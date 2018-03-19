Женщины в ИТ: Дана Алтыбаева

Воспитывайте в себе бойцовский дух, — советует генеральный директор HPE в Казахстане и Кыргызстане.

Цикл интервью, приуроченных к весенним праздникам, и объединенных серией «Женщины в ИТ», мы продолжаем беседой с генеральным директором компании HPE в Казахстане и Кыргызстане — Даной Алтыбаевой.

— Дана, как вы оказались в ИТ?

— У меня до ИТ был большой опыт в маркетинге — в табачных компаниях. Путь прошла от ассистента до директора по маркетингу. Потом получила предложение присоединиться к команде Microsoft в Казахстане в качестве директора по маркетингу и развитию бизнеса. Тогда об ИТ у меня были довольно смутные представления, поэтому шла скорее на маркетинговую позицию, чем на позицию в ИТ. Тем более, что понимала, что у Microsoft очень сильная маркетинговая сторона, и стать частью этого процесса было бы очень круто. Вот так я и оказалась в ИТ.

Спустя три года мне предложили возглавить продажи в государственном секторе. При этом нужно понимать, что на такой позиции от тебя ожидают не только механические продажи, но и развитие новых направлений. Поэтому мне пришлось очень быстро вникать в ИТ. Спустя еще три года я возглавила подразделение по продажам в корпоративном сегменте. Позже — возглавила астанинский офис Microsoft. На этой позиции я отвечала за бизнес компании в девяти странах — это вся Центральная Азия, Беларусь, Армения, Монголия и Азербайджан. Спустя год я приняла предложение присоединиться к HPE в качестве генерального директора в Казахстане.

— ИТ и отрасли, которые возникли на стыке — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представительницам прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Как вы справляетесь?

— Это говорят мужчины (смеется), это штамп. И наиболее часто он используется на территории бывшего СССР. Если вы поедете в США и углубитесь в изучение этого вопроса, то заметите, что процент мужчин в ИТ не такой большой, как в упомянутых республиках бывшего СССР. Я долго думала над этим, и пришла к выводу, что такие штампы очень выгодны мужчинам — меньше конкуренции. Во-первых, ИТ — это высокоприбыльный и высокомаржинальный бизнес — можно создать уникальный сервис и стать миллионером, и даже миллиардером. А раз в нем такие прибыли и деньги, то он довольно жесткий, не для женщин — женщин в него просто не пускают! Чтобы занять ключевую позицию в ИТ-компаниях в Казахстане женщине, она должна быть намного сильнее конкурента-мужчины на этот же пост. Ты должна работать намного больше, чем мужчина, ты должна обладать бойцовским духом, ты должна ничего не бояться. Наконец, женщина должна быть и быстрее, чем мужчина.

Мое личное мнение — если убрать все эти предубеждения, то ИТ станут очень привлекательными для женщин.

— То есть, в ИТ определенно есть гендерная проблема?

— Думаю, что есть. Эта проблема характерна для стран Центральной Азии и некоторых других республик постсоветского пространства.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Опять «заправляет сильная половина человечества» (смеется). Во-первых, женщина всегда должна оставаться женщиной. Во-вторых, я бы не разделяла мужчин и женщин, если мы говорим с вами о каких-то профессиональных качествах и навыках. Так, по крайней мере, должно быть в идеале. Конечно, в реальности, к сожалению, дела обстоят иначе — я уже говорила об этом. Смотрим дальше. Ты должен быть активным, понимать, что ты делаешь, любить это. Ведь почему я осталась в ИТ? Мне повезло: отрасль, где я зарабатываю деньги, стала для меня еще и хобби. Я знаю людей, которые вынуждены работать в одной отрасли, чтобы заработать деньги, а истинное удовольствие они получают, например, от игры в театре, потому что это их призвание.

Конечно, нужно обладать сильными бизнес-навыками: стратегическое мышление, проектный менеджмент, отличные коммуникационные способности. Не надо забывать и про настойчивость. Без этого далеко не уйти. Еще важно быть инноватором в совокупности с открытостью к чему-то новому, не бояться экспериментировать. Я приведу пример. Я работала в FMCG (fast moving consumer goods — быстро оборачиваемые потребительские товары) — этот сегмент отвечает за удовлетворение существующего спроса, а отрасль ИТ формирует еще несуществующий спрос, поэтому она является пионером, драйвером и формирует рынок! «Мы можем упростить бизнес-процессы, мы можем создать новые процессы для вас», — вот что говорят в ИТ, вместо того, что в FMCG: «Вам нужен такой товар или услуга — мы сделаем это». Понимаете разницу?

