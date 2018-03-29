Бойтесь данайцев, дары приносящих

Как распознать, легальное ли программное обеспечение вы используете? Представляем подробный ликбез для тех, кто не хотел бы стать жертвой мошенников.

Крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида».

Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.

Источник: Википедия

Сегодня роль данайцев регулярно примеряют на себя мошенники всех мастей, которые под якобы благовидной целью способны ввергнуть вас в пучину пренеприятных событий.

Непозволительно высок

Уровень компьютерного пиратства в Казахстане составляет около 73%. Автор этих цифр — ассоциация BSA (The Software Alliance), которая ежегодно проводит исследование рынка программного обеспечения по всему миру. В том числе, и в Казахстане. В других странах экс-СССР ситуация плюс-минус — где-то больше, как, например, в Беларуси (85%) и Украине (82%), а где-то меньше, как в России — 64%. В Казахстане этот показатель снижается слишком медленно — за 2 года всего на 1%. Ежегодно из незаконного оборота изымаются десятки и сотни тысяч носителей с контрафактным программным обеспечением. На динамику не сильно повлияло и то, что в Казахстане за незаконное использование объектов авторского права, в том числе, и контрафактного программного обеспечения, уже несколько лет предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет (статья 198 Уголовного Кодекса Республики Казахстан).

Кстати, среднемировой уровень пиратства составляет 43%. Таким образом, показатели Казахстана отстают на 30%.

Так что это? Правовой нигилизм, правовой идеализм? Как объяснить такое пренебрежение законами? На практике все оказывается не так просто — в этом вопросе увязано много всего, одномерные выводы тут не уместны. Например, совершенно очевидно, что имеет место быть недостаточная осведомленность пользователей. Небольшой анонимный опрос респондентов утвердил во мнении, что эта версия имеет право на жизнь — почти 53% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, какое программное обеспечение у них установлено — контрафактное или легальное. Причем, удивительно то, что порой затруднялись с ответами даже те, кто считает себя продвинутым пользователем. Таким образом, этот ликбез или лайфхак — действенное подспорье для тех, кто не хотел бы стать жертвой мошенников, промышляющих распространением нелегального ПО, и более того — зарабатывающих на этой незаконной деятельности немалые деньги.

Чтобы долгожданная покупка не превратилась в проблему

Итак, вы решились — потенциальная покупка изучена, вы знаете вдоль и поперек параметры вашего ноутбука, оценили его эргономику — он подходит вам по всем этим параметрам, кроме того, покупка укладывается в ваш бюджет. Но за всем этим вы должны понимать, что ноутбук без программного обеспечения — это лишь кусок бесполезного железа, так что на секунду задумайтесь, откуда на нем появится операционная система семейства MS Windows — а подавляющее большинство персональных компьютеров в Казахстане работают под управлением этой ОС. Итак, легально она может появиться на вашем новом ПК двумя способами. Первый — вместе с устройством как предустановленная (OEM) версия или как программное обеспечение в оригинальной упаковке (Box/FPP — Full Packaged Product, полностью упакованный продукт или электронный ключ). Все, больше вариантов нет. Разберем каждый из них более подробно.

Вариант первый — OEM-версия

Казалось бы, вариант прозрачный, но здесь есть поле для нарушения закона. И такие случаи в Казахстане фиксировались. Дело в том, что некоторые производители поставляют компьютерную технику без предустановленных OEM-версий операционных систем. Почему это происходит — это отдельная тема для разговора, но главная причина — сделать технику дешевле, чтобы на нее обратил внимание потребитель. Допустим, что вы посчитали такое предложение интересным, и приобрели подобный ноутбук. Что дальше? Вот тут порой и возникает злоумышленник, который предлагает по сходной цене установить пакет программного обеспечения на только что приобретенное устройство. Конечно, не питайте себя иллюзиями — это незаконно, и с большой долей вероятности вы пополните армию компьютерных пиратов со всеми вытекающими возможными последствиями. Поэтому, совет здесь один — не гонитесь за мнимой экономией, OEM-версии операционных систем влияют на стоимость конечного устройство незначительно, — у Microsoft для таких производителей существуют очень привлекательные условия. Кстати, если OEM-версии операционных систем Microsoft устанавливаются местным сборщиком персональных компьютеров, то на устройстве также должна присутствовать наклейка COA (сертификат подлинности).

