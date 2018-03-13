Главный ИТ-директор АО «Казахтелеком» об «Открытой цифровой платформе», digital-трансформации, и о том, как изменится структура доходов оператора в среднесрочной перспективе.

— Марат, недавно состоялось одно из самых важных мероприятий мировой IT-индустрии — Mobile World Congress в Барселоне. О каких трендах мы можем сегодня говорить?

— «Казахтелеком» впервые в своей истории участвовал в этой выставке как экспонент — и это знаковое для нас событие. Мы продемонстрировали возможности «Казахтелекома», нашу готовность к работе с крупными компаниями в части цифровой трансформации, показали, какие у нас есть возможности в масштабе страны, говорили о наших транзитных возможностях, о том, что у нас есть с точки зрения дата-центров, с точки зрения ресурсов по хранению данных. Если более широко, то мы раскрывали возможности Казахстана в роли цифрового хаба в Центральной Азии.

Что касается тенденций, то на MWC царила настоящая эйфория 5G — проходили презентации аппаратных решений, возможности этих сетей, каким образом они будут строиться, каким образом будет подаваться сервис в эти сети. Много стендов было посвящено IoT, аналитике, Big Data — то есть, это все то, что мы относим к цифровой трансформации, к новым цифровым сервисам. Таким образом, все новые тренды, которые есть в отрасли, были представлены на Mobile World Congress. Пожалуй, это самое крупное отраслевое мероприятие подобного плана в мире. Да, кстати, «Казахтелеком» провел в рамках своего участия в MWC еще и пресс-завтрак, где рассказал о своей стратегии.

— Компания довольно успешно трансформируется. Можете рассказать подробнее о том, что уже было сделано в этом направлении?

— Действительно, мы трансформируемся уже на протяжении нескольких лет, в марте 2014 года «Казахтелеком», предварительно разработав долгосрочную стратегию развития, официально объявил о запуске своей программы трансформации «Өрлеу». 2018 год в «Казахтелекоме» будет проходить под эгидой цифровой трансформации, ввиду чего программа видоизменяется. В рамках этой трансформации будут происходить существенные изменения в компании, в том числе, организационные. Кстати, в прошлом году мы разделили компанию на два направления — B2B и B2 °C. Это важно было сделать, чтобы сфокусироваться на ключевых сегментах. Компания неплохо работала в ритейле все эти годы, но возможности этого направления практически исчерпаны — с точки зрения наших традиционных услуг мы понимаем, что подходим к какому-то насыщению. И с точки зрения объемов рынка, и с точки зрения доходов. Поэтому будем акцентировать внимание на рынке малого и среднего бизнеса, который долгие годы оставался без должного фокуса. Здесь мы видим большой потенциал, но необходимо скрупулезно все отстроить, автоматизировать, так, как мы делали и в других направлениях. И в итоге обеспечить рост доходов.

Помимо всех вышеназванных изменений, мы провели еще и структурные изменения в компании, укрупнив ряд филиалов, фактически сформировали региональные структуры. Это мировой тренд. Чего достигли? Прежде всего, это улучшение структуры управления. Далее — оптимизация расходов. Тут я должен пояснить, что с точки зрения доходов мы прекрасно понимаем, где мы живем, в какой системе координат, поэтому делаем акцент на оптимизацию операционных затрат — здесь мы намерены сделать качественный рывок. В том числе, существенно сократятся административно-хозяйственные расходы, уменьшится количество управленческого персонала. Все это звенья одной цепи.

— Мы вплотную подошли к вашему громкому анонсу — «Открытая цифровая платформа». Не могли бы вы рассказать об идеологии проекта?

