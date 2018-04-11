Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии

Генеральный директор ТОО «Бухта.кз» рассказал о том, как работает сервис облачной бухгалтерии и какие преимущества он дает.

На волне всеобщей автоматизации бизнеса, внедрения электронных документов и ЭЦП незыблемым остается один из основных процессов — бухгалтерия. И хотя отчеты формируются и сдаются в электронном виде, компании по-прежнему нуждаются в человеке, который будет заниматься ведением бухгалтерии. Однако казахстанский сервис Buhta.kz меняет эту парадигму и предлагает не только услуги облачной бухгалтерии, но и полное сопровождение, что означает для компаний упрощение ведения бизнеса. Мы поговорили с Асетом Нурпеисовым, генеральным директором ТОО «Бухта.кз», о том, как работает сервис и какие преимущества он дает.

— Асет, расскажите о вашем проекте — что он собой представляет, какие услуги вы оказываете?

— Мы предоставляем услуги Software as a Service. Это платформа по ведению учета, бухгалтерии. По сути, это система учета, к которой можно подключаться через мобильное приложение, через веб-сайт. Эта услуга позволит предпринимателям, которые не используют никакие программы учета, наладить систему отчетности. Зарабатываем мы на том, что предоставляем дополнительные услуги консалтинга, сдачи отчетности, подготовки документов. То есть, у нас гибридная модель: предоставляем софт и услуги.

— Получается, что благодаря вашему сервису микробизнес, который, откровенно говоря, зачастую работает нелегально, может выйти из «тени» и с наименьшими затратами наладить нормальную работу с отчетностью?

— Да, все верно. Зачастую предприниматели просто не знают, как это делать. Есть, конечно, те, кто не платит налоги умышленно. Но в большинстве случаев нелегальная работа связана с тем, что малые предприниматели просто не умеют и не знают как это делать правильно или боятся этих сложностей. Мы в этом им помогаем. Помогаем сделать первые шаги, «обелиться», настроить учет. Ведь на самом деле у предпринимателя тоже есть необходимость понимания того, в плюс он работает или в минус. А зачастую небольшие компании или фрилансеры работают, не фиксируя прибыль. Мы помогаем им в управленческом учете, помогаем сдавать отчеты и платить налоги.

— Для кого в первую очередь предназначен сервис Buhta.kz? Кому будет полезен?

— Мы концентрируемся на пользователях, которые продвинуты в ИТ и для которых не составляет труда вести переписку через интернет. В первую очередь мы ориентируемся на тех, у кого только разворачивается бизнес. Это малое или даже микропредпринимательство, компании до 10 человек. Чаще всего это дизайнеры, разработчики, музыканты, творческая молодежь, ИТ-фрилансеры. Основное наше ядро — именно они. Сейчас среди клиентов у нас уже есть таксисты, а также те, кто торгует в соцсетях, небольшие интернет-магазины. Ну и, конечно, мы обслуживаем всех, кто так или иначе связан с ИТ.

— Как раз в середине прошлого года министерство госдоходов начало проверять продавцов в соцсетях, чтобы выводить их из «тени». Заметили ли вы, что у вас после этого появилось больше клиентов в сегменте интернет-продаж?

— Пока рост не такой большой, потому что пока их все-таки больше призывают, а не заставляют. Самые добропорядочные продавцы к нам, конечно же, обращаются, их стало больше, они понимают, что в любом случае нужно платить налоги. Но я думаю, что мы только в начале пути по цивилизации малого бизнеса. Это еще непаханое поле. Интернет-торговцы отлично понимают, что им нужно регистрироваться. И с этого года их не только заставляют, но у них есть и мотивация в виде некоторых налоговых преференций.

— Как вам пришла идея реализации такого проекта? Он достаточно необычен для Казахстана, где многие привыкли пользоваться услугами «приходящих» бухгалтеров.

— Я сам по образованию бухгалтер, поэтому я наблюдал за тем, что происходит на нашем рынке. Многие проекты пытались двигаться в сторону электронной коммерции, онлайн-продаж билетов или чего-то подобного. Мне же больше по душе был бизнес, в котором можно настраивать бизнес-процессы, делать автоматизацию процессов внутри предприятия, и таким образом улучшать его конкурентоспособность.

Да, в Казахстане для ведения бухучета все привыкли обращаться к удаленным бухгалтерам. Здесь можно провести аналогию. Одежду в магазинах стали покупать буквально в последние несколько десятков лет. Раньше такое никому не могло прийти в голову, потому что считалось, что одежда не подойдет. Но ведь как-то научились делать готовое платье, продавать одежду в магазинах. Мы тоже стремимся к тому, чтобы услуги бухгалтерии перестали казаться чем-то таинственным и магическим. А может быть, они и останутся таковыми, но, тем не менее, будут гораздо более доступными для большинства предпринимателей, будут работать гораздо быстрее и их можно будет получить онлайн.

