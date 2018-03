Интервью с Александром Бейдером, директором по развитию направления ECM компании TerraLink, о тонкостях современного электронного документооборота и почему он превращается в «бизнес-контент».

Бейдер Александр Ильич — директор по развитию направления ECM компании TerraLink. Профессионально занимается внедрением промышленных систем документооборота с 1994 года. Работает в должности директора по развитию направления ECM компании TerraLink с 2009 года. Отвечает за адаптацию продуктовых линеек промышленных ЕСМ-систем к особенностям российского рынка, разработку и вывод на рынок новых продуктов компании TerraLink, организацию работы на новых рынках.

Выполнил первую промышленную установку системы OpenText на территории Республики Казахстан. Автор ряда коммерческих продуктов по автоматизации делопроизводства в соответствии с требованиями российского законодательства.

В настоящее время специализируется на задачах управления финансовыми, кадровыми, медиа и другими бизнес-документами в рамках ECM и ERP-систем. Активно пропагандирует идеи влияния задач управления бизнес-контентом на повышение эффективности бизнеса в профессиональной прессе и социальных сетях.

— Александр, в чем вы видите особенности современного этапа развития систем документооборота?

— Появление системы управления предприятием SAP ERP и, затем, SAP S4/HANA, в которых были реализованы инновационные идеи единого информационного пространства, централизации бизнес-процессов и комплексной автоматизации, в свое время стало важным стимулом для всего рынка информационных технологий. И хотя на рынке автоматизации документооборота стали появляться и другие крупные специализированные игроки, с моей точки зрения, они в большинстве ориентированы скорее на решение технологических вопросов. В то время, как и SAP, и OpenText помогают своим клиентам, в первую очередь, в решении ключевой бизнес-задачи. А именно — повышении эффективности компании за счет автоматизации работы с бизнес-документами.

Информационные технологии уже давно стали неотъемлемым элементом системы управления предприятием, и это в полной мере относится не только к ERP-системам, но и к системам документооборота.

— Каковы потребности современных заказчиков систем документооборота?

— По мере развития автоматизации и роста бизнеса, компании, особенно крупные, понимают, что их документационное обеспечение необходимо выстроить как процесс, сопровождающий всю цепочку создания дополнительной стоимости.

Усиление госрегулирования, появление новых отраслевых и региональных стандартов — все это подталкивает к развитию систем документооборота. Ведь, если посмотреть непредвзято, ни один из этапов цепочки добавленной стоимости не обходится без документов. И особенно это видно в банках, страховых компаниях, фармацевтике, т. е. всюду, где вопросы регулирования и, следовательно, документирования и регламентации бизнес-процессов, критически важны.

Одним из самых заметных преимуществ решений OpenText является то, что там изначально заложена идея интеграции с SAP ERP — фактически, отраслевым стандартом для многих индустрий. Это выгодно и тем, кто выбирал OpenText, а в перспективе планировал внедрять SAP, и тем, кто уже использовал SAP и искал надежную систему документооборота. Благодаря этому компания TerraLink реализовала ряд крупных проектов, в которых система документооборота была глубоко интегрирована в SAP ERP, что предоставило дополнительные выгоды для бизнес-пользователей обеих систем.

— О чем важно помнить заказчикам, приступающим к внедрению электронного документооборота?

— «Электронный документооборот» — привычный и закрепившийся термин, но сегодня более правильно говорить не просто о документах, а о бизнес-контенте. Это связано с тем, что мы работаем уже не только с традиционными офисными, бумажными или отсканированными документами, но также и со сложными электронными информационными объектами, которые имеют такую же юридическую значимость и ими также нужно управлять в интересах бизнеса. Вообще говоря, даже не очень важно, какого формата документ, какого он объема и какими путями он попал в систему: принципиально важно то, какую роль он играет в обеспечении бизнеса компании. Поэтому, когда мы общаемся со своими потенциальными заказчиками, стремимся чаще использовать термин «управление бизнес-контентом» чем «документооборот».

Очень часто именно с системы документооборота начинается комплексная автоматизация компании, так как документооборот — процесс, который охватывает все ее подразделения. Как правило, все заказчики очень быстро приходят к пониманию того, что внедрять систему в одном департаменте неэффективно: другие подразделения также вовлечены в корпоративные бизнес-процессы. Отсюда вытекает необходимость интеграции с финансово-учетными, кадровыми системами, системами ремонта, затем — и с крупными бизнес-системами: ERP или бюджетирования. Но чем больше масштаб, тем и выше требования: работа 100 человек и 10000 человек в одной системе — большая разница. Требования к надежности, быстродействию, удобству и многому другому возрастают экспоненциально.