— Этот проект очень важен для «Казахтелекома». В этой части у нас есть стратегия, которую мы приняли, и которая поможет компании встроиться в современную систему координат. Вообще, «Открытая цифровая платформа» ориентирована на малый и средний бизнес. Тут есть резон, так как именно этот сегмент у нас остается недостаточно охваченным. Помогает нам в этом проекте, кстати, АО «Национальное агентство по технологическому развитию». «Открытая цифровая платформа» базируется на трех базисах. Первое — взаимодействие субъектов МСБ с различными государственными органами. Здесь — все, что касается возможностей интеграции с государственными базами данных, нормативно-справочная информация, законодательное регулирование. Второе — на площадке будут реализованы сервисы электронной коммерции. Третье направление — возможность предоставления компаниям МСБ самим размещать свои товары, сервисы на этой площадке. То есть, любая компания, у которой есть что предложить рынку, может выйти на аудиторию потенциальных потребителей. Мы, со своей стороны, обеспечим эти сервисы всеми необходимыми бизнес-процессами — биллинг, выставление счетов и сбор средств за услуги, оказанные на площадке. Работать все это будет по модели revenuesharing (разделение доходов). К слову, доля «Казахтелекома» в этом процессе будет невысока.

Кстати, ранее мы широко обсуждали с общественностью, с ИТ-компаниями, модель, которую закладываем в платформу. И она нашла хороший отклик.

— Насколько понимаю, речь идет о маркетплейсе. А какие возможности еще появятся у представителей МСБ?

— Я поясню. Чтобы платформа «взлетела» и начала работать, она должна лечь на благодатную почву. Условно говоря, кроме «Казахтелекома» есть две-три компании, которые способны поднять проект такого уровня. Но преимущество телекоммуникационной компании заключается в двух вещах. Первое — это наличие инфраструктуры. То есть, без дата-центров, каналов передачи данных, без клиентской базы, без последней мили реализовать подобный проект, наверное, невозможно. Второй вопрос — мы четко понимаем, что нужно делать хорошую коммерцию — нужно делать маркетсплейс, заниматься клиентами. Здесь важно понимать, что весь мир движется в сторону платформенного бизнеса. Обычно в таких случаях принято приводить пример Uber, который не имеет никакой собственной инфраструктуры, но занимает ведущие позиции на рынке. Теперь мы говорим, что «Казахтелеком» готов создать такую площадку, развернуть ее, дать возможность бизнесу предлагать свой сервис рынку. Для ИТ-компании это, например, облачные сервисы. Их у нас в Казахстане не так много, но они есть — и системы электронного документооборота, и вещи, связанные с учетом — та же бухгалтерия, какие-то юридические услуги. Мы для этих сервисов открываем огромный рынок — более 100 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И это активные субъекты бизнеса, до них мы можем «дотянуться» уже сейчас. Представляете, какие это возможности!

— Одной из наиболее привлекательных сторон проекта является существенное сокращение издержек для малого и среднего бизнеса на процесс оцифровки. И все же меня сильно волнует вопрос мотивации. Будет ли он настолько сильным, чтобы привлечь внимание к платформе?

— Общемировая тенденция такова — весь мир с точки зрения инфокоммуникационных сервисов уходит в облако. Что это означает? То, что компании перестают делать капитальные вложения, уходя в операционные расходы. Это позволяет не приобретать оборудование, не содержать у себя штат ИТ-специалистов, не держать дополнительный бюджет, который связан с поддержкой решения, с лицензиями. Это прямые выгоды.

Теперь о марже «Казахтелекома». Когда мы говорим об этой бизнес-модели, все должны понимать, что оператор уже сделал инвестиции в инфраструктуру — дата-центры, каналы связи, системы, которые обеспечивают биллинг, тарификацию, выставление счетов, сбор денег и так далее. Все эти процессы делают модель прозрачной на каждом этапе. Если делать все, что перечислено выше, классическим способом, то расходы были бы в разы больше. А некоторые были бы и вовсе недоступны для этого сегмента бизнеса.

