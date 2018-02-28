Вадим Федоров, InterSystems: нам доверяют создание самых высоконагруженных и критически важных приложений

Региональный директор по продажам в странах СНГ и Балтии о бизнесе компании в Республике Казахстан и новом продукте InterSystems Data Platform.

— Вадим, InterSystems работает в Казахстане достаточно давно. Какие проекты могут носить статус хедлайнеров, которыми вы могли бы по праву гордиться?

— Прежде всего, я бы назвал проект «Интегрированная информационная система центров обслуживания населения» (ИИС ЦОН) Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, в котором для интеграции и аналитики используется интеграционная платформа InterSystems Ensemble. На InterSystems Ensemble разработана интеграционная шина ИИС ЦОН, которая объединяет различные каналы предоставления государственных услуг. Заявитель может получать государственные услуги через портал электронного правительства, центры обслуживания населения, обращаться непосредственно в государственные органы, при этом все эти каналы предоставления услуг интегрированы в единую систему с помощью платформы InterSystems. Это невидимая для обычных граждан, но очень важная работа. Например, в процессе приема заявления на оказание государственной услуги в центре обслуживания населения интеграционная шина ИИС ЦОН «подтягивает» из систем госорганов необходимые данные. Заявитель не должен предоставлять информацию, которая находится в распоряжении государственных органов. Потребитель не задумывается о том, как взаимодействуют компоненты электронного правительства и государственные органы, он просто получает необходимую услугу в кратчайший срок.

Технологии InterSystems также используются для мониторинга процессов оказания государственных услуг. Так как все взаимодействие в процессе оказания услуг проходит через интеграционную шину, появляется возможность осуществлять мониторинг и контроль качества оказания государственных услуг.

— А как сейчас идет сотрудничество с электронным правительством Казахстана?

— Технологии InterSystems много лет эффективно используются в проекте ИИС ЦОН, мы вместе с нашим партнером TOO «Soft Partner» осуществляем сопровождение лицензионного программного обеспечения, постоянно обучаем специалистов заказчика новым возможностям своих продуктов.

В фокусе внимания — работа с АО «Национальные информационные технологии», поддержка и совершенствование отказоустойчивости и масштабируемости ИИС ЦОН, переход на последние версии наших продуктов. Есть интерес со стороны заказчика и к развитию аналитической подсистемы ИИС ЦОН, которая как раз и отвечает за мониторинг и контроль процессов оказания государственных услуг, о котором я говорил выше.

— Давайте поговорим об эффективности ваших решений на примере реальных кейсов. Как продукты InterSystems помогают трансформировать бизнес и конкретные бизнес-процессы?

— Вернемся к ИИС ЦОН: проект позволил качественно изменить процессы оказания сотен государственных услуг. Интеграционная шина ИИС ЦОН дала возможность оптимизировать услуги: за счет автоматизации межведомственного взаимодействия кардинально уменьшить набор документов, предоставляемых заявителем, обеспечить информирование граждан о статусах процессов оказания услуг и так далее.

Мониторинг и контроль процессов оказания услуг в оперативном режиме также значительно повлиял на качество работы государственных органов.

Говоря об интегральных показателях, стоит отметить, что проект ИИС ЦОН внес определенный вклад в развитие электронного правительства Казахстана, его позиции в рейтинге электронных правительств ООН существенно улучшились. В 2016 году Казахстан занял 33 место в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства, составленного в ООН. Это лучший результат в СНГ.

Еще один интересный проект выполнен для Министерства юстиции Республики Казахстан нашим партнером — компанией TOO «Soft Partner», которая разработала «Эталонный контрольный банк нормативно-правовых актов Республики Казахстан» в электронном виде. Этот проект характеризуется очень сложной моделью данных и высокой производительностью.

Если говорить о трансформации бизнеса, то прежде всего я бы отметил ряд проектов на технологиях InterSystems в АО «Народный банк Казахстана».