Например, есть обычная практика, когда контрагенты обмениваются документами. Они заключили договор, выполнили работы, необходимо подписывать акты, передавать счета-фактуры, счета на оплату. Это движение документов на неделю, а то и больше. И это даже не вопрос того, сколько денег компании потратят на водителей. Это все занимает довольно много времени, и если у компании несколько контрагентов, то бухгалтер занимается только тем, что собирает документы. А ведь они еще могут быть неправильно оформлены, неправильно внесены реквизиты. И это все усложняет работу. Мы же стараемся весь этот документооборот автоматизировать и во многом упростить. То есть, это не просто аутсорс, а некая техническая интеграция.

Вопрос был в том, как пришла идея нашего проекта. Я видел много неоптимизированных вещей, которые в рамках существующего законодательства можно изменить. Бухгалтерия в понимании обычных людей — это то, как считать деньги. Но на самом деле, бухгалтерия — это про то, как считать все. Даже маркетинг попадает в ведение бухгалтерии, потому что ты знаешь, сколько тебе стоит приведение клиента. Обычно у нас как? Приведением клиента занимается маркетинг, отдел затрат занимается какими-то другими вопросами, а бухгалтерия просто работает с бумагами и сдает налоги. На самом деле, бухгалтерия может описывать все эти процессы. Она может посчитать, сколько мы потратили на рекламу, сколько пришло клиентов, сколько это стоило. Соответственно, отсюда можно делать и определенную аналитику. Как следствие, в дальнейшем можно внедрять автоматизированные решения по улучшению ведения бизнеса.

Но это в дальнейшем. А первый этап — налаживание непрерывного и даже можно сказать круглосуточного бухгалтерского учета и грамотного электронного документооборота http://profit.kz/tags/ecm/. Ведь у нас есть круглосуточные магазины, такси. Это все логично. А круглосуточной бухгалтерии нет. Обычно бухгалтерия, если говорить о малом или среднем бизнесе — это некий удаленный сотрудник, к которому нужно ездить. Либо вам необходима бухгалтерия внутри вашей компании. Однако это стоит определенных денег. А если вы хотите нечто большее, то не знаете, куда обратиться. Вот мы как раз для тех, кто хочет больше.

— Многие привыкли, что бухгалтерия — это достаточно сложно. И даже зная все необходимые процедуры, нужно быть в курсе постоянных законодательных изменений. Как вы решаете эту проблему? Есть ли у вас какая-либо поддержка клиентов, консультации?

— Да, изменения происходят постоянно. И если в этом месяце вы сдавали отчет определенным образом, то это совсем не значит, что и в следующем месяце вы его будете сдавать точно так же. Поэтому нужно все время быть в курсе новостей законодательства. Обычно этим занимаются как раз бухгалтера. Наш сервис позволяет предпринимателям быть информированными обо всех изменениях и новшествах. И самое главное — нашим клиентам даже не нужно отслеживать все эти изменения. Достаточно заплатить абонплату, чтобы оставаться уверенным, что все отчеты и все документы будут сданы так, как нужно. Это и есть наше основное качество и наша добавленная стоимость. Нашим клиентам нет необходимости быть экспертами в законодательстве. Они в конечном итоге платят за то, чтобы у них не было проблем с налоговым комитетом, с комитетом по статистике, комитетом по занятости и другими контролирующими органами. У нас в команде есть аналитики, которые следят за новостями и соответственно вносят коррективы в процедуру работы сервиса.

— Что, помимо облачной бухгалтерии, имеется в вашем ассортименте услуг?

— Помимо облачной бухгалтерии мы можем предоставить клиентам услуги по юридическому сопровождению. Можем открыть предприятие, подготовить учредительные документы, закрыть компанию. Есть также сопутствующие услуги. Например, клиент пришел к нам с уже имеющимся ТОО — мы можем помочь в восстановлении учета, с юридическими вопросами, предоставить консалтинг. В общем, мы помогаем наладить работу компании, вплоть до изготовления печатей.

— Как я понимаю, большую часть этих услуг вы можете оказывать онлайн? То есть, клиенту не обязательно к вам постоянно ездить?

— Да, пожалуй, кроме изготовления печати, мы можем все сделать онлайн. Мы за то, чтобы в бухгалтерию не нужно было ехать, и все можно было решать онлайн.

— Технологичные решения — какие они в вашем понимании и каковы они для ваших клиентов?

— Мы видим это в трех этапах, и мы сейчас находимся на первом. Эталонно бухгалтерия должна работать в автоматическом режиме. То есть, ты просто пробил продажу, а это уже отразилось в прибыли, в расходах, в движении денежных средств, со склада списались остатки и так далее. Это идеал. Мы сейчас находимся на этапе настраивания инфраструктуры коммуникаций — как клиент, предприниматель, будет работать с бухгалтерией, через какие средства связи. Сейчас у нас уже есть приложение, веб-сайт. Клиенты работают через них, им не нужен бухгалтер, который работает с 1С. Наш клиент может сам зайти и посмотреть, что у него происходит в компании.

