Женщины в ИТ: Анна Дю

Главные умения руководителя — уважать и слушать, — считает директор компании Softline Kazakhstan.

Цикл интервью, приуроченных к весенним праздникам и объединенных серией «Женщины в ИТ», мы продолжаем беседой с Анной Дю, директором компании Softline Kazakhstan.

— Анна, как получилось, что вы оказались в ИТ?

— Попала в ИТ случайно. По образованию я экономист и долгое время проработала в системе высшего образования, будучи у истоков Казахстанско-немецкого университета. Позже меня пригласили в проект по внедрению SAP ERP в один из крупнейших казахстанских банков в качестве администратора. Для меня это было ново, это был вызов, поэтому я согласилась. И этот опыт мне очень понравился. Понятно, что с тех пор моя жизнь стала связана с информационными технологиями. Эта история [с банком] началась в 2005 году, а в 2007 году я пришла в отдел маркетинга Softline Kazakhstan, а позже стала и руководителем компании.

— ИТ и отрасли, которые возникли на стыке — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представительницам прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Как вы справляетесь?

— Я бы не согласилась с вами. Когда я смотрю на партнерский ландшафт сферы ИТ в Казахстане, то вижу довольно много женщин-руководителей. Мне кажется, что тут нужно разделять вещи. Мы, женщины, занимающие топ-позиции в компаниях, которые связаны с ИТ, в большинстве случаев не занимаемся производством, разработками, внедрением продуктов — мы управленцы, мы должны организовать и управлять этими процессами. Я думаю, тут на руку и многозадачность, которая присуща женщинам, и эмоциональный интеллект, и умение слушать. Но при этом очень важно уметь отстаивать свои позиции.

— Есть мнение, что женщины более успешны как руководители. Вы бы с этим согласились?

— Думаю, да. Это еще связано и с тем, что сфера инфокоммуникаций очень разнородна с точки зрения процессов. И это требует особых подходов в каждом конкретном случае. Взять ту же разработку — это далеко не одно и то же, что управление маркетологами и финансистами. Мне кажется, что гибкость женщины, «soft skills», о которых я ранее говорила, подразумевая эмоциональный интеллект и тому подобное, тут очень кстати.

Я бы добавила еще, что если посмотреть на коллектив, который складывается в компаниях, которыми управляют мужчины, и коллектив, который управляется женщинами, — они очень разные. Я не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, женщины мягче, стараются избегать конфликтов, и поэтому они подбирают себе команду, которая будет комфортна для этой модели. Но это не значит, что в какие-то моменты они не могут быть жесткими. И это совсем не значит, что эта модель менее эффективна. Если бы она не работала, то у нее не было бы никаких шансов в компаниях.

Что касается меня, то я предпочитаю мягкий стиль управления.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Это в меньшей степени зависит от сферы, где специализируется компания. Основные качества руководителя — они универсальные: во-первых, уважать людей, которые работают на тебя, во-вторых, уметь их слушать. Эти навыки, на мой взгляд, позволяют принимать правильные управленческие решения. Я не говорю о профессиональных компетенциях — это само собой разумеющееся — человек, который занимает руководящую позицию в компании, априори должен ими обладать, как и соответствующим образованием. Руководитель не должен знать все детали, как, например, разработчик, но понимать суть процессов он обязан.

— Давайте поговорим о том, как складывается семейная жизнь женщин, которые достигли успехов в карьере. Одна из интервьюируемых заметила, что знает немало женщин, которые не стали защищать докторскую диссертацию лишь потому, что муж — кандидат наук…

— Вопрос интересный и очень индивидуально решается в каждой семье, не существует каких-то шаблонов. Мне повезло — моя вторая половина поддерживает меня, разделяет мои успехи, и никоим образом не пытается в чем-то ограничить, если это касается карьеры. Но есть и другая модель — я знаю семьи, где жена осознанно отказалась от карьеры в пользу семьи, в пользу сохранения баланса в семье. Никто не может сказать какая модель верная, а какая — нет, каждая семейная пара решает это для себя сама.

— Анна, каким проектом вы по праву гордитесь?

— Таких проектов два. Я уже говорила, что участвовала в создании Казахстанско-немецкого университета. Сейчас это достаточно успешный университет. Сложился прекрасный коллектив, который и сейчас представляет из себя костяк вуза. Что касается Softline Kazakhstan, то я присоединилась к компании, когда она уже работала на рынке три года, но основной рост пришелся именно на тот период, когда я формировала свою команду как руководитель. Точнее, я бы выразилась так — когда я старалась стать руководителем команды, которая сложилась. Это была очень непростая задача, ведь до сих пор опыта управления таким коллективом у меня не было. За эти годы мы с командой помогли вырасти компании более, чем в три раза.

— Завершу вопросом о том, что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы пойти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Во-первых, нужно определиться, любите ли вы этот предмет. Сейчас тренды в HR таковы, что все больше и больше молодых людей рассматривают работу как хобби. Найдите в себе страсть, то, что вас вдохновляет, и идите к этому, не бойтесь делать ошибок и не сдавайтесь на полпути!