Поэтому в инновационной платформе SAP S4/HANA сделана ставка на быструю обработку огромных массивов данных. Это — насущная потребность современных компаний, ведь объем информации, с которым они ежедневно работают, уже достиг астрономического уровня. В своих проектах TerraLink исходит из того, что системы документооборота — один из важнейших источников необходимой бизнесу информации, и эти системы также развиваются по пути наращивания скорости, функциональности обработки документов, производительности управления потоками работ и взаимодействия с ERP-системами.

Наиболее яркий пример такого подхода — система SAP Extended ECM by OpenText. Она полностью интегрирована в SAP S4/HANA, поддерживает облачные технологии, реализована в наиболее современном и функциональном интерфейсе SAP Fiori и совместима с самыми инновационными решениями SAP, например, SAP Success Factors. В пакете решений компании SAP есть и другие специализированные приложения, предназначенные для работы с бизнес-документами, которые разработаны компанией OpenText.

Как мы видим, эти решения, в совокупности, уже гораздо больше, чем просто контроль прохождения документов. Наиболее корректное современное название для систем такого уровня — Enterprise Content Management (ECM) — системы управления бизнес-контентом, и это является частью более широкой дисциплины — Enterprise Information Management.

— Дают ли внедрения ECM/EIM какой-либо измеримый эффект?

— Вот, например, исследование компании Forrester, которое недавно было опубликовано на сайте компании SAP: «The Total Economic Impact of SAP Content Management Solutions. Building a Foundation for Digital Transformation (Общее влияние на экономическую эффективность решений SAP для управления контентом. Создавая фундамент для цифровой трансформации)».

Исследование показало, что компании окупают внедрение решений OpenText, интегрированных с SAP ERP, менее, чем за 16 месяцев. Коэффициент окупаемости внедрения составил (ROI) 68% за три месяца. Часто простые, но технологически правильно реализованные решения, дают наиболее быстрый и заметный эффект. Так, удаленный доступ к архивам бизнес-документов, отчетам, аналитике, реализованный с помощью мобильных устройств, внес 29% вклада в эффективность внедрения, а автоматизация обработки получаемых и выставляемых счетов, включая получаемую в результате этого оптимизацию процессов закупок и поставок — 26%.

Есть и другие аспекты, которые вносят заметный вклад в экономическую эффективность внедрений: унификация ландшафта, управление хранением, вывод из обращения устаревших приложений с полным сохранением их данных и документов вносят 25%, автоматическая генерация бизнес-документов — 11%, и контролируемое управление печатью документов — 9%.

Есть и другие, не менее впечатляющие, данные. Так, в результате исследования компании ARC Advisory Group было определено, что неэффективное управление информацией о производственных активах обходится предприятиям в среднем в 1,5% от их годовой выручки. Но это в среднем. В то же время, отдельные аварии и происшествия могут значительно превысить этот уровень, что может нанести непоправимый ущерб окружающей среде, здоровью персонала, а также репутации организации.

Важно отметить еще и гуманитарный аспект внедрения систем этого класса. Так, результаты, приведенные в исследовании SAP Performance Benchmarking, 2013, показывают, что 53% компаний сталкиваются с потерями энергии и штрафами за ущерб окружающей среде и здоровья персонала вследствие нарушений в области безопасности в ходе выпуска их основного продукта. А по данным компании APQC, внедрение системы управления документацией может снизить показатель потери времени персонала вследствие производственных травм (LTIFR), ни много ни мало — на 10%!

Имеется и много других аналогичных данных, которые наглядно показывают, что крупному бизнесу весьма выгодно внедрять решения OpenText для работы с бизнес-документами, специально разработанные и интегрированные в SAP ERP.

— Как все это согласуется с программой «Цифровой Казахстан»?

