Женщины в ИТ: Жанара Аманжолова

Ставьте себе задачи, цели, выстраивайте пути для их достижения, - советует глава департамента развития и инноваций, координатор проекта «Цифровой рудник» АО АК «Алтыналмас».

Глава департамента развития и инноваций, координатор проекта «Цифровой рудник» АО АК «Алтыналмас» Жанара Аманжолова в интервью Profit.kz в рамках проекта «Женщины в ИТ» — о «гармоничной» силе женской модели управления, и о том, что компетенции в карьере играют ключевую роль.

— Жанара, так получилось, что ИТ, телеком и отрасли, которые возникли на стыке с ИТ — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представительницам прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Есть у вас какие-то особые секреты?

— Я не знаю особых секретов, хотя, если присмотреться, то тут можно найти какие-то предопределяющие моменты. Ведь специальность я выбрала исходя из тех успехов, которые были достигнуты в школе — а здесь у меня наблюдались явные наклонности к математике, точным наукам. Поэтому выбор пал на инженерную область, более того, на самую продвинутую — информационные технологии. Наш выпуск факультета «Информатика и вычислительная техника» по специальности «Программное обеспечение систем», кстати, стал третьим по счету в КазНТУ и был очень сильным — отличники, медалисты. К финалу, правда, дошли не все — лишь 50%. Далее были годы дополнительного образования по бизнес-направлениям, совмещенные с основной работой для формирования более целостного взгляда на предмет.

Многие из нашего выпуска уехали за границу, а я не мыслила себя там, поэтому и выбор даже не стоял — Казахстан, и все. Начала карьеру в аспирантуре — занималась автоматизацией технологических процессов, позже стала работать в издательстве, здесь уже проявилась моя приверженность к технологиям и какое-то внутреннее понимание принципов построения бизнес-процессов. Позже я присоединилась к представительству компании «ЛАНИТ» в Казахстане, а еще чуть позже возглавила это представительство. В «ЛАНИТЕ» мы реализовывали очень интересные проекты, первыми в отрасли начинали работать с банками, а они в то время были самые продвинутые по использованию ИТ-инструментов в своей деятельности. Это были решения по управлению бизнес-процессами, по управлению проектами, системы бюджетирования и так далее. Опыт, который я почерпнула в «ЛАНИТЕ», был обширным — в Казахстане в то время компаний и специалистов, которые были бы компетентны настолько же, как и коллеги из России и из-за рубежа, было немного. Мы в «ЛАНИТЕ» пытались восполнить эти пробелы — создали сетевую академию, авторизованный учебный центр по подготовке ИТ-менеджеров и ИТ-специалистов по различным направлениям.

Полученный опыт и профессиональные компетенции в «ЛАНИТЕ» очень пригодились и получили развитие и реализацию в компании «Алтыналмас», а мой первый проект был связан с внедрением ERP-системы Microsoft Dynamics Axapta. Этот проект продолжался пять лет, и за это время мне пришлось освоить полный цикл бизнес-процессов, которые характерны для золотодобывающей компании, да и в целом для горно-металлургического комплекса. Важным постулатом для любого проектного менеджера является то, что он просто обязан очень хорошо знать и понимать предметную область своего проекта, все бизнес-процессы, связанные с деятельностью компании, иначе возникают риски провала. Я долго думала по итогам внедрения, и пришла к независимому выводу, что женщины зачастую могут быть очень успешными в проектах по внедрению информационных технологий. Более того, даже предпочтительнее — они аккуратны, способны более качественно планировать процесс, они могут сплотить команду, способную обеспечить комплексные задачи по проекту. Минусы — это то, что касается каких-то сложных решений и хладнокровного жесткого расчета, обыгрывания ситуации — здесь у мужчин неоспоримые преимущества. Я же пыталась создать некую модель сбалансированной команды, где были бы представлены наиболее сильные специалисты: не важно мужчина это или женщина, главное — компетенции и личные качества. Думаю, что получилось, так как все проекты, за которые мы брались в компании до настоящего времени, были завершены и соответствуют ожиданиям руководства компании и акционеров.

Если вернуться к тому, как я оказалась в ИТ, то большую роль здесь оказали мои родители. Например, мой папа считал, что это наиболее интересный путь профессионального развития, учитывая мои способности и потенциал.

— Жанара, насколько понимаю, после успешного внедрения ERP вы приняли решение возглавить департамент развития и инноваций, а также стать координатором проекта «Цифровой рудник»?