Вариант второй — программное обеспечение в оригинальной упаковке (Box/FPP или электронный ключ)

Тут все намного сложнее. И понятно почему — именно этот вид лицензии чаще всего становится мишенью для злоумышленников. Их возможности растут с распространением цифровой техники, и зачастую определить контрафакт от легального ПО становится все сложнее.

Итак, розничный сертификат подлинности (COA).

Наклейка сертификата подлинности прикрепляется снаружи коробки с ПО и содержит информацию о назначении продукта, страну, для которой он предназначен, и страну поставщика (рис. 1). Наклейка имеет следующие степени защиты. Первая — печать Intaglio: используется специальный метод печати, который оставляет ребра из чернил на поверхности наклейки. Эту объемную печать можно почувствовать, проведя пальцем по поверхности. Причем, правая сторона наклейки должна быть более гладкой, чем область с печатью Intaglio слева. Вторая — скрытое изображение: достаточно посмотреть на наклейку под прямым углом, а затем поменять угол и под логотипом Windows станет видна буква «M».

Идем дальше — наклейка с ключом продукта — это белая или оранжевая наклейка, которая поставляется вместе с установочным носителем на CD- или DVD-диске либо на USB-устройстве с сертификатом подлинности (COA) продукта. Содержит 25-значный ключ продукта (рис. 2). Внимание! Наклейку с ключом продукта не следует покупать отдельно — это почти 100% вероятность того, что вы получите контрафактный ключ. Запомните, наклейка с ключом продукта поставляется только вместе с установочным носителем на CD- или DVD-диске либо на USB-устройстве и сертификатом подлинности (COA) продукта. Помимо штрих-кода и ключа продукта на левом краю и в правом верхнем углу наклейки имеется небольшая печать. Если у вас легальный продукт, то при внимательном ознакомлении вы обнаружите на ней надпись Microsoft. Кстати, в казахстанском офисе Microsoft сообщили, что в последнее время в Казахстане довольно часто стали появляться предложения о продаже наклеек COA (сертификаты подлинности) без носителей и упаковки. Такие наклейки чаще всего оказываются поддельными: на них наносят краденные ключи, предлагая по очень низким ценам. «ИТ-реселлеры и сборщики персональных компьютеров должны обращать внимание на то, каким образом и у кого они приобретают ПО, а заказчикам стоит запрашивать проверку установленного софта на полученных компьютерах на предмет легальности», — уточняется в сообщении.

Таким образом, действенный лайфхак, который позволит избежать множества проблем, очень прост — не следует покупать наклейку с ключом продукта отдельно.

Кстати, будет полезным знать, что комплекты продуктов Microsoft, выпущенных до Windows 10, например, Windows 7, поставлялись на CD- или DVD-дисках, на внутреннюю часть которых нанесены яркие изображения с трехмерными эффектами — их заметно, если слегка поменять угол зрения. Таких голограмм на диске две. Соответственно, если вы не смогли обнаружить на диске такие защитные элементы, или они наклеены поверх носителя, а не нанесены на него, то это означает со 100%-вероятностью, что он контрафактный.

Наконец, изучите коробку — насколько она качественно исполнена, обратите внимание на качество печати, на текст. Если что-то не так, то с большой долей вероятности у вас в руках контрафактный продукт и его не следует покупать. В казахстанском офисе Microsoft, кстати, замечают, что коробочные версии часто подделывают и в Казахстане. Бывает, что зачастую вместо коробок заказчику пытаются продать именно OEM-версию или вообще — просто наклейки. Между тем, правила лицензирования не подразумевают двусмысленности — если заказчику необходимо приобрести базовую лицензию отдельно (без персонального компьютера), то покупать нужно только коробочную версию.

Итак, полагаем, что вы стали более ясно видеть обсуждаемый предмет. А если еще и запомните два-три простых правила из рассказанного выше, то вас действительно будет трудно провести.

В этом же ключе в следующий раз мы поговорим и о пакете офисных программ — бестселлере — Microsoft Office. О том, почему именно лицензионный пакет даст вам уверенность в бесперебойной работе, о том, что только лицензионный пакет даст вам возможность перенести лицензию Microsoft Office на другое устройство. И о том, почему Microsoft Office нужно именно покупать, а не скачивать. Наконец, о том, как злоумышленники пытаются провести нас и здесь.