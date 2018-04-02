Женщины в ИТ: Бикеш Курмангалиева

За любым успехом должна стоять самореализация и любовь к тому делу, которым ты занимаешься, — считает управляющий директор по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком».

Беседой с Бикеш Курмангалиевой, управляющим директором по ИКТ услугам АО «Казахтелеком» мы продолжаем нашу «весеннюю» серию интервью. Сегодняшняя гостья справедливо считает, что за любым успехом должна стоять самореализация и любовь к тому делу, которым ты занимаешься.

— Бикеш Кайдаровна, ИТ, телеком и отрасли, которые возникли на стыке с ИТ — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представительницам прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Каков ваш секрет?

— Не согласна с определением «сугубо», хотя и не спорю, что пропорции, возможно, и не в пользу женщин. При этом, должна отметить, что не являюсь сторонником того, что на гендерной политике в ИТ нужно ставить какой-то особый акцент. Ведь за свою профессиональную деятельность я встречала много очень талантливых ИТ-менеджеров и программистов, бизнес- и системных аналитиков среди женщин, причем, у меня сложилось устойчивое мнение, что эти профессии сейчас становятся все большет женскими. Особенно аналитика, требующая тщательной и скрупулезной работы. Я не знаю, чем мерить успех, да и не люблю вообще использовать это выражение — «мерить успех». Но одно могу сказать — вероятнее всего, за любым успехом должна стоять самореализация и любовь к тому делу, которым ты занимаешься. Вряд ли тот, кто ежедневно занимается своим любимым делом, думает о том, как бы сегодня стать успешным — он просто живет этим! Что касается меня, то никакими особыми секретами не владею, — просто везет на интересную работу, хороших учителей не только в образовании, но и по жизни.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе?

— Тут я бы остановилась на качествах, которые, на мой взгляд, необходимо иметь, чтобы стать хорошим специалистом в ИТ. В первую очередь, я бы назвала любознательность — именно в таком прочтении — «любовь к новым знаниям». ИТ требует от вас всю жизнь чему-то учиться, и если каждый день что-то новое не узнаешь, то очень скоро почувствуешь, что откатываешься назад. Это вообще специфика любой высокотехнологичной отрасли — знания устаревают очень быстро, период смены технологий сокращается. Также считаю важным умение концентрироваться на определенной задаче и проблеме. Еще важно не бояться ошибаться, а если это произошло, то быстро искать новые решения. Ведь страх ошибиться парализует инициативу, не дает двигаться вперед.

— Есть мнение, что женщины-руководители более эффективны. Вы согласились бы?

— Не уверена — специально эту тему не изучала. Но могу поделиться своими личными наблюдениями. Очевидно, что женщины и мужчины по-разному подходят к процессу управления. Мужчины в большинстве случаев реализуют свои личные амбиции, и хорошо, если они совпадают с интересами руководимых ими организаций. А если нет, то последним не повезло. Женщины более прагматичны, они используют все имеющиеся ресурсы для организации процесса и получения результата.

— Вы способны быть жестким руководителем?

— За свою довольно долгую работу на разных руководящих позициях приходилось применять разные тактики, в том числе, и быть жестким руководителем. Единственное, что абсолютно не приемлю — это унижение личности. Мой первый руководитель мне как-то говорил, мол, разозлись на проблему, не на человека. По сути, это очень правильный принцип. И этот совет меня не раз выручал.

— Если бы вас разбудили глубокой ночью и спросили, каким проектом вы гордитесь, что бы вы ответили?

— Проекты — это ведь как дети. Поэтому, видимо, самые «тяжелые» запоминаются навсегда, а если они были еще и успешно реализованы, то могут быть и предметом гордости. Когда-то давно удалось с командой физиков-ядерщиков создать Интегрированную банковскую систему. Было тяжело противостоять натиску со стороны Центрального банка, который был против нашей инициативы, в этой связи у нас не было права на ошибку. Но когда запустили проект, пробыв в банке 48 часов безвылазно, то были очень горды.

— Какие цели для себя выставляете в карьере в долгосрочной перспективе?

— Я не ставлю никаких карьерных целей, очень хочу делать интересные для себя и нужные для общества проекты.

— Что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Идите без сомнения и страха. Интереснее работы, чем в нашей отрасли, я себе даже и не представляю. В обозримом будущем, куда бы вы не пошли, вы все равно будете связаны с инфокоммуникационными технологиями.