Вторая ступень — это автоматизация процессов по расчетам и платежам. Расчет налогов может происходить автоматически, платежи по этим налогам тоже могут происходить автоматически. Мы уже приближаемся к этой ступени.

Третья часть — это когда система сама из полученных данных делает клиенту рекомендации по тем или иным действиям. Например, о том, что неплохо было бы оплатить эту статью расходов пораньше или попозже, чтобы у клиента была прибыль в этом периоде или наоборот в следующем. Или, например, сократить штат, потому что те или иные сотрудники не выполняют план. То есть, система подсказывает предпринимателю те или иные шаги. Сейчас, конечно, это кажется фантастикой. Но все это складывается из очень простых вещей, таких, как, например, учет рабочего времени. Мы уже очень близко подошли к такой модели. Естественно, что сначала мы запустим такой сервис в тестовом режиме. Я думаю, что процесс внедрения в реальный бизнес займет 2-3 года. Не все компании сразу придут к пониманию необходимости такой системы, но через некоторое время мы сможем значительно сократить расходы малого и среднего бизнеса на административно-хозяйственный персонал и на бухгалтерию.

— Получается, это внедрение и использование аналитики?

— Да, она уже есть у нас. Это BI, Business intelligence. Наши клиенты видят свой приход, расход, количество договоров и фактических поступлений по ним, дебиторские задолженности. Как в обычной жизни происходит вопрос решения ситуации с задолженностью? Бухгалтер подходит к руководителю компании и говорит о том, что неплохо было бы решить вопрос с теми или иными должниками. Мы понимаем, что у предпринимателя чаще всего нет бухгалтера, который будет ему напоминать о задолженностях. Поэтому наши клиенты такую ситуацию видят в своей отчетности. Они видят, что если они вовремя будут получать деньги от тех или иных контрагентов, то к концу года, например, у них будет следующая финансовая ситуация.

— Совсем недавно на конференции PROFIT Retail Day эксперты говорили о том, что бизнесу критически важно внедрять новые технологии, и облачные сервисы могут стать хорошим выбором в виду отсутствия тех сложностей, которые есть при внедрении продуктов или в данном случае затрат на бухгалтеров в офлайне. Как вы считаете, казахстанский бизнес готов к подобным услугам? Нет ли опасений, связанных с безопасностью, сохранностью данных, доступностью и т. д.?

— Мы видим опасения наших клиентов, они у них есть. И это, конечно, плохо для нас. Мы видим опасения в том, что бухгалтерия в облаке не защищена. Но, как ни странно, в первую очередь клиенты боятся госорганов. Хотя все, что бизнес делает документально, госорганы могут проверить. Большие опасения вызывают сведения об обороте, сотрудниках. И это достаточно серьезный вопрос для нас. Потому что достаточно одного неловкого движения, и могут пострадать клиенты. Как вы помните, совсем недавно была новость о том, что бухгалтера подвергались заражению на профильных сайтах, были украдены данные. Бухгалтера — не айтишники. Это люди, которые очень слабо защищены от угроз информационной безопасности. Человек, который кроме 1С и соцсетей на компьютере практически ничем не пользуется, уязвим гораздо больше, чем облачный сервис, за которым стоит целая команда профессионалов. Я не хочу сказать, что у бухгалтеров все плохо с безопасностью, но если мы возьмем среднестатистического бухгалтера, коих в Казахстане порядка 200 тысяч, то мы увидим, что это человек, в компьютер которого достаточно просто подселить троян. И бухгалтера сами признаются, что их компьютеры «завирусованы», как они выражаются, но при этом не видят в этом никакой опасности. Поэтому мы уделяем серьезнейшее внимание безопасности. Мы используем шифрование данных — и тех, что у нас хранятся, и тех, которые передаются от клиента к нам. Данные наших клиентов — это самая главная наша ценность. Мы понимаем, что если мы не будем безопасны, и если клиенты не будут верить, что мы безопасны, нам будет очень трудно работать.

— Не раз специалисты по информационной безопасности говорили о том, что бухгалтера — это одна из основных целей киберпреступников, которые используют в том числе и социальную инженерию для проникновения на компьютеры и краж данных. Ваш сервис позволяет компаниям избежать риска потери информации, поскольку из схемы исключен компьютер бухгалтера, который может быть подвергнут атаке.

— Абсолютно верно. Процесс взаимодействия нашей онлайн-бухгалтерии с тем же банкингом выглядит абсолютно по-другому. Поэтому мы в этом отношении гораздо более защищены, чем обычный бухгалтер. Кроме того, мы как можно больше вещей стараемся доверить машине, которая не ошибется.

Конечно, мы хотим большего, мы хотим полной идентификации и биометрии. Но пока техника до этого не дошла, — я думаю, что это вопрос года или двух.