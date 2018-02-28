И это все о нем: «Цифровой Казахстан»

Госпрограмма, несмотря на обилие информации о ней в прессе и специализированных СМИ, все еще остается малоисследованной. Мы попытались исправить этот пробел.

Начнем с целей. Инициаторы госпрограммы имеют такое глобальное видение эффектов от реализации «Цифрового Казахстана» к 2025 году:

— Уровень производительности сопоставим с ТОП-30 странами.

— Конкурентоспособные экспортные производства.

— Существенный рост капитализации казахстанских компаний.

Каким образом это будет реализовано:

— Внедрение технологий Индустрии 4.0 в промышленности, которые, по замыслу составителей программы, должны повлечь рост производительности труда по отраслям в среднем на 50% к 2022 году (в сравнении с 2016 годом).

— «Цифровое месторождение» в нефтегазовой отрасли: реализация на 14 месторождениях «КазМунайГаза» в 2019–2020 гг. (эффект — 56 млрд тенге 2025 г.).

— «Цифровой рудник» в металлургической отрасли: масштабирование проектов «Казатомпрома» в 2019–2020 гг. (эффект — 12,7 млрд тенге к 2025 г.).

— Развитие электронной торговли и переход к безналичной экономике: к 2022 г. увеличение доли электронной коммерции в общем объеме розничных продаж с 1,1% до 2,6%, а безналичных платежей — с 10% до 35%.

— Интеллектуальная транспортная система: увеличение транзитного потока на 10% и объемов автоперевозок грузов на 14%.

— Цифровизация агропромышленного комплекса: рост объема экспорта продовольственных товаров в 2022 году на 65% (к 2017 году).

— Цифровизация электроэнергетического комплекса: снижение отключений до 25%, повышение эффективности сети на 10%.

Рассмотрим эти пункты подробнее.

Внедрение технологий в горно-металлургической и обрабатывающей промышленности

Вот какие мероприятия планируются в этом ключе в 2018 году:

— Создание института промышленной автоматизации и цифровизации.

— Принятие мер поддержки по цифровизации предприятий (льготное кредитование, лизинг и т. д.).

— Выход на полный функционал системы ИС «Цифровой Рудник» на пилотном проекте «Казатомпром-SaUran».

— Внедрение технологии «Интеллектуального месторождения» на предприятии ТОО СП «КазГерМунай» (3 месторождения — Акшабулак, Нуралы, Аксай).

В 2019 году:

— Запуск трех «модельных цифровых фабрик» (обрабатывающая промышленность, машиностроение, химия, металлургия и т. д.).

— Внедрение ИС «Цифровой рудник» на трех рудниках АО НАК «Казатомпром» («Степное РУ», «РУ-6», «ДП «ОРТАЛЫК»).

— Внедрение ИС «Интеллектуальное месторождение» на 10 месторождениях (АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз» и АО «Каражанбасмунай»).

— Внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях (3%).

В 2022 году:

— Внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях (11%).

По итогам этих мероприятий планируется достичь экономический эффект по проектам цифровизации крупных горно-металлургических компаний до 2025 года в размере 348,6 млрд тенге. При этом, подобными технологиями будут охвачены 11% компаний Казахстана в сегменте среднего и крупного бизнеса.

Интеллектуальная транспортная система

Целями этого большого раздела является: повышение безопасности дорожного движения; увеличение транзитного потенциала и повышения качества сервисных услуг для всех групп пользователей; повышение качества управления транспортным процессом и дорожной инфраструктуры за счет эффективного управлениями данными.

Опуская промежуточные планы, отметим, что к 2022 году составители программы ожидают завершение цифровизации автомобильных перевозок: ввод системы управления дорожным движением на 12 тысячах километров автодорог; реализацию системы анализа и прогнозирования климатических условий на 12 тысячах километров автодорог; реализацию системы видеомониторинга и выявления нарушений ПДД, внедрение технологий искусственного интеллекта в ситуационном центре.

Прогнозируемые эффекты таковы: 46 систем взвешивания в движении — эффект до 2025 года — 50,7 млрд тенге; системы взимания платы — сборы до 2025 года в размере 207,3 млрд тенге; снижение числа пострадавших в результате ДТП — на 30%; увеличение транзитного потока — на 10%; увеличение объема автоперевозок грузов по стране — на 14%.