— Это было предложением со стороны президента компании — Канашева Дияра, который поставил перед компанией как одну из стратегических целей — реализацию проекта «Цифровой рудник». Да, я приняла данное предложение, и по моей инициативе и видению была организована команда и структура — департамент, который призван заниматься исследованиями и развитием в данном направлении. Акцент — освоение цифровых технологий в золотодобывающей компании, их внедрение. Таким образом, теперь я концентрируюсь на нашем флагманском проекте — «Цифровой рудник». Это большой и очень сложный комплексный проект, который в дальнейшем может стать одним из ориентиров в части цифровизации в горнодобывающей отрасли Казахстана в рамках реализации задач Программы «Цифровой Казахстан. Индустрия 4.0».

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— То, что мужчины преобладают в ИТ — это факт. Почему так сложилось? Я уже сказала раньше, что у мужчин склад ума и природные данные этому способствуют. Но это не значит, что ситуация не меняется, просто это происходит не так быстро — ведь массовый интерес девушек к предмету начал формироваться лишь относительно недавно.

О качествах. Нужно научиться хладнокровно оценивать обстановку, научиться держать слово, допускать минимум эмоций в рабочие процессы. Важно уметь видеть картину в целом и лишь потом в деталях. Нужна развитая логика — в любых процессах принятия решений она должна прослеживаться. Из каких-то других качеств — это личная гармония, сбалансированность, открытость и честность. Если этого не будет, то есть риск, что вас, как руководителя, будет тяготить к каким-то центрам принятия решений, действовать в чьих-то интересах. И это могут быть неверные субъективные решения с определенными последствиями не совсем позитивного характера.

Еще важно умение, и я уже об этом говорила — сплотить вокруг себя людей, создать команду, найти подход к каждому сотруднику, видеть его сильные и слабые стороны, при этом, быть с человеком открытым и честным при построении коммуникаций.

Наконец, крайне важно оставаться в теме своего направления.

— Сколько, кстати, у вас уходит времени на то, чтобы оставаться в курсе трендов?

— Этот процесс перманентный, я не могу сказать, что «я этим конкретно занимаюсь исключительно один час в день», правильнее сказать — всегда. Просто мое внимание так или иначе переключается на ИТ — смотрю ли я ТВ, читаю ли я, серфю ли в интернете. И уж точно я не трачу время в социальных сетях — для меня интереснее сделать апдейт по мировым трендам в автоматизации бизнес-процессов. То есть, я просто в этом во всем живу. И мне такой подход очень импонирует.

— Есть мнение, что женщины-руководители более эффективны. Вы согласились бы?

— Не думаю, что женщины более успешны, есть, конечно, уникумы, но этот процент очень мал, он несоизмерим с теми успехами, которые достигают мужчины как руководители. Я вообще считаю, что женская энергия — она очень мягкая, созидательная, теплая и гармоничная. Она сильная, и она просто другая, если сравнивать ее с мужской энергией. И если мы, женщины, понимаем это, если мы не стараемся взять на себя приемы управления, характерные для мужчин, то все получается очень даже неплохо.

— Давайте поговорим о семье и о карьере. Совместимы ли эти два океана?

— Начну с того, что я растила и воспитывала своих детей большую часть времени самостоятельно, поэтому таких вопросов у меня не возникало — мои дети, бабушки и дедушки и есть моя семья. Главное — как все успеть (смеется). Но у меня есть хороший пример — мои родители. Моя мама смогла быть успешной и в семье, и построила карьеру — кроме того, что она воспитала троих детей, она — педагог, заслуженный учитель Казахстана, отличник просвещения и так далее. До 70 лет она занималась педагогической деятельностью.

— Если бы вас разбудили глубокой ночью и спросили, каким проектом вы гордитесь, что бы вы ответили?

— Часть проектов я уже озвучила — это проекты в «ЛАНИТЕ» в банковском секторе. Что касается «Алтыналмас», то здесь, помимо уже упомянутого проекта внедрения ERP, я бы отметила проект повышения эффективности, наконец, масштабный проект «Цифровой рудник», который требует очень высокой концентрации. И если я его доведу до логического завершения, получу те эффекты, которые ожидаю от него — это будет большая и очень серьезная веха в моей карьере.

— А что дальше?

— Это хороший вопрос, думаю, что, завершив проект «Цифровой рудник», я получила бы неоспоримые компетенции, которые могла бы использовать как независимый эксперт в данной области. Такие компетенции — это штучный товар, поэтому их востребованность была бы предопределена. Возможно, я могла бы выступать консультантом и советником для руководителей таких проектов в ГМК. В общем, я тут вижу интересные возможности для себя. Есть еще одна мечта — написать книгу. В общем, посмотрим…

— Завершающий вопрос. Что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Я бы посоветовала прислушаться к себе на интуитивном уровне: слушайте свое сердце, если оно говорит вам, что это правильный путь — идите в ИТ, делайте этот шаг! Ставьте себе задачи, цели, выстраивайте пути для их достижения, работайте над собой и у вас все получится!