— Какие черты характера помогают вам быть в авангарде?

— Нужно быть стрессоустойчивой, а женщина должна быть стрессоустойчива вдвойне. Что еще важно и это довольно непросто, учитывая эмоциональные особенности женщин, — стараться держать свои эмоции под контролем — чем меньше вы их выплескиваете, тем лучше. Сделать это непросто, потому что, в отличие от мужчины, женщине физиологически нужно «выплеснуть» проблему наружу, выговорится, а мужчина в таких ситуациях предпочитает проблему «просидеть, промолчать, пролежать на диване».

Еще в ИТ-бизнесе нет режима работы с 9:00 до 18:00. Нужно быть готовым к ненормированному рабочему дню, ты должна быть всегда онлайн. Позитивной и оптимистичной — если сегодня проиграла, то завтра выиграешь…

— Интересно. Есть мнение, что женщины более успешны как руководители. Вы бы с этим согласились?

— Во-первых, чтобы утверждать подобное, нужно обладать статистикой. У нас ее нет. Во-вторых, что такое успех и в чем он измеряется? Для кого-то — это взять в управление компанию на три года и вывести ее на совершенно новый уровень, «взорвать» ее. А для кого-то — просидеть 25 лет в одной компании и уйти на пенсию.

Когда говорят про успех, я вспоминаю Тайгера Вудса. Он сказал: «Я слишком много работал, чтобы быть успешным и удачливым». Я часто повторяю эту цитату, когда мне рассказывают про успех и удачу…

— Дана, хотел бы предложить вам поговорить о том, как карьера влияет на семейную жизнь. Вообще, на ваш взгляд, как часто женщинам приходиться вставать перед выбором в этом вопросе?

— Моя семья — это приоритет № 1, и это даже не обсуждается.

— То есть, если бы все-таки такой выбор встал, то он был бы сделан в пользу семьи?

— Однозначно, — нельзя сравнивать семью и карьеру. Твоя семья, ее члены — это как хрустальные шарики. А работа — резиновый. Так вот, если у меня из рук резиновый шарик выпадет, то ничего не случится, он вернется ко мне вновь. А вот если мой «семейный» хрустальный шарик упадет, то разобьется.

— Красноречиво…

— Я бы хотела больше углубиться в эту тему. В международных компаниях созданы все условия для работающих мам. Чтобы женщины могли лучше управлять своим временем, могли приводить в случае необходимости на работу своих детей — для этого имеются, например, игровые комнаты. У меня трое детей, поэтому я очень ценю такую возможность. Я считаю, что отечественные компании должны внедрять такой подход на деле, а не на словах. Кстати, я заметила, что в ИТ трайболизм присутствует в меньшей степени, чем в других индустриях (смеется).

— Звучит как программная платформа. Каким проектом гордитесь?

— Самый первый проект, которым я очень горжусь — благодаря нам, моей команде, 12 лет назад интерфейс операционной системы Windows был переведен на казахский язык http://profit.kz/news/369/Windows-zagovoril-po-kazahski/. Это был большой проект, очень сложный. Дальше больше — мы перевели Windows Server и другие корпоративные продукты. И знаете, что я могу сказать спустя все это время — люди, которые были задействованы в этом проекте со стороны ведомств и языковых комитетов, строили нам препоны — они просто не хотели работать! А мы ведь не могли двигаться без этого глоссария! Представьте, что было бы, если бы мы сделали перевод, используя неутвержденные термины?! Катастрофа! Этот проект, кстати, продолжался почти два года.

Второй проект — программа повышения уровня компьютерной грамотности. Это огромный проект, в результате которого было создано 25 классов по всему Казахстану, и там бесплатно обучались все желающие необходимым компьютерными навыками — это тысячи и десятки тысяч сограждан. Ведь вы понимаете, что для людей, которые перешагнули 40-летний возраст, очень легко оказаться за бортом, и мы давали шанс остаться в «обойме». Интересная образовательная программа у нас была и для детей.

— Завершу вопросом о том, что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Идите и не бойтесь! Пробуйте. За этой индустрии будущее, там можно хорошо зарабатывать, расти. Кстати, в республике принята программа «Цифровой Казахстан» http://profit.kz/tags/digitalkazakhstan/ — и это просто нереально крутой проект, мне очень хотелось бы, чтобы он был реализован. Это еще один повод идти в ИТ. Воспитывайте в себе бойцовский дух, который вкупе с оптимизмом и трудолюбием способен совершать чудеса. И еще — верьте в себя, у вас все получится!