Развитие электронной торговли и переход к безналичной экономике

В качестве целей и задач этого раздела госпрограммы подразумевается: стимулирование безналичного и ограничение наличного оборота, повышение финансовой грамотности граждан и МСБ; создание регуляторной и логистической инфраструктуры для повышения активности МСБ и населения в электронной торговле.

Чуть подробнее об основных вехах. Например, в 2018 году планируется внедрение механизмов открытых платформ (Open API), принятие мер стимулирования безналичного и ограничения наличного оборота, совершенствование законодательства по вопросам электронной торговли и защиты прав потребителей. А в 2019 году — внедрение удаленной идентификации, совершенствование платежной инфраструктуры и внедрение платформы по электронным счетам-фактурам.

Прогнозируемые эффекты таковы: рост доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2,6% к 2022 году, рост количества онлайн-заказов к этому же году на 281%.

Цифровизация агропромышленного сектора

Какие задачи предусмотрены этим разделом госпрограммы? Создание системы отслеживания продукции; развитие элементов точечного земледелия — «умное» ценообразование, управление посевными площадями, логистика и т. д.; создание государственных ИТ-платформ для интеграции с ИТ-решениями сельскохозяйственного бизнеса в производстве; стимулирование и поддержка применения ИТ и новаций в агропромышленном секторе.

Основные вехи: в 2019-м — внедрение учета водных ресурсов и надзор за водохозяйственными сооружениями; в 2020-м — запуск электронной торговой площадки АПК (e-Agrotrade), создание системы отслеживания продукции «от фермы до прилавка», запуск geo-портала по мониторингу земельных отношений и землепользования, управления земельными ресурсами; 2021-й — запуск спутниковой геодезической сети и государственной системы координат РК; запуск проекта «Национальная инфраструктура пространственных данных».

Прогнозируемый экономический эффект по проектам цифровизации в сельском хозяйстве до 2025 года составит 40 млрд тенге, а доля сельхозпроизводителей, применяющих цифровые технологии при производстве сельскохозяйственной продукции, к 2022 году достигнет 9%.

Переход на цифровое государство

Этот большой раздел программы состоит из 4 подразделов:

— Государство — гражданам. Реализация принципа «Paper-free» — увеличение доли госуслуг в электронной форме за счет внедрения принципа «Digital by default», интеграций баз данных и актуализации данных с 35% до 80% к 2022 г., до 90% — к 2025 г.

— Государство — бизнесу. Создание инфраструктуры для реализации принципа «единого окна» для бизнеса: 100% автоматизация мер господдержки, е-взаимодействие с инвесторами по экспортно-импортным операциям, маркировке и отслеживанию товаров.

— Цифровизация внутренней деятельности госорганов. Оптимизация и повышение эффективности внутренних процессов: внедрение облачных технологий по документообороту, интеграция систем госорганов, внедрение технологий в правоохранительной системе и социально-трудовых отношениях.

— «Умные» города. Реализация проектов Smart City в 5 крупнейших городах РК, в дальнейшем — тиражирование в другие областные центры.

Основные вехи: к 2019-му — единый фронт-офис — CRM; подключение всех БВУ, а также квазигосударственных организаций к OPEN API; 100% запуск облачного документооборота; внедрение распознавания голоса, запуск искусственного интеллекта для проведения текстовой и языковой аналитики; пилотное внедрение платформы по заключению В2В-контрактов. 2020-й — запуск системы по управлению трудовыми отношениями (e-HR) и мерами социально-трудовой поддержки «Е-халык»; внедрение платформы по электронным счетам фактурам.

Какие KPI заложены в этой части? Доля госуслуг, полученных в электронном виде к 2022 году — 80% и 25 место в Индексе развития электронных правительств к 2022 году.

Предупреждение правонарушений

Интересен подраздел «Предупреждение правонарушений посредством цифровизации». Цель мер, предусмотренных в нем — повышение уровня защиты прав граждан, прозрачность процессов и открытость информации, улучшение взаимодействия населения и государства, превентивное управление рисками преступности. Что здесь планируется? В 2020 году — применение блокчейна в реализации приема обращений по принципу одного окна в электронном и офлайн-форматах, проекты в Big Data. В 2021 году планируется на 100% перейти на ведение уголовных и административных дел в электронный формат.