Еще один момент — это revenuesharing. Пока нет продаж — поставщик услуг, товаров не несет никаких расходов — достаточно вывести сервис на нашу площадку. Только когда продажи пошли, владелец продукта учитывает долю доходов «Казахтелекома» как партнера, как торговой площадки своего бизнеса. Какие основные преимущества получает поставщик: сокращение времени выхода на рынок, сокращение стоимости транзакций для бизнеса, упрощение дистрибуции, освоение новых рыночных возможностей, повышение конкурентоспособности бизнеса, рост прибыльности бизнеса за счет синергии и так далее.

— Я часто слышу про платформенный подход. Но, к сожалению, о каких-то выдающихся кейсах не знаю…

— Если говорить о выдающихся, то это, конечно, Amazon. Если немного ближе — то Alibaba.

— Но Amazon и Alibaba — это не телекоммуникационные компании.

— И там, и там используются подходы, инфраструктура, характерные для телекоммуникационного бизнеса. Есть кейсы и на постсоветском пространстве — аналогичное решение работает в Беларуси. Есть подобный проект и в «Ростелекоме». Операторы идут сюда, потому что эта ниша наиболее близка им.

В основе всех наших идей лежит бенчмаркинг — то есть, это наша стратегия, которая разрабатывалась McKinsey & Company, она и дала нам направление. Благодаря этой стратегии мы заняли неплохую долю на рынке Казахстана в нише центров обработки данных. Еще 5-6 лет назад это не было таким очевидным. Сегодня у нас 16 дата-центров, а доля «Казахтелекома» на этом рынке — около 50%, при этом их утилизация составляет 72%.

— Значит ли это, что вы будете расширять свои мощности?

— Да, при утилизации 80% вопрос встанет уже довольно остро. Но тут нужно заметить — эволюция с точки зрения аппаратной части позволяет разместить больше оборудования на единице площади, поэтому зависимость «мощность-площадь» перестает быть явной. С другой стороны, наша услуга colocation довольно популярна, она приносит порядка 40% доходов от всех услуг ЦОДов. В любом случае, мы будем принимать решение не ранее следующего года, когда утилизация достигнет 80%.

— Насколько понимаю, в платформе будет реализован блок бизнес-аналитики. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Куда компания движется в данном направлении?

— Если говорить об аналитике в целом, то на протяжении многих лет идет много разговоров вокруг BigData, но, к сожалению, конкретных кейсов, которые были бы монетизированы и востребованы рынком, я на нашем постсоветском пространстве не встречал. Но это не значит, что мы над этим не работаем, как и все остальные игроки. Более конкретно — в этом году «Казахтелеком» открывает направление BigData, и пока мы будем обеспечивать собственные потребности в этом вопросе. У нас есть много направлений, где подобная деятельность может принести большой эффект: например, анализ новых потребностей клиентов, анализ оттока клиентов, маркетинговые акции и так далее. Кроме того, сейчас мы проводим консультации с банками, пытаемся понять, что для нашей трехмиллионной базы абонентов было бы интересно. Разумеется, вся эта деятельность будет вестись исключительно в рамках существующего законодательства о защите персональных данных.

Что касается МСБ, то на «Открытой цифровой платформе» будет представлен ряд решений от третьих компаний, например, Adobe.

— Если я правильно понимаю, то проект подобного масштаба подразумевает огромную работу по интеграции разнородных баз данных. Это первое. Второе — не получится ли так, что со своей «Открытой цифровой платформой» вы станете конкурировать с электронным правительством?

— Мы делаем площадку для МСБ, где будет все, «включая»… Вот когда мы говорим «включая», то мы подразумеваем, что клиент, зарегистрировавшись на нашем портале, помимо сервисов, будет иметь возможность взаимодействия с банками, он может непосредственно из «Открытой цифровой платформы» взять кредит в едином окне. И если ему что-то потребуется по линии электронного правительства, то он может получить и эту услугу, так как будет обеспечена интеграция с ресурсами egov.kz.

