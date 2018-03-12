Женщины в ИТ: Асель Сорокина

Главное мое достижение — это команда, — считает директор департамента по информационной безопасности Kaspi Bank.

Цикл интервью, приуроченных к весенним праздникам, и объединенных серией «Женщины в ИТ», мы продолжаем беседой с Асель Сорокиной, директором департамента по информационной безопасности Kaspi Bank.

— Асель, как получилось, что вы оказались в ИТ?

— Когда я выбирала профессию, я размышляла о том, что это должно быть что-то современное, то, что идет в ногу со временем. И поэтому выбрала специальность в сфере ИТ. В информационную безопасность я попала совершенно случайно — в свое время в Citi Bank мне предложили попробовать себя именно здесь. И это оказалась очень интересная и познавательная область, более того, достаточно востребованная профессия, где ты всегда должен идти в ногу со временем.

В моей работе есть основной принцип, который меня очень вдохновляет и мотивирует — это то, что я защищаю людей, а точнее их данные, ценную информацию, данные банка, в котором я работаю, от злоумышленников.

— ИТ и отрасли, которые возникли на стыке — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представительницам прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Как вы справляетесь?

— Это интересный вопрос. Если вернуться в прошлое, то с самого начала, еще в университете, я была в окружении мужчин — подавляющая часть курса были ребята. И работаю я сейчас там, где тоже преобладают мужчины. И тут нет какой-то конфронтации — мы работаем вместе для достижения общего результата. Если же абстрагироваться, то мы, женщины, вообще-то живем в мире мужчин…

На самом деле, мне работать с мужчинами легче. У меня есть четкие модели поведения — в моем мире нет интриг, сплетен, грубого отношения к людям. Это то, чему меня научили мои родители. Я считаю, что главный фактор — профессиональное отношение к своим обязанностям — это залог успеха для каждого из нас, каждого из членов моей команды. На мой взгляд, единственно верный подход — через уважение сотрудников, через их понимание достигать высоких результатов.

— Возможно ли такое, что вы начинаете говорить на повышенных тонах со своими сотрудниками?

— Бывает, но очень редко. И я не позиционирую себя как жесткий руководитель, скорее, как мягкий, но при этом знающий конечную цель, выстраивающий для себя четкое понимание «результата». И если с первого раза не получается, то я возвращаюсь к отправной точке и начинаю все сначала.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Я пока не могу сказать, что я достигла огромного успеха, я всего лишь директор департамента по информационной безопасности. Основные качества для меня — это умение логически мыслить, стратегическое видение, умение признать, что ты не прав, умение находить хороших и честных людей, привлекать их к себе в команду, выстраивать отношения внутри коллектива. Я уже говорила о честности, справедливости. Также говорила, что моя команда, те ребята, которые работают рядом со мной, — это и есть залог моего успеха. Я очень горжусь коллективом, в котором и с которым работаю.

Люди вокруг руководителя должны быть профессионалами. Нельзя также бояться брать на работу сильных и выдающихся людей, иначе вы никогда не сможете создать исключительный коллектив, — он будет всегда посредственным.

— Какие черты характера помогают вам быть в авангарде?

— Информационная безопасность — это одна из тех отраслей, в которой всегда нужно быть на коне, чуть только зазевался — и тебя уже опередили. Необходимо, как я уже говорила, стратегическое мышление, умение просчитывать ситуацию на пару шагов вперед. Еще я думаю, что черта характера, которая мне пригодилась — это умение не паниковать, но при этом действовать достаточно быстро и эффективно. Эта очень ценная черта позволяет взвешенно реагировать на те или иные угрозы. Конечно же, нужно много читать, общаться с коллегами из других организаций. Кстати, когда в наш банк приезжали коллеги-израильтяне, то они удивились тому, как тесно мы общаемся с коллегами из других банков. У них такого нет, поэтому это тоже повод для гордости для всех, кто работает в области информационной безопасности в Казахстане.

И еще. Нельзя отступать от своей цели, стратегии, нельзя сдаваться, если вы уверены в том, что ваш путь верный.

— Хотел бы предложить вам поговорить о том, как карьера влияет на семейную жизнь. Вообще, на ваш взгляд, как часто женщинам приходиться вставать перед выбором в этом вопросе? Да и есть ли вообще такая проблема? Может, она не стоит и выведенного яйца?

— Конфликты, конечно, могут случаться. В моем случае они возникают нечасто — мой муж сам успешный предприниматель, у него собственная компания. Думаю, равный союзник всегда готов поддержать тебя, так как у него нет комплексов.

— Я бы хотел обратить внимание на ваше окружение, возможно, ваш случай нетипичный.

— Я понимаю, что такие случаи гипотетически могут быть, но в моем окружении о них не знаю. Нужно понять, почему люди так реагируют. Если ситуацию хорошо разобрать с психологической точки зрения, то многое становится понятнее. Что касается вашего вопроса, я думаю, все просто: если в семье есть любовь, нужно сделать все, чтобы семья сохранилась, пусть и ценой карьеры.

— Есть мнение, что женщины более успешны как руководители. Вы бы с этим согласились?

— Нет, все зависит от человека. На примере Kaspi Bank я вижу, что разницы нет — есть немало примеров эффективных руководителей и среди женщин, и среди мужчин. Другое дело, что статус эффективного руководителя нужно поддерживать постоянно — это перманентный процесс. Если не повышать его, то уровень менеджера сползет вниз.

— Каким проектом вы гордитесь?

— Интересных проектов было сделано много. И в Citi Bank, и в Kaspi Bank. По ряду причин я не могу о них рассказывать. Самое главное — это люди. У нас работают одни из лучших специалистов в сфере информационной безопасности в стране. Это те ребята, которые по-настоящему любят свое дело, ребята, которые растут каждый день.

— Завершу вопросом о том, что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотят идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Не надо ничего бояться! Я не сказала бы про себя, что «выживаю в ужасном мире мужчин», — мир мужчин прекрасен. Поборите свои комплексы, страхи, и у вас все получится! Я настоятельно советую девушкам идти в ИТ, информационные технологии от этого станут только лучше.