— Для программы «Цифровой Казахстан» определены три базовых принципа: цифровизация флагманских отраслей экономики, внедрение самых современных технологий и использование digital-подхода в целом. Однако решить эти задачи с помощью морально устаревших программных средств, очевидно, невозможно! Цифровые рудники, интеллектуальные месторождения, отслеживаемость продукции и другие упоминаемые в Программе инновации, могут быть реализованы только на основе современных технологий. Продукты SAP и OpenText, особенно в своих новейших выпусках, как раз и ориентированы на цифровой подход, на вызовы эпохи digital. Система SAP S/4HANA, включая приложения для управления бизнес-контентом от компании OpenText, — это и есть именно та цифровая платформа, с помощью которой предприятия Республики Казахстан смогут трансформировать свой бизнес, увеличить прибыль, повысить производительность и капитализацию.

Кроме того, в Программе заявлена цель: около 200 тысяч новых рабочих мест в цифровом секторе к 2021 году. И это, очевидно, должны быть казахстанские высококвалифицированные кадры. Для работы с инновационными решениями компаний SAP и OpenText потребуется обучение, сопровождение, локализация продуктов к требованиям, особенностям бизнеса, законодательству и регулированию Республики Казахстан. Поэтому получается, что внедрение SAP и OpenText полностью соответствует духу и букве программы «Цифровой Казахстан».

В решениях SAP S/4HANA и SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText нашли свое отражение лучшие мировые практики управления корпоративной информацией. Их изучение и последующее ведение проектов на их основе могут стать отличной профессиональной школой для разработчиков. Как правило, начиная продавать решения SAP и OpenText и оказывая услуги по их внедрению, партнеры SAP постепенно наращивают собственную компетенцию и выводят на рынок собственные адаптированные к местному рынку отраслевые решения, разработанные на их основе. В частности, наша компания, TerraLink, разработала на основе использования платформ SAP и OpenText решение, ориентированное на рынок Казахстана — решение TerraLink PME Docs, которое обеспечивает управление архивом инженерно-технических документов нефтедобывающих компаний.

— С какими казахстанскими продуктами вы знакомы, как вы оцениваете их качество и насколько, по-вашему, они конкурентоспособны?

— В Казахстане имеются системы, которые и выглядят вполне профессионально, и имеют вполне продвинутую функциональность. Наши казахстанские коллеги, например, очень тепло отзываются о системе «Тенгридок».

Как эксперт в области внедрений продукции OpenText, я лично вижу огромный потенциал для совместной работы на рынке Казахстана. В результате выгода будет общей — казахстанские пользователи смогут получить современный, локализованный, промышленный продукт, обеспечивающий потребности крупного бизнеса Республики в управлении организационно-распорядительными документами.

Понятно ведь, что наиболее высокий риск возникает не при использовании зарубежных решений, а при использовании решений, пусть даже родных и привычных, функциональность и технологическая основа которых морально устарели. Где гарантия, что такие системы, даже весьма распространенные на казахстанском рынке, будут соответствовать требованиям новой, цифровой экономики?

Было бы закономерно, если бы наши читатели поинтересовались — а почему вдруг документооборот? Сейчас в мире технологий много и других привлекательных идей — блокчейн, интернет вещей, роботизация рутинных процессов, искусственный интеллект, и это перечисление можно продолжить. Лидеры бизнеса, по определению, ориентированы на новое, и эти технологии им интересны. Однако согласитесь, что цифровая экономика плохо сочетается с бумажными документами. Невозможно заниматься инновациями, не решив базовые вопросы автоматизации бизнеса. И документооборот — один из них. Во всем мире огромное внимание уделяется обеспечению юридической значимости электронных документов. Мировая практика уже перешла от этапа интенсивных новаций к этапу стандартизации. Имеются такие общепризнанные мировые стандарты, как DoD, MoReq (dведение электронного документооборота), и другие, а также концепции ECM 2.0 (и уже 3.0), и для серьезных заказчиков крайне важно, чтобы внедряемая система им соответствовала. На этом фоне неразумно предлагать систему, которая выглядит как кнопочная Nokia по сравнению с iPhone X.

И не надо бояться конкуренции! Конкуренция — тяжелая и непростая вещь, но она необходима, чтобы стимулировать развитие. Тут бы я хотел привести слова Президента Назарбаева о конкуренции: «Без этого уважающая себя страна не может жить нормально. Нет конкуренции, отстанем и будем глотать пыль впереди идущих государств».

В результате, объединив усилия, мы сможем получить современный, промышленный, а главное — казахстанский продукт для управления бизнес-документами, отвечающий и текущим потребностям, и перспективам развития экономики Республики Казахстан.