В настоящий момент все инновационные банки активно развивают дистанционные банковские сервисы. Стратегической задачей АО «Народный банк Казахстана» является объединение различных дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг, мобильные каналы и т. д.) в рамках единой мультиканальной платформы, которая должна обеспечить быстрый ввод новых продуктов. Центральным звеном ИТ-стратегии банка является система класса Business Process Management (BPM) на платформе для интеграции и разработки приложений InterSystems Ensemble, предназначенная для автоматизации внутренних и внешних бизнес-процессов. BPM-решение интегрировано с десятками информационных систем банка. Проект стартовал в 2008 году и с тех пор постоянно развивается.

На InterSystems Ensemble было также разработано электронное хранилище документов, которое обеспечивает хранение образов документов и интерфейсы для доступа к ним из систем банка. С 2011 года в банке работает система AnyWay для управления терминалами самообслуживания, она также базируется на технологиях компании InterSystems. В рамках создания единой мультиканальной платформы в 2017 году на технологиях InterSystems был реализован проект «Платежный шлюз», позволяющий реализовать задачу сбора платежей в рамках мультиканальной инфраструктуры.

— Расскажите о бизнес-модели InterSystems?

— Бизнес-модель InterSystems прежде всего ориентирована на работу с партнерами. Это работа с системными интеграторами, использующими технологии InterSystems для выполнения уникальных проектов, компаниями-разработчиками тиражируемых систем и облачных сервисов.

Мы открыты к сотрудничеству с компаниями, которые ищут новые технологии для разработки инновационных приложений, и готовы активно поддержать партнеров в таких проектах.

— Какие отрасли в мире являются наиболее важными для компании InterSystems?

— InterSystems Corporation — мировой лидер в автоматизации здравоохранения. Технологии InterSystems применяются во всех ведущих медицинских учреждениях США и всего мира. Лучшие в мире разработчики медицинских информационных систем (например, Epic) используют платформы InterSystems.

Вместе с тем, InterSystems Corporation и сама разрабатывает прикладные решения для автоматизации здравоохранения. Платформа InterSystems HealthShare предназначена для решения задач обмена и анализа медицинской информации, создания систем ведения электронных медицинских карт (ЭМК) на уровне страны, региона или сети клиник. Система ведения ЭМК штата Нью-Йорк на платформе HealthShare собирает информацию о более чем 16 миллионах пациентов в агломерации Нью-Йорка. В Англии на платформе HealthShare разработана система Coordinate My Care, которая помогает координировать деятельность по индивидуальным планам лечения пациентов, нуждающихся в паллиативной и онкологической помощи. Платформа HealthShare используется и в России в нескольких региональных проектах. В рамках региона, как правило, интегрируются все медицинские информационные системы, обеспечивается взаимодействие с сервисами «Федеральная электронная регистратура» и «Интегрированная электронная медицинская карта», развертываются специализированные решения, например, региональная очередь на госпитализацию, порталы врача, пациентов, аналитические приложения и т. д.

InterSystems является одним из мировых лидеров на рынке медицинских информационных систем (МИС). МИС TrakCare внедрена в 25 странах мира — как на уровне госпитальных сетей, так и на национальном и региональном уровне — в Австралии, Шотландии, Чили и т. д. Целый ряд госпиталей, где в качестве МИС используется TrakCare, достигли HIMSS EMRAM уровней 6 и 7 международной организации HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), что подтверждает высочайший класс применения медицинских информационных технологий.

Технологии InterSystems применяются и для автоматизации государственных и частных медицинских лабораторий. Государственная лабораторная служба ЮАР использует централизованную лабораторную информационную систему (ЛИС) InterSystems TrakCare для автоматизации 250 лабораторий во всей стране. На технологиях InterSystems работают десятки лабораторий в Великобритании, Испании, Китае, России и других странах. В 2016 году InterSystems Corporation вывела на рынок ЛИАС TrakCare Lab Enterprise. Это инновационная лабораторная информационно-аналитическая система, которая позволяет управлять бизнес-процессами медицинских лабораторий, а также собирать комплексные данные о выполнении исследований и анализировать их для принятия более обоснованных бизнес-решений и улучшения оказания медицинской помощи пациентам.

