облачные услуги, крайне мало. Именно поэтому шаги, которые делают операторы услуг в сторону развития новых сервисов, не остаются незамеченными для рынка.

Одной из таких инициатив является облачная услуга АО «Казтелепорт» Jelastic PaaS (Platform-as-a-Service), запущенная совсем недавно. Речь идет о платформе для оркестрации контейнеров. Jelastic объединяет PaaS и СaaS (Container-as-a-Service), раскрывая потенциал облачных вычислений для разработчиков, хостинговых компаний, ОЕM-поставщиков и крупных организаций.

PaaS — это один из вариантов облачных сервисов, при котором в качестве услуги предоставляется платформа с различным функционалом для разработчиков. Это могут быть базы данных или веб-сервера. При такой модели заказчик может сам управлять приложениями, в то время как управление операционной системой берет на себя провайдер. Если говорить вкратце, то PaaS включает предустановленные и настраиваемые базы данных, а также ПО промежуточного слоя (такие компоненты, как сервера приложений, средства интеграции, управление процессами, управление контентом и управление веб-сайтами). Наиболее интересен вариант PaaS компаниям, которые занимаются разработкой ПО. Зачастую им важнее сосредоточиться на самих продуктах и иметь возможность управлять настройками, а не терять время на администрирование инфраструктуры.

По данным IDC, PaaS-услуги будут расти в среднем на 17,7% в год. А по прогнозу «Глобального индекса развития облачных технологий» к 2021 году 94% всех задач и виртуальных вычислений будут выполняться в облачных ЦОД. Поэтому компаниям необходимо уже сегодня задуматься о выборе надежного партнера в вопросе предоставления облачных услуг.

Сегодня многие казахстанские компании уже пользуются PaaS сервисами, дата-центры которых находятся за границей. Однако у такого варианта есть очевидные минусы. Сервера размещены за пределами Казахстана, что может повлечь за собой определенные риски (географическая удаленность, отсутствие быстрой обратной связи с поставщиком услуги, сложная геополитическая обстановка в мире, а также различия в защите персональных данных). Поэтому такое решение является сомнительным для крупного бизнеса и национальных компаний. Вместе с тем, даже несмотря на сокращения IT-бюджетов, которые можно было наблюдать в течение нескольких лет, компаниям необходимо продолжать разработку различных IT-решений и запуск новых продуктов. Именно поэтому реализация PaaS-услуги казахстанским провайдером является необходимой и очень востребованной.

Итак, что же представляет собой Jelastic PaaS от «Казтелепорт»? Это автоматизированная облачная платформа для хостинга приложений. Платформа обеспечивает поддержку Java, PHP, Ruby, Python, Node.js, а также кастомных контейнеров Docker, различных SQL и NoSQL-баз, серверов приложений, балансировщиков нагрузки, кэш серверов и storage-контейнеров. Сервис позволяет создавать, размещать и запускать веб-приложения без необходимости подбора конфигурации ОС, внесения изменений в код или сложных дополнительных настроек. Среди особенностей платформы можно выделить несколько пунктов:

— вертикальное и горизонтальное автоматическое масштабирование для обработки пиковых нагрузок

— более 100 приложений, доступных для установки в один клик

— возможность интеграции дополнительных сервисов и приложений

Так, например, если приложению необходим больший объем оперативной памяти или определенная мощность процессора, то ресурсы будут добавлены автоматически. А когда необходимость в них отпадает, то параметры потребления сократятся. Такая гибкость позволяет оптимизировать работу и избежать излишних расходов.

При этом платформа имеет несколько очевидных преимуществ. Приобретая услугу JelasticPaaS, бизнес избавлен от капитальных затрат (CAPEX), а ресурсы оплачиваются только по факту использования.

Вы можете запускать приложения в кратчайшие сроки, эффективно управлять ими на всех жизненных циклах, а также иметь доступ к мониторингу производительности.

Основная тарификация в Jelastic зависит от двух параметров: клаудлет и дисковое пространство. Клаудлет является единицей потребления таких ресурсов как CPU и RAM. 1 клаудлет состоит из 400 МГц CPU и 128 Мб ОЗУ). Опционально можно арендовать внешний IPv4 адрес. Также предусмотрена гибкая система скидок, которая зависит от объема заказа. Важно упомянуть, что «Казтелепорт» предоставляет бесплатный доступ к платформе в течении 14 дней с использованием определенного количества ресурсов, что дает возможность оценить все преимущества сервиса. Приступить к использованию можно уже сегодня, зарегистрировавшись по ссылке.