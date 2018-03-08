Женщины в ИТ: Татьяна Пятина

ИТ — это предопределено с детства, — считает руководитель направления по развитию корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Продолжаем цикл интервью, приуроченных к весенним праздникам, и объединенных серией «Женщины в ИТ». Сегодня в гостях у Profit.kz — Татьяна Пятина, руководитель направления по развитию корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии.

— Татьяна, как получилось, что вы оказались в ИТ?

— Я училась в классе с уклоном в сторону информатики, причем выбрала его из того, что мне предложили, спонтанно — просто потому, что там училась знакомая девочка. А это было очень важно в новой школе, где я никого не знала. Первое время я не блистала результатами в классе: до этого и компьютер-то не видела. Но позже подтянулась — за полгода нагнала пятилетнюю программу по информатике, стала выигрывать олимпиады. Моей специализацией в школе были технологии на стыке ИТ с биологией и химией. Поэтому, и поступила я в институт по профилю на факультет «Компьютерные системы обработки информации и управления». Таким образом, для меня ИТ — это предопределено с детства.

— ИТ, телеком и отрасли, которые возникли на стыке с ИТ — это сугубо мужская вотчина. Но некоторым представителям прекрасной половины человечества удается не только выживать, но и быть успешными в этой среде. Каков ваш секрет?

— Как и в любой субкультуре (а ИТ — это тоже своего рода субкультура) есть ряд признаков, когда происходит идентификация «свой-чужой». Какие-то слова, модель поведения, одежда, жесты — все это сигналы. Таким образом, первый шаг — нужно просто говорить на том языке, на котором говорит среда, в которую вы намерены влиться. Второй шаг, а в мужском коллективе, особенно, если женщина занимает руководящую должность, ее не горят желанием признавать, — ты должен доказать свою компетентность на деле. Приведу пример из банковской сферы, где я проработала 5 лет. Программисты, которые работали в моем отделе и в моем проекте, не особо принимая меня всерьез, начали отставать от графика. Я доказала свою компетентность — сходу нашла ошибки в коде, которые тормозили весь процесс — проект опять «пошел». Вызвала ли я искреннее удивление? Да, вызвала. Это и был триггер, та самая идентификация «свой-чужой».

— Вы способны быть жестким руководителем?

— Конечно, и это может шокировать. Представьте себе картину, когда девушка входит в коллектив, в котором трудятся мужчины старше на десятки лет и начинает при этом жестко отстаивать свое мнение, свою позицию, настаивать на каких-то рабочих моментах.

— Это что, какая-то гендерная проблема?

— Нет, не думаю. Просто у мальчиков так принято — мериться бицепсами (смеется). Это постоянная борьба. От женщин не ожидают, что они способны на равных участвовать в этой борьбе, — поэтому порой и недооценивают. И бывают шокированы. Признаю, есть и обратная сторона медали — приходится все время быть в тонусе — потому что если вы выиграли сражение, то это не означает, что выиграли войну. В банке, где я работала до «Лаборатории Касперского», это происходило регулярно. Приходилось доказывать статус не только в своем отделе, но и в смежных отделах, с которыми мы контактировали по ходу проекта.

— Какие качества нужно воспитать в себе, чтобы достичь успеха в бизнесе, где заправляет сильная половина человечества?

— Мы уже немного начали об этом говорить. Основное — умение отстаивать свои убеждения. Иногда нужно брать на себя ответственность, потому что в противном случае получается бардак. Но при этом палку перегибать нежелательно. А порой нужно включить и женские качества — бывает, что лучше немного отступить, чтобы собраться с силами и найти новые аргументы. Если вы все еще считаете себя правой в конкретном вопросе, то эта пауза вам поможет собраться и приготовится к новому раунду.

— Есть мнение, что женщины-руководители более эффективны. Вы согласились бы?

— Нет, не считаю. Как раз в эффективности, в упорстве в достижении целей гендерного различия нет. Все зависит от того, на что конкретный человек нацелен: нацелен на результат — будет результат, нацелен на процесс — будет процесс.

— Если бы вас разбудили глубокой ночью и спросили, каким проектом вы гордитесь, что бы вы ответили?

— Я думаю, что у меня есть два таких проекта. Первый — в бытность работы в банке мы создавали цифровой банк. Тогда еще о цифровизации в Казахстане мало кто говорил, а мы уже делали цифровой банк! Это был интереснейший, передовой проект. Сейчас в «Лаборатории Касперского» у меня тоже есть чрезвычайно интересные проекты. Пока я о них детально говорить не могу, но скажу, что меня безумно вдохновляет, что мы помогаем обеспечивать безопасные процессы в цифровой среде — в крупных компаниях, в финансовом секторе, в промышленности и так далее.

— Какие цели для себя выставляете в карьере в долгосрочной перспективе?

— Я хочу, как бы пафосно это ни звучало, помогать менять этот мир. По сути, я уже помогала это делать — через те же цифровые процессы в банке, — а сейчас речь идет о формировании новой цифровой культуры поведения. Это огромный пласт, в котором информационная безопасность играет ключевую роль.

— У меня завершающий вопрос. Что бы вы посоветовали девушкам, женщинам, которые хотели бы идти в ИТ, но опасаются сделать первый шаг?

— Хочу сказать: отбросьте все сомнения, не верьте шаблонам, которые существуют в обществе и которые говорят, что ИТ — это исключительно мир мужчин, что женщинам там не место, что если ты туда придешь, то тебя будут всячески третировать. Второе — образование. Если хочешь этим заниматься, то нужно обладать хорошим багажом знаний. Причем, вопреки устоявшемуся мнению, уровень казахстанских вузов хорош. Далее — занимайтесь самообразованием, используйте любую возможность, чтобы расти как специалист. Удачи на этом пути!