Еще один важный рынок для InterSystems — финансовый сектор. Мультимодельная СУБД InterSystems Caché благодаря высокой производительности, масштабируемости и надежности используется ведущими американскими и европейскими инвестиционными банками, крупнейшими брокерами и другими финансовыми организациями для автоматизации биржевой торговли, управления рисками, оперативной аналитики. Платформа InterSystems успешно конкурирует по производительности с in-memory базами данных, обеспечивая при этом более высокую надежность и отказоустойчивость.

Об инновационных проектах на интеграционной платформе InterSystems Ensemble в АО «Народный банк Казахстана» я уже рассказывал.

Естественно, технологии InterSystems активно применяются в государственном секторе. ИИС ЦОН в Республике Казахстан, полиция Бельгии, Единый реестр досудебных расследований Украины — системы, в рамках которых решаются задачи и разработки высоконагруженных приложений, и интеграции, и аналитики.

Все платформы InterSystems объединяет общий принцип разработки — IRIS

I — interoperable — интероперабельность

R — reliable — работоспособность

I — intuitive — интуитивность

S — scalable — способность к расширению.

Именно эти четыре характеристики отличают нас от конкурентов. Интероперабельность позволяет решать любые задачи интеграции. Работоспособность обеспечивает бесперебойную эксплуатацию критически важных приложений, которые просто не могут перестать работать. Архитектура, в основе которой лежит элегантная простота, облегчает разработку и сопровождение кода на платформах InterSystems, делает его интуитивно понятным.

Решения на технологиях InterSystems масштабируются и горизонтально, и вертикально, не теряя при этом производительности.

— В конце января было объявлено о выходе нового продукта — IRIS Data Platform. Что это за продукт? Каковы его перспективы на рынке Казахстана?

— Идея этого продукта продолжает идеологию IRIS: в рамках единой платформы с общими средствами разработки и администрирования предложить платформу для разработки высоконагруженных приложений, интеграции и аналитики.

InterSystems IRIS Data Platform содержит все необходимые инструменты и возможности для быстрой разработки транзакционных, аналитических и гибридных транзакционно-аналитических (hybrid transaction/analytical processing) приложений, которые позволяют анализировать информацию действительно в оперативном режиме. Разработчики могут в рамках одного приложения использовать NoSQL, реляционный и объектный способы доступа к данным, что положительно влияет на скорость разработки и позволяет создавать действительно инновационные приложения.

IRIS Data Platform — это и открытая аналитическая платформа, которая позволяет, комбинируя различные средства исследования данных, бизнес-аналитики, прогнозирования, анализа неструктурированных данных, создавать эффективные аналитические решения. Платформа масштабируется как по вертикали, так и по горизонтали, что крайне важно при работе с Big Data и при разработке решений, с которыми работают десятки тысяч пользователей.

В платформу IRIS Data Platform включена мощная и гибкая технология для интеграции данных, приложений и бизнес-процессов, что обеспечивает создание решений класса Enterprise Service Bus, BPM, разработку композитных приложений в соответствии с сервис-ориентированной или микросервисной архитектурой.

Наконец, IRIS Data Platform легко интегрируется в существующие ИТ-инфраструктуры заказчиков за счет поддержки контейнеров, средств развертывания в облаках, развитых технологий мониторинга приложений и интеграции со средствами мониторинга третьих фирм.

Благодаря тому, что в рамках IRIS Data Platform объединены все технологии, необходимые для разработки приложений, интеграции и аналитики, значительно снижается сложность разработки приложений, их дальнейшего сопровождения и развития.

Естественно, мы планируем предложить IRIS Data Platform нашим заказчикам в Казахстане. Инновационные возможности, заложенные в новую платформу, смогут обеспечить дальнейшее развитие и тех масштабных проектов, которые уже успешно работают на технологиях InterSystems, и создание новых решений.