И тут мы просто обязаны поговорить об информационной безопасности, о защите персональных данных. Тут есть четкие требования — и все подключения будут выполнены в полном соответствии с этими требованиями. Мы уже над этим работаем, поданы заявки, коллеги из подразделения информационной безопасности отрабатывают эти вопросы. Другой момент — как могут подключаться компании к этим данным, к этой платформе. У нас создан открытый API, в «Казахтелекоме» уже идет перенос облачных ресурсов на платформу. В настоящее время мы отрабатываем нюансы, но уже очевидно, что подобные подключения будут четко формализованы, будут соблюдаться все правила информационной безопасности. Повторю, основной момент во всем этом процессе — защита персональных данных.

— Где вы видите платформу в среднесрочной перспективе?

— Мы рассчитываем на то, что платформа будет весьма востребована компаниями МСБ. Точнее, я бы выразился так — она станет той площадкой, не подключившийся к которой представитель МСБ будет лишен огромного структурированного и понятного рынка. До конца этого года мы запустим площадку, параллельно будем вести работу с клиентами, пропагандировать, вести переговоры по подключениям, будем запускать какие-то пилоты. И уже есть ИТ-компании, с которыми мы работаем в этом направлении. Я рассчитываю, что в 2019 году мы стартуем в полноценном режиме — на первых порах будет представлено около 30 сервисов — они уже есть. К 2020 году, полагаю, она станет неотъемлемой частью малого и среднего бизнеса Казахстана, всех тех компаний, которые намерены предоставлять услуги и решения для МСБ.

— Вы уже видите этот новый бизнес в доходах оператора?

— Вопрос хороший. Сегодня ИТ-доходы составляют около 5% от всех доходов «Казахтелекома». Думаю, что «Открытая цифровая платформа» позволит нам довести доходы получаемые через цифровые каналы продаж к 2022 году до 20%. Это реалистичный прогноз.

— С другой стороны, ИТ все больше сливаются с коммуникациями, грань становится зыбкой. Нет ли здесь какой-то опасности для ваших прогнозов?

— Вообще, границы, конечно, размываются, но пока мы еще можем отделить телеком от ИТ. В целом, я бы согласился — телеком становится больше ИТ-бизнесом. Сегодня телеком-услуги в «Казахтелекоме», — это фиксированная голосовая связь, передача данных, IPTV, мобильные сервисы. И эти сервисы либо подвергаются стагнации, либо падают, либо очень близки к насыщению. А вот ИТ-услуги растут в среднем на 30% ежегодно.

— Поскольку мы относительно недавно благополучно «вышли» из 2017 года, завершу вопросом о том, какие достижения «Казахтелекома» в ушедшем году вы бы отметили?

— У нас хорошо начал продаваться сервис центров обработки данных. Раньше такой динамики не наблюдалось, сейчас мы показываем рост порядка 40%. Это существенно. Кроме того, мы начали внутренние изменения в компании в части ИТ. Изменения во внутренней ИТ-архитектуре — это вызов времени, все системы компании максимально уходят в облако, в виртуальную среду. И все, что можно перевести туда — в облако — мы перевели в 2017 году. Помимо этого, мы строим новую архитектуру, ориентированную на максимальную открытость для внешней среды — в рамках той же «Открытой цифровой платформы» мы всем говорим — наша платформа открыта, прозрачна, любой партнер может подключиться к ней, чтобы предоставлять совместно с «Казахтелекомом» разнообразные сервисы и товары. Мы понимаем, что новые сервисы могут предоставляться только в партнерской модели — сам оператор просто не в состоянии генерировать и разрабатывать их — мы даем инфраструктуру и возможности для партнеров, которые готовы это делать.

Помимо этого, в компании ищут новые источники доходов. Мы концентрируемся на этом моменте очень серьезно и смотрим, во-первых, во внутрь компании, чтобы обеспечить максимальную автоматизацию процессов, позволяющую снижать операционные затраты. А во-вторых, ИТ-инфраструктура должна работать на доходы компании. А для этого мы должны создать партнерскую сеть — с нами будет удобно работать сотням компаний, у которых есть интересные и конкурентные продукты — «Казахтелеком» разворачивается в сторону партнерской модели бизнеса.