Эффекты — доля электронного административного производства достигнет 100%, на 30% сократятся проверки бизнеса, а расходы — на 6,7 млрд тенге.

Единое окно по экспортно-импортным операциям

В разделе «Внедрение единого окна по экспортно-импортным операциям и маркировки товаров» в 2019 году планируется запуск проекта по учету лекарственных средств, запуск проекта по учету табачной продукции (упаковки) с уникальными кодами, в 2020-м — запуск проекта по автоматизации процессов отслеживания животноводческой продукции, а также проекта по автоматизации процессов мониторинга за оборотом рыбы и рыбной продукции, наконец, в 2021 году предусмотрено создание единой платформы для интеграции систем по маркировке.

Эффекты — дополнительные поступления в бюджет до 2021 года за счет маркировки товаров — более 100 млрд тенге, от электронного декларирования и единого окна к 2025 году — более 120 млрд тенге.

Цифровизация поддержки МСБ

Здесь госпрограммой подразумеваются следующие меры: оптимизация и автоматизация всех мер государственной поддержки; размещение ИТ-сервисов на единой платформе; продвижение открытой архитектуры данных (Open API); разработка готовых цифровых бизнес-моделей для отраслей (референтные модели) и т. д.

Эффекты: сокращение перечня требуемых документов от МСБ в 2018 году на 50%; сокращение времени рассмотрения заявок на получения мер господдержки в 2018 году на 50%; количество предпринимателей, пользующихся единым окном и ИТ-сервисами — 300 тысяч.

Цифровой шелковый путь

Основные цели этого раздела: качественное покрытие 4G (в будущем и 5G) связью населения; повсеместный высокоскоростной доступ в интернет; развитая система кибербезопасности. Каким образом это будет реализовано:

— Проведение ШПД в сельскую местность: обеспечение доступа 83% населения к 2022 г.

— Развитие мобильной инфраструктуры нового поколения (4G): покрытие сетями более 80% населения РК к 2022 г.

— Модернизация спутниковой системы: замена космического аппарата «KazSat-2».

— Создание единого координационного центра: реализация до конца 2020 г.

— Создание трех лабораторий в области кибербезопасности: реализация до конца 2020 г.

Вот какие KPI предусматривает госпрограмма в этой части, помимо общего уровня проникновения ШПД 83%: охват школ — 55%, охват больниц — 92%; место Казахстана в ICT Development Index — 30.

Развитие человеческого капитала

В рамках этой задачи госпрограмма также предусматривает ряд мер. Например, в сегменте среднего образования: внедрение основ программирования в начальном образовании (2-4 классы) — 40,6% школ к 2022 году; обновление содержание предмета «Информатика» через актуализацию языков программирования (Java, С, Python, Rust и др.) — 100% школ к 2022 году и т. д. Для профессионального, высшего и послевузовского образования: актуализация учебных программ с лучшими мировыми практиками; развитие дистанционного образования через создание национальной платформы открытого образования; открытие ИКТ кафедр вузов на базе производства и т. д.

Создание инновационной экосистемы

Это завершающий раздел программы, который, как понятно по контексту, призван взрастить предпринимателей нового формата: наличие на порядок большего числа технологических компаний, созданных в РК; развитый рынок венчурного капитала; создать «истории успеха» казахстанских стартапов на международной арене. Как будет реализовано? Запуском международного технопарка ИТ-стартапов Astana hub — не менее 1000 стартапов к 2022 году. Открытием R& D центров международных ИКТ-компаний, адаптацией законодательной базы для финансирования стартап-компаний, привлечением в РК венчурных фондов — 200 млн долларов США в проекты в Казахстане.

Резюме

По задумке создателей программы, она обеспечит до 30% дополнительного прироста ВВП Казахстана и до 6,4-кратного экономического эффекта от внедрения программы. Учитывая, что инвестиций в «Цифровой Казахстан» запланировано на уровне 310 млрд тенге (половина — это госбюджет, а вторая — квазигоссектор), то с учетом мультипликативного эффекта совокупный эффект к 2025 году может составить от 1,7 до 2,2